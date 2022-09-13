Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023: видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази (оновлено)

Проєкт держбюджету України, країни, яка воює, на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів та підтримано Кабінетом Міністрів.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міністр фінансів Сергій Марченко.

"Держбюджет-2023 - це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відновлюватися після завданих збитків через російську збройну агресію, а також піклуватися про громадян, які цього потребують", - написав він.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має внести проєкт держбюджету до Верховної Ради до 15 вересня.

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На засіданні уряду, присвяченому прийняттю держбюджету на 2023 рік, виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

Шмигаль повідомив деталі державного кошторису:

Видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази до 1,136 трлн грн: кошти підуть на зарплати військовим, забезпечення армії, ремонт та закупівлі техніки та зброї тощо;

Пенсії, субсидії, виплати ВПО, допомога малозабезпеченим родинам, витрати на медицину та освіту становлять понад 800 млрд грн. Фінансування Пенсійного фонду зросте на понад 30 млрд грн. Соціальні видатки становитимуть 35% бюджету;

Зменшення на 11,6 млрд грн проти 2022 року видатків на органи державної влади: скорочується кількість чиновників, зарплати та премії (крім силових структур);

Створюється бюджетний Фонд ліквідації наслідків російської збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн. До нього спрямують конфісковані російські кошти кошти та міжнародну допомогу на швидке відновлення;

Додаткова дотація на компенсації витрат для місцевих бюджетів через війну становить 24 млрд грн.

Власні доходи бюджету становлять 1,28 трлн грн, видатки – 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд дол щомісячно.

Фінансувати дефіцит уряд планує, передусім, шляхом запозичень у сумі 1,5 трлн грн. Зокрема, з цієї суми 1,4 трлн грн припадає на зовнішні запозичення, ще 90,7 млрд грн – внутрішні.