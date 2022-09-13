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Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023: видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Економіка

бюджет

Проєкт держбюджету України, країни, яка воює, на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів та підтримано Кабінетом Міністрів.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міністр фінансів Сергій Марченко.

"Держбюджет-2023 - це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відновлюватися після завданих збитків через російську збройну агресію, а також піклуватися про громадян, які цього потребують", - написав він.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має внести проєкт держбюджету до Верховної Ради до 15 вересня.

Читайте також: Україна планує знизити потреби у фінансуванні дефіциту держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць, - Шмигаль

На засіданні уряду, присвяченому прийняттю держбюджету на 2023 рік, виступив  прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

Шмигаль повідомив деталі державного кошторису:

  • Видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази до 1,136 трлн грн: кошти підуть на зарплати військовим, забезпечення армії, ремонт та закупівлі техніки та зброї тощо;
  • Пенсії, субсидії, виплати ВПО, допомога малозабезпеченим родинам, витрати на медицину та освіту становлять понад 800 млрд грн. Фінансування Пенсійного фонду зросте на понад 30 млрд грн. Соціальні видатки становитимуть 35% бюджету;
  • Зменшення на 11,6 млрд грн проти 2022 року видатків на органи державної влади: скорочується кількість чиновників, зарплати та премії (крім силових структур);
  • Створюється бюджетний Фонд ліквідації наслідків російської збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн. До нього спрямують конфісковані російські кошти кошти та міжнародну допомогу на швидке відновлення;
  • Додаткова дотація на компенсації витрат для місцевих бюджетів через війну становить 24 млрд грн.

Власні доходи бюджету становлять 1,28 трлн грн, видатки – 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд дол щомісячно.

Фінансувати дефіцит уряд планує, передусім, шляхом запозичень у сумі 1,5 трлн грн. Зокрема, з цієї суми 1,4 трлн грн припадає на зовнішні запозичення, ще 90,7 млрд грн – внутрішні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А на дороги, на дороги скільки виділено???
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13.09.2022 20:21
+11
І скільки на Вовчика виділяють і на його Велике злодійство? А прощення боргів перед бюджетом Каломойському у бюджеті заплановано? І скільки заплановано?
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13.09.2022 20:14
+9
А скільки на дерибан закладено?
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13.09.2022 20:20
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І скільки на Вовчика виділяють і на його Велике злодійство? А прощення боргів перед бюджетом Каломойському у бюджеті заплановано? І скільки заплановано?
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13.09.2022 20:14 Відповісти
можна вже сміятись?
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13.09.2022 20:18 Відповісти
А скільки на дерибан закладено?
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13.09.2022 20:20 Відповісти
Будут воровать в 4 раза больше!
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13.09.2022 21:33 Відповісти
А на дороги, на дороги скільки виділено???
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13.09.2022 20:21 Відповісти
Тільки на конфєти .
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13.09.2022 21:09 Відповісти
На дороги щось виділять?
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13.09.2022 20:29 Відповісти
Милованов бюджет составлял ?
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13.09.2022 20:30 Відповісти
Яценюк з гройсманом.
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13.09.2022 21:11 Відповісти
а ти кумедна тваринка,аж не можу,нагадай хто економіку зі сраки виймав,******* твої чи все таки Яценюк,га довбень?
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13.09.2022 21:42 Відповісти
Так ***** , з 8 до 28 долар присів , а в іншому підняв панамський економіку (своєї сім'ї)
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13.09.2022 21:49 Відповісти
о бачу їбанька, свідка панамських офшорів,давай ******* рвана ще проскавули що курс 8 то був реальний,а "поганий" Порох взяв і штучно його підняв,ти у нас мабуть таке ж само опущенне скавулілко як поровознюк)))
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13.09.2022 22:08 Відповісти
Це міністр фінансів? Ніякої конкретики.

"Держбюджет-2023 - це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відновлюватися після завданих збитків через російську збройну агресію, а також піклуватися про громадян, які цього потребують"

Як завжди, наріду- твір на тему "За фсЬо хАрошеє", плісняві- міліарди.
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13.09.2022 20:33 Відповісти
Народу - на рот
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13.09.2022 21:59 Відповісти
можна постатейно до публікації? чи не на часі?
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13.09.2022 20:54 Відповісти
откаты дерьмаку и арахамии включены в расходы?
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13.09.2022 21:30 Відповісти
Якщо економіка впала на 50%, то звідки візьмуться гроші на всі ці красиві цифри підвищень видатків? Невже знову надрукують або візьмуть у кредит?!!
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13.09.2022 21:43 Відповісти
А чому "невже"?
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13.09.2022 22:01 Відповісти
Чукча нє чітатєля?

Фінансувати дефіцит уряд планує, передусім, шляхом запозичень у сумі 1,5 трлн грн. Зокрема, з цієї суми 1,4 трлн грн припадає на зовнішні запозичення, ще 90,7 млрд грн - внутрішні. Джерело: https://censor.net/ua/n3366917

Тобто, як завжди, за рахунок майбутнього наших з вами дітей, на яких впаде черговий борговий тягар. В той час як каламойше просто пробачаємо борги...
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13.09.2022 22:15 Відповісти
 
 