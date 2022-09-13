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Ви підтримали нас дуже потужно, - Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Данія Мортеном Бедскоу та міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента України, глава держави висловив подяку Данії та Естонії за фінансову, гуманітарну та оборонну допомогу з перших днів повномасштабної війни з Росією.

Зеленський окремо подякував Естонії за виділення Україні допомоги у розмірі 0,8% ВВП цієї країни.

"Ви підтримали нас дуже потужно. Це приклад маленької за розміром країни, яка є великою державою. Я і український народ надзвичайно вдячні за це", - сказав президент.

Також він відзначив вагомий внесок Данії у посилення оборонних можливостей України шляхом надання необхідної допомоги та створення нового дієвого формату - конференції союзників із підтримки України у Копенгагені.

"Зміцнення нашої армії безпосередньо зброєю стало для нас найбільшим пріоритетом. Від цього залежить стійкість і витривалість нашої держави, безпека у Європі. Надзвичайно важливо, що ви посилюєте Україну в безпековому та військовому вимірі, постачаючи нам таку необхідну саме зараз зброю для деокупації наших територій", - наголосив Зеленський.

Президент також окремо подякував за допомогу українцям, які змушені залишити країну через війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія допоможе ЗСУ з військовою формою та зимовим одягом

Ви підтримали нас дуже потужно, - Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Ато. Кто спорит. За это огромное спасибо датчанам. Но вот у датчан не возник, пока, вопрос, - а что же ты, Вовчик, крал с мая 2019 года и продолжаешь красть, вместо того, что бы развивать обороноспособность страны?
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13.09.2022 20:12
+6
Да, Порох мой, и от Свинарчуков была ПОЛЬЗА для ВСУ, а вот от тебя, чмо, как и от твоего Зе просто смердит Парашей и воровством в огромных масштабах.
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13.09.2022 20:53
+6
Засунь себе своего бигуса в жопу, пензюк.
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13.09.2022 20:56
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Ато. Кто спорит. За это огромное спасибо датчанам. Но вот у датчан не возник, пока, вопрос, - а что же ты, Вовчик, крал с мая 2019 года и продолжаешь красть, вместо того, что бы развивать обороноспособность страны?
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13.09.2022 20:12 Відповісти
А что сдєлал тьі? Старьій ?
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13.09.2022 20:34 Відповісти
Два сына на Востоке в ВСУ, в отличии от тебя, чмо. И тебе, чмо, полный отчёт предоставить сколько я на ВСУ перечислил?
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13.09.2022 20:51 Відповісти
Я тобі хамив ? Чм чекаєш ? Ти знаєш про мене ? Ти правий?
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13.09.2022 20:56 Відповісти
Ой, мы обиделись на ПРАВДУ? Твой вопрос "А что сдєлал тьі? Старьій ?" говорит что ты говно подпарашное ЗЕлёного отлива, и это единственно, что о тебе надо всем знать.
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13.09.2022 21:08 Відповісти
Ещё вопросы, у тебя, парашного ********, будут?
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13.09.2022 20:55 Відповісти
На взаєм .
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13.09.2022 20:57 Відповісти
Отлично! Мне всегда нравиться, когда у парашников и полудурков-фанатов зеленского отсутствуют дополнительные вопросы.
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13.09.2022 21:09 Відповісти
Люби себе .
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13.09.2022 21:12 Відповісти
буває, не заходиш місяць на Цензор. Потім зайдеш і думаєш: "а чого я сюди не заходжу?" Чекнеш коменти і такий: "А, згадав"
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13.09.2022 21:27 Відповісти
Вы случайно в 2019 году не за заленского и его партейку СН голосовали?
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13.09.2022 21:32 Відповісти
Так . Бо я за петра в 14му голос давав . Але в 2017 я прозрів , що петро = янук +30%. Хочете дискусії- я за . За образи буде відповідь .
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13.09.2022 21:37 Відповісти
Опа на, утырок, вот ты и попалился, ведь я не тебе вопрос задавал. Ты тут, ботаешь на скольких никах, чмо? С кем дискутировать? С тобой? Так я с умственно недоразвитыми и прочими сторонниками фигляра дискуссий не веду.
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13.09.2022 21:42 Відповісти
Болел? Тьі на тюремном язьіке ботаєш? Может не надо ? Я тебе не грубил .
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13.09.2022 21:45 Відповісти
Иди иди, убогий, я по вторникам умственно недоразвитым с ботоферм не подаю. И не кормлю. Именно отсюда, от слова "ботоферма", моё к тебе, чмо, выступающее тут под двумя никами, минимум, слово "ботаешь" и применено. Прощай, умственно отставший в своём развитии сторонник зеленского и Параши.
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13.09.2022 21:56 Відповісти
Бог подаст. Возможно , простит . Протрезвееш - почитай свои письмена . Если не будет стьідно , то не факт .
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13.09.2022 22:01 Відповісти
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13.09.2022 22:04 Відповісти
Це все що треба знати . Була приємна дискусія .
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13.09.2022 22:08 Відповісти
Это как Ганна Герман в 2004 ты прозрел. Трусы надел и пошел отдаваться
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13.09.2022 21:53 Відповісти
Умственно недоразвитый прозрел, - новый анекдот.
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13.09.2022 21:58 Відповісти
Это он так думает. У них когда последние мозги вытекают, они думают на них озарение снизошло
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13.09.2022 22:05 Відповісти
Почему случайно. Он за них по жизни был. Я по его лобику даже через монитор вижу.
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13.09.2022 21:38 Відповісти
Тебе-ли
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13.09.2022 21:47 Відповісти
Что ты нам мычишь? Тебе-ли Любимого Баскова поешь?
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13.09.2022 21:51 Відповісти
Аргументьі ? Или так , вспіздн*ть? О чем тьі ?
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13.09.2022 21:54 Відповісти
О чем аргументы? О твоей лишней хромосоме? Это тебе к врачам за справкой
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13.09.2022 21:55 Відповісти
Что ти відішь по єго лобіку , пІсатель ?
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13.09.2022 21:58 Відповісти
Лишнюю хромосому, по тексту твоему вижу, но за справкой тебе к врачам. Дискутировать будешь с ними, а потом в палате с мягкими стенами
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13.09.2022 22:03 Відповісти
Я сам розумію , що тут тільки про солодке . Але є обставини , коли новини мають значення . Якщо людина на Т.О.Т ..Тут з цим більш -менш . Коменти - ... Дякувати адмінам , які ********** солодощі .
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13.09.2022 21:42 Відповісти
Обижают тебя, лишнехромосомного. Пишешь как школьница с "..." все время.
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13.09.2022 21:54 Відповісти
Мова лишньохромосомгого- твоя рідна . Ти просто заплутався . Поспи .
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13.09.2022 21:57 Відповісти
"...лишньохромосомгого..." Це якою мовою, дурбелику?
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13.09.2022 22:04 Відповісти
Він має на увазі, що в Україні є підарська мова від лишньохромосомних в спадок залишилася... Інакше кажучи московський бичий говір... 🤔
Якось так дурбелику.... LOL
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04.10.2022 12:35 Відповісти
О, патриет Украины с чужбины. Опохмелись.
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04.10.2022 17:47 Відповісти
А можна українською, а не бичим говором?
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04.10.2022 19:05 Відповісти
Тебе на...й послати українською? Не питання. За російським кораблем
Звертайся ще. Кінець зв'язку.
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04.10.2022 19:08 Відповісти
Почекай лопух, ти куди, ти прочитай текст який написав і проаналізуй... LOL 🤣
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04.10.2022 19:17 Відповісти
ану ану сьогоднішній розкажи що там Свинарчуки вкрали? клістрони затарили втіхаря?
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13.09.2022 20:42 Відповісти
Засунь себе своего бигуса в жопу, пензюк.
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13.09.2022 20:56 Відповісти
припустимо я не довіряю Бігус інфо , які ще варіанти? ти ж зараз не на сайті бігусу, Ботусов зразу зачмирив твого ідола в прямому ефірі , чому не кричиш що зеля злодій ?
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13.09.2022 21:00 Відповісти
баран зеленый тебе показать фото как Зеленским с Свинарчуком вместе делает осмотр какого то там предприятия ? почему тогда его не посадили если он виноват
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13.09.2022 21:07 Відповісти
🤔 Цікаво, покажи.... "делает осмотр какого то там предприятия",
пруф.... Mother fa...r....
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13.09.2022 23:28 Відповісти
я милостыню бомжам не подаю и бесплатно не работаю - для дебилов все фотки есть в гугле и их выкладывали здесь на цензоре не один раз в ветках по теме Гладковского
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13.09.2022 23:36 Відповісти
твой бигус кремлевская консерва с родственниками в фсб и рашке
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13.09.2022 21:08 Відповісти
Все это 5% от большого крадивництва за месяц !!! А оно 2,5 года шло.
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13.09.2022 21:39 Відповісти
Да, Порох мой, и от Свинарчуков была ПОЛЬЗА для ВСУ, а вот от тебя, чмо, как и от твоего Зе просто смердит Парашей и воровством в огромных масштабах.
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13.09.2022 20:53 Відповісти
Вивчив слово "потужно"? Бгггг
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13.09.2022 20:13 Відповісти
Погуляй.
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13.09.2022 20:33 Відповісти
потужный зелонюх прорезался, дермака друг
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13.09.2022 20:13 Відповісти
його вмили..але знову іспанський сором..за зелену шнягу..
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13.09.2022 20:17 Відповісти
Ці маленькі краіни не пасли задніх -- велике дякую.
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13.09.2022 20:19 Відповісти
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13.09.2022 20:27 Відповісти
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
5h
Пошуки шляхів невступу в НАТО шляхом набуття інших «гарантій безпеки» на які Президент уповноважив Арахамію - таки реально тривають.
Але звітує про це чомусь Єрмак… він вже і замість Арахамії теж?
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13.09.2022 21:02 Відповісти
"Ви підтримали нас дуже потужно Джерело: https://censor.net/ua/n3366916

Зеля "потужно" повторює де треба і не треба, як дурник, який нове слово вивчив і корчить розумного)
Цікаво, яка різниця між "дуже потужно " і "потужно".

- Будуть бити нас - будуть отримувати відповідь, потужну відповідь.
- Ми знищуємо потенціал окупантів - день за днем, прораховано, потужно.
- Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія - та зброя, яку ми отримали від партнерів.
- Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужних протиповітряних систем"
- Дякую за потужну підтримку. Вчора - на #EaPsummit. Сьогодні - резолюція

@Europarl_EN щодо ситуації на українському кордоні!
- Пріоритет - потужна боєздатна армія
- Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, білорусь, Прибалтика.
- З паном Єрмаком говорить керівництво не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництво найкращих розвідок, різних держав, повірте, усіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів.
- Тому я вважаю, що це недоцільно - втрачати потужну людину, тому що пану Петру він не подобається
- "Дуже складно знайти професійних людей. От на сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці - дуже потужна людина", - додав він.
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13.09.2022 21:41 Відповісти
 
 