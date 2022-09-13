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армія РФ (13520) лікарня (1098) Нова Каховка (168) Херсонщина (4295) лікарі (1099)

Окупанти масово звозять своїх поранених і загиблих до лікарень на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я Війна в Україні

врачи,врач,лікар,лікарі

Морги лікарень у Каховці і Новій Каховці переповнені тілами загиблих російських військових. Лікарняні палати і операційні окупанти зараз використовують виключно для лікування своїх поранених. Водночас лікарів в окупованих містах стає все менше, а можливість отримати повноцінну медичну допомогу у місцевих жителів зменшується з кожним днем.

Центру журналістських розслідувань про це повідомив лікар з Каховки, який зміг виїхати на підконтрольну українську територію, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих виїхало майже 90% лікарів. У місті залишилось лише декілька фахівців. Зокрема, один літній хірург, який не може повноцінно оперувати повний робочий день. А в сусідній Новій Каховці виїхало майже 30% медиків.

"Через те, що в Новій Каховці залишилось достатньо лікарів різного профілю, саме туди привозять на лікування дітей і дорослих з усього лівобережжя Херсонської області – від Генічеська і Новотроїцького до Чаплинки і Каланчака. Однак нещодавно окупанти забрали цю лікарню під свій військовий шпиталь. Тож лікарі змушені приймати пацієнтів в інших місцях", – розповів лікар з Каховки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти використовують лікарню в Новій Каховці виключно для своїх військових, - ОВА

Морги обох лікарень зараз переповнені трупами загиблих російських військових, які ніхто не забирає. Через перебої з подачею електроенергії частина тіл почала гнити і санітари їх посипають піском. Водночас частину загиблих окупанти до моргів навіть не довозять і спалюють їх за містом. За словами співрозмовника ЦЖР, росіяни спалюють найперше загиблих представників так званих "ДНР" і "ЛНР".

Інформацію про те, що окупанти використовують лікарню у Новій Каховці виключно для своїх військових, підтверджує й генеральний штаб ЗСУ. За його даними, це пов’язано з їхніми великими втратами у живій силі.

Однак окупанти вигнали місцевих не лише з цієї лікарні. Російськими загарбниками зараз зайнятий весь триповерховий корпус лікарні у Бериславі – районному центрі на правобережжі Херсонщини. А на початку вересня вони також відібрали й інші приміщення, де працювали приймальне, хірургічне і реанімаційне відділення. Там російські військові облаштували ще один операційний блок і виставили навколо збройну охорону.

Також читайте: Окупанти за півроку зруйнували в Україні понад сотню медичних закладів

Водночас окупанти продовжують викрадати лікарів. 31 серпня прямо з робочого місця вони забрали хірурга Каховської ЦМЛ ім. родини Панкеєвих Віталія Сєрова і лікаря Новокаховської лікарні Сергія Лика. За інформацією ЦЖР, останнім часом почастішали випадки викрадень людей в Каховському районі з метою отримання викупу. Тож, як припускають наші джерела, саме це могло бути причиною незаконного захоплення в полон і медиків.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
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13.09.2022 19:57
+22
ОДКБ отказала Пашиняну в военной помощи: росСМИ анонсируют выход Армении из организации Путина ось що буває коли продаєш душу дияволу
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13.09.2022 19:57
+13
Использовали и выбросили Паршивяна как резиновую попу
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13.09.2022 20:05
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ну так потрібно їх там і добивать
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13.09.2022 19:56 Відповісти
"Добивать" - не можна Забороняє Женевська конвенція Та й ********** у нас не лишні Самі здохнуть - без медпрепаратів і медичного догляду Це Женевською конвенцією не обумовлюється! Головне - щоб їхні госпіталі залишалися під їх контролем Бо якщо попадуть в нашу зону - тоді ми будем змушені ними займаться
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13.09.2022 20:17 Відповісти
наша зона - просто лікувати як громадян України - нема грошей - пшли наюх..і класти в загальні палати на 10-12 чоловік, і таблетоси за власний рахунок..всі 33 круги аду
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13.09.2022 20:27 Відповісти
Там все чітко обумовлено : медперсонал - з полонених медиків (за їх відсутності - направляються свої) Якщо госпіталь перебуває на тимчасово окупованій території противника - допускається задіювання місцевого медичного персоналу з цивільних медичних закладів Медикаменти - з трофеїв Тільки якщо немає необхідних - дозволяється використовувать свої Були випадки коли після закінчення бойових дій країни одна одній виставляли рахунки за лікування поранених солдат противника Однак мені не відомі результати цих перемовин чи судових позовів
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13.09.2022 21:17 Відповісти
по тєліку показували - лежать, падли, у чистесеньких палатах..кроватки ортопедичні для реанімацій..монітор, ШВЛ - дяпота..

лежала я в реанімації ковідної - ніхрєна, все за рахунок родичів, ліжко - зразку 60-х років - оті пружини металеві, синя фарба на стінах, таргани
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13.09.2022 21:26 Відповісти
Ну - Вас же по телевізору не показували! А тут треба показать Європі, що ми - не дикуни (на відміну від орків) Ті, яких "не показують по телевізору", знаходяться в таких же палатах, що і Ваша була
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13.09.2022 21:42 Відповісти
щоб оператора куском штукатурки пришибло?))) перекриття дерев'яні..дранка..крисота..і це Київ
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13.09.2022 21:45 Відповісти
Орки не підпадають під дію Женевсько конвенції оскільки Росія офіційно не виголосили нам війну. Те, що у своєму ставленні до полонених у даних реаліях Україна керується і поводить себе згідно вимог конвенції - робить нам честь і повагу в очах цивілізованого суспільства.
А щодо "добивати" поранених і хворих, - то треба пам'ятати, що ми є нацією воїнів, а не катів, на відміну від орків. Не можна дозволяти собі піддаватися емоціям і втрачати обличчя.
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13.09.2022 20:56 Відповісти
Відкрий ІІІ Гаагську конвенцію і прочитай як саме вона кваліфікує "початок війни" І не "фантазуй" - війна є війною незалежно від того оголосили її формально чи ні
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13.09.2022 21:02 Відповісти
згодна..добивати не треба..уранові копальні..годувати бомжпакетами
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13.09.2022 21:47 Відповісти
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13.09.2022 19:57 Відповісти
ОДКБ отказала Пашиняну в военной помощи: росСМИ анонсируют выход Армении из организации Путина ось що буває коли продаєш душу дияволу
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13.09.2022 19:57 Відповісти
Использовали и выбросили Паршивяна как резиновую попу
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13.09.2022 20:05 Відповісти
пашидятел, армянское радио
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13.09.2022 20:12 Відповісти
Нехай цiлуэ свого господаря у дупу.
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13.09.2022 20:16 Відповісти
Продам мусорные пакеты. Большие. Срочно.
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13.09.2022 19:57 Відповісти
тараканы
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13.09.2022 20:11 Відповісти
Після звільнення Херсонщини всі лікарні треба хлоркою тиждень вимивати,щоб бліх кацапських вивести.За тими задрипанцями необхідна суцільна дезинфекція
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13.09.2022 20:20 Відповісти
не допоможе! Треба будувати нові корпуси лікарень. Старі після глобальної дезінфекції можна використати для зберігання господарчого інвентаря
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13.09.2022 20:28 Відповісти
какая мерзкая свиноматка. Я столько не выпью
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13.09.2022 21:03 Відповісти
уж вы с тары старики да у вас бороды сяды, да ой ***
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13.09.2022 21:25 Відповісти
Якщо є така інформація, що окупанти забрали ці установи під свої потреби то це є військова ціль для знищення.
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13.09.2022 20:38 Відповісти
Госпіталі НІКОЛИ не вважалися "військовими цілями"!
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14.09.2022 06:31 Відповісти
Ну, когда лечишь под прицелом автомата, не очень-то порежешь артерии.
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13.09.2022 21:15 Відповісти
Повезло оккупантам. В Украине хоть больниц по количеству хватает. Есть где разместить.
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13.09.2022 20:51 Відповісти
"участились случаи похищений людей в Каховском районе с целью получения выкупа"

И они были недовольны, что их называли террористами...
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13.09.2022 21:13 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

33m

Позвонили с #Рубежного.Не было почти никого,а сейчас нагнали кучу техники,солдаты опять вламываются в квартиры - расселяются.Народу и техники много.
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13.09.2022 21:15 Відповісти
 
 