Шольц і Путін півтори години обговорювали війну РФ проти України
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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"90-хвилинна телефонна розмова з Путіним: Росія має вивести свої війська з України і визнати суверенітет і територіальну цілісність. Інакше дипломатичне рішення неможливе", - написав Шольц у Twitter.
Пресслужба уряду Німеччини повідомила, що розмова Шольца і Путіна була присвячена війні Росії проти України, що триває.
"Федеральний канцлер підкреслив, що будь-які подальші спроби анексії територій з боку Росії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин", - зазначається в повідомленні.
Шольц також закликав Путіна дотримуватися Женевських конвенцій щодо українських військовополонених та забезпечити доступ до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Також сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.
"Федеральний канцлер наголосив на необхідності забезпечення безпеки АЕС. У цьому контексті федеральний канцлер закликав уникати будь-яких кроків щодо ескалації та негайно виконувати заходи, рекомендовані в доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголошується в повідомленні.
Крім того, Шольц та Путін обговорили продовольчу ситуацію у світі, особливо напружену внаслідок російської агресивної війни.
"Канцлер наголосив на важливій ролі зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду і надалі виконувати її в повному обсязі", - повідомляють в уряді Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Європи, щоб потім шантажувати Україну, та схиляти до перемовин.
А пуйло скаржилось, що Україна знов дамбіт бомбас, а рашка надійний постачальник енергоносіїїв. Який їхав таке й здибав.
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Нифуя себе пописдели - подумал путин
"В Первой мировой войне Гондурас выступил на стороне Антанты и объявил войну Германии в 1918 году, поддерживая союзников поставками и отдельными добровольцами. Во Второй мировой войне выступил на стороне антигитлеровской коалиции и объявил войну Германии, Италии и Японии, основной вклад в войну заключался в патрулированием ВВС ближайших морей."
Не знал.
договариваясь с куйлом? и как, куйло договорился с ним что-то на полюзу Украины? все договорняки с куйлом это проглоты ультиматумов...
Естественно, что погибший или покалеченный украинский воин,
защищает не только Нэньку, но и весь свободный мир.
Что же до Шольца, то он представляет, как другую страну,
другой менталитет и... сложившиеся обстоятельства.
С плеча рубят Будёновцы, Ворошиловские стрелки и прочие
комуняки. А вы более 30 лет живёте в свободной стране.
Как там глаголится: НЕ суди, дабы осуждённым не быть !
Видать дольше стучал путлеру.....
Хоть якась копійчина впаде, бо без бітума та електрики від прокладок з бульшіі, його офшори страждають!!!
Ніякі сосни корабельні з Корнієнком не сняться!!!!