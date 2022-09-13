Ви підтримали нас дуже потужно, - Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Данія Мортеном Бедскоу та міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента України, глава держави висловив подяку Данії та Естонії за фінансову, гуманітарну та оборонну допомогу з перших днів повномасштабної війни з Росією.
Зеленський окремо подякував Естонії за виділення Україні допомоги у розмірі 0,8% ВВП цієї країни.
"Ви підтримали нас дуже потужно. Це приклад маленької за розміром країни, яка є великою державою. Я і український народ надзвичайно вдячні за це", - сказав президент.
Також він відзначив вагомий внесок Данії у посилення оборонних можливостей України шляхом надання необхідної допомоги та створення нового дієвого формату - конференції союзників із підтримки України у Копенгагені.
"Зміцнення нашої армії безпосередньо зброєю стало для нас найбільшим пріоритетом. Від цього залежить стійкість і витривалість нашої держави, безпека у Європі. Надзвичайно важливо, що ви посилюєте Україну в безпековому та військовому вимірі, постачаючи нам таку необхідну саме зараз зброю для деокупації наших територій", - наголосив Зеленський.
Президент також окремо подякував за допомогу українцям, які змушені залишити країну через війну.
Будь ласка, зачекайте...
Якось так дурбелику.... LOL
Звертайся ще. Кінець зв'язку.
пруф.... Mother fa...r....
@bryhynets
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5h
Пошуки шляхів невступу в НАТО шляхом набуття інших «гарантій безпеки» на які Президент уповноважив Арахамію - таки реально тривають.
Але звітує про це чомусь Єрмак… він вже і замість Арахамії теж?
Зеля "потужно" повторює де треба і не треба, як дурник, який нове слово вивчив і корчить розумного)
Цікаво, яка різниця між "дуже потужно " і "потужно".
- Будуть бити нас - будуть отримувати відповідь, потужну відповідь.
- Ми знищуємо потенціал окупантів - день за днем, прораховано, потужно.
- Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія - та зброя, яку ми отримали від партнерів.
- Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужних протиповітряних систем"
- Дякую за потужну підтримку. Вчора - на #EaPsummit. Сьогодні - резолюція
@Europarl_EN щодо ситуації на українському кордоні!
- Пріоритет - потужна боєздатна армія
- Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, білорусь, Прибалтика.
- З паном Єрмаком говорить керівництво не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництво найкращих розвідок, різних держав, повірте, усіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів.
- Тому я вважаю, що це недоцільно - втрачати потужну людину, тому що пану Петру він не подобається
- "Дуже складно знайти професійних людей. От на сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці - дуже потужна людина", - додав він.