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Російських вчителів на Харківщині не затримували. Це фейк, - журналістка Ромалійська отримала офіційну відповідь Офісу ГПУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гпу,генпрокуратура,офис,прокурора,генпрокурора,генерального,огп,огпу

Журналістка Ірина Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, що на Харківщині затримання російських вчителів не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці. 

Ромалійська зазначила: "В Харківській області не затримували російських вчителів. Це - фейк. Про це мені повідомили в Офісі генерального прокурора.

Тепер подробиці:

1. "24 канал" повідомляє, що в Харківській області затримали російських вчителів на звільненних територіях. Посилаються на джерела в розвідці. Але новина виписана з оціночними судженнями, що оодразу викликає недовіру.

2. Наступного дня в ТГ-каналі Олексій Гончаренко з'являються повідомлення про те, що в Харківській області затримали російських вчителів. Без посилання на джерело інформації. І тому інфа широко ще не розходиться по ЗМІ.

3. Страна.ЮА повідомляє, що затримані російські вчителі. Знову ж таки без посилання на джерело інформації. А потім там же ж дають коментар віце-прем'єрки Ірини Верещук, що вчителів начебто будуть судити по статті 438 ККУ (що юридично дивно, але все ж таки). Сама Верещук не підтверджує, що їх затримали. Але. І от ця новина вже розходиться українськими та міжнародними ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На визволених територіях України затримали російських вчителів: Слідком РФ порушив кримінальну справу

4. Звертаюсь сьогодні в Офіс генерального прокурора (бо в Україні всі затримання цивільних проходять через прокуратуру!). Відповідь Юрія Білоусова, начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу ГП: "По даним Офісу генерального прокурора, українськи правоохоронці не затримували російських вчителів на деокупованних територіях". І ще джерела в Харківській, Донецькій та Луганській обласних прокуратурах також запевняють: в них не було випадків затримання російських вчителів на деокупованих територіях.

5. У Росії Слідком порушує справу через начебто затримання. Шарій волає про "мразот з Києва", які "будуть саджати на 15 років вчителів". І що, по його інформації "до суду доживуть не всі". Ну і там серед лібералів актіальна ця тема.

Я не знаю, хто і навіщо, запустив цей фейк. Українська сторона для того, щоб залякати інших російських вчителів, які хочуть їхати? Можливо. Але тоді не розумію, як в цьому ланцюжку з'явилася "Страна". Російське ІПСО, щоб, наприклад, росіянам вдарити по ще одній скрєпі - "вчителях"? Чи там, наприклад, щоб російським лібералам показати страшних бендерівців? Я реально не розумію.

Також читайте: Викладачі-зрадники потраплять під санкції строком на 5 років, - Мінреінтеграції

Головні висновки:

 Пам'ятайте: у кожного повідомлення має бути джерело інформації. Тобто після кожного речення, де щось подається, як новина, вам мають повідомляти джерело цієї інформації. І тоді - до цього ще можна прислухатися і якось оцінювати.

*Кожного разу, коли читаєте "Страну" або вирішуєте дати їм коментар, пам'ятайте: вони в Україні під санкціями, бо в РНБО вважають, що головред видання Гужва та сама "Страна" загрожують національній безпеці України. Вони не раз були помічені в тому, що тупо брешуть на користь Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 500 російських вчителів привезли до Мелітополя, їм пообіцяли "безплатне житло", - мер Федоров

Нагадаємо, що 12 вересня ряд ЗМІ написав, що звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах. 

Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що на них чекає покарання  - до 12 років позбавлення волі. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+53
А що рашистські вчителі, які припхались на окуповані території, не такі ж вороги як і рашистські військові?
Чому так злякались виття шакалів з московьких болот, що дали задню, гуманісти хє#ові?
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13.09.2022 20:47
+50
як це не затримали, чому? - а незаконний перетин кордону як мінімум, а шкоди від них в якійсь мірі ще більше ніж від деяких військових - вони приїхали робити з наших дітей яничарів
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13.09.2022 20:45
+46
а хочь би і затримували- вони незаконно перейшли державний кордон!
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13.09.2022 20:41
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шкода, а ми вже всі зраділи, чекали на розп'ятих тьоточок!
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13.09.2022 20:39 Відповісти
Швидге за все їх затримували, але вже відпустили, щоб не сваритися з "харошимі узкімі"
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13.09.2022 20:52 Відповісти
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13.09.2022 20:54 Відповісти
так ти трусiki чекав а нє тьоточок
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13.09.2022 21:06 Відповісти
Тебя кацапа даже гугл переводчик не воспринимает. Регистрация твоя 11.09.22 этому подтверждение. А куча дебилов тебя лайкнула, это зеленые ватники без мозгов. Эти "учителя" хуже ******** кадыровцев и жаренных бурятов. Они наших детей насиловать приехали за бабло. Так, что если их поймают то им виселица должна быть - их ни кто не заставлял, это не солдаты, это суки и гниды.
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13.09.2022 22:23 Відповісти
Видно мой комментарий попал в точку и у кацапа засвербело. Зачем тебе столько акаунтов, если ты честный человек? Ты только проснулся и зарегистрировался 11.09.22? Совпадение? Не думаю. Так у вас говорят?
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13.09.2022 23:34 Відповісти
Распятый мальчи%D

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

В Википедии нет статьи с таким названием.

Вы можете:

Это к стати о кацапне которая пытается писать по украински.
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13.09.2022 23:38 Відповісти
Хороше слово "фейк"! - ніякої відповідальності за нього не несеш!
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13.09.2022 20:41 Відповісти
а хочь би і затримували- вони незаконно перейшли державний кордон!
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13.09.2022 20:41 Відповісти
Цілком для них підходить - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text
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13.09.2022 21:51 Відповісти
як це не затримали, чому? - а незаконний перетин кордону як мінімум, а шкоди від них в якійсь мірі ще більше ніж від деяких військових - вони приїхали робити з наших дітей яничарів
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13.09.2022 20:45 Відповісти
А що рашистські вчителі, які припхались на окуповані території, не такі ж вороги як і рашистські військові?
Чому так злякались виття шакалів з московьких болот, що дали задню, гуманісти хє#ові?
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13.09.2022 20:47 Відповісти
Вони ще гірші за рашистських військових. Це ще один фронт проти України - русифікація українців.
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13.09.2022 20:59 Відповісти
Згоден з Вами. Сам хотів це додати та натиснув кнопку «Відправити». Вони гірші хоча б тому, що їх вибір абсолютно свідомий і вільний, а калічать вони ще юні душі!
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13.09.2022 21:06 Відповісти
А чому незатримували ?! А як вони попали на територію України ?! У них є візи ?!
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13.09.2022 20:49 Відповісти
Як це не затримували???? кацапські свинособаки нарушили кордон, заперли свої лапті не отримуючи візу і їх не затримували.... аксюморон висшої проби. Статті немає за таке нахабне порушення кордону?
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13.09.2022 20:49 Відповісти
як мінімум штраф на їх мнімий заробіток, потім гнати прикладами до кордону.... до виплати штрафу, в камеру.
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13.09.2022 20:52 Відповісти
Ну хоч по грамоті дали їм?
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13.09.2022 20:50 Відповісти
Невже ми будемо виконувати закони щодо прав людини по відношенню до рашиської тварини???
Усіх російських "мирних"громадян які по заклику ***** приперлися в Україну як до себе додому треба саджати у концтабори бо їх статусу у міжнародних відносинах не існує.і якщо орків в полон можна брати або для обміну або для помсти то бридота з рф в Україну повинна забути дорогу .
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13.09.2022 20:51 Відповісти
Таке враження. що злякались... знову толерантнічають.
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13.09.2022 20:53 Відповісти
Пані Ірина молодець, працює так, як і повинен робити журналіст, а саме перевіряти джерела інформації!

От би ще і всім нам навчитись фільтрувати інформацію за ступінню її достовірності!
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13.09.2022 20:53 Відповісти
Чи м вона хороша, прямо переполошилась за росій ський вчителів, які будуть вчить ненавидіти Україну, так їх треба виловлювати і засуджувати, хай самі перевиховуються на відбудові українських сіл і містечок
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14.09.2022 04:00 Відповісти
Що з ними треба робити - це вже інша справа, і то не журналіст повинен над тим думати.

А от що повинен робити журналіст, так це дуже уважно ставитись до любої інформації, якою б вона не була - чи то позитивною, чи навпаки. І обов'язково перевіряти її перед тим, як оприлюднювати, хто би не був джерелом цієї інформації! Ви же хочете, щоби журналісти казали правду, а не лише були передатчиком якихось говорунів ротом ?

Так от - в мене є знайомі журналісти, які навіть перевіряли інформацію про ті перехвати спілкування росіянських військових, які ГУР МО оприлюднює. З того, що перевірили - все підтверждувалось.

І моя Вам порада - постарайтесь поважати працю інших людей, особливо якщо це дійсно професіонали в своїй справі!
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14.09.2022 04:42 Відповісти
Російські вчителі виховують майбутніх вбивць українців.
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13.09.2022 20:54 Відповісти
а зря, зебилы вы прокоцапские...
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13.09.2022 20:54 Відповісти
А чому не затримували? А що робили? Хліб-сіль їм давали? Чому українцям не насрати на кацапську маячню? Доки цей багатовіковий синдром меншовартості з вічною орієнтацією на кацапських дикунів буде продовжуватися?
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13.09.2022 20:54 Відповісти
А що кацапські вчителі забули в українських школах, їх сюди хтось запрошував? Це не порушення!!!???
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13.09.2022 20:57 Відповісти
если не задержали тогда это еще хуже - что за плятство ?
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13.09.2022 21:04 Відповісти
Эй обломщики, нормальный же трололо кацапов был, Шарий аж потерял маску "всевдоукраинского блогера" от возмущения.
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13.09.2022 21:14 Відповісти
Бардак.
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13.09.2022 21:17 Відповісти
В 39-му головним завданням кацапських вчительок в Галичині, було вивідувати у дітей, що кажуть батьки вдома.
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13.09.2022 21:17 Відповісти
А може ОПа наказала відпустити затриманих вчителів? Якось надто багато часу пройшло щоб спростувати цю новину.
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13.09.2022 21:18 Відповісти
навіщо так настрій на ніч псувати
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13.09.2022 21:22 Відповісти
Читаю і фігєю. Затримували чи не затримували відразу стало байдуже. Краще б затримали і знайшли у них наркоту. Наші ще не розучились знайти те, чого нема? Наркота плюс незаконний перетин кордону - кацапи не спатрали б таку можливість. Мене шокує інше. Дуже вже переживає журналістка Ромалійська і, як помітно наші посадовці, що подумають і скажуть про нас кацапські ЗМІ. Їм не гидко озиратись на кацапстан? Може досить? Та пішли вони за кораблем.
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13.09.2022 21:23 Відповісти
Треба не затримувати, а відразу "memento mori!!!"(c)
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13.09.2022 21:25 Відповісти
...момєнтально в морє! ©
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13.09.2022 23:25 Відповісти
Не надо учителей задерживать! Как сказала моржовая звизда, их надо бить на ихней территории, а как свинособаки показали, даже начали с родильных домов!!!
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13.09.2022 21:26 Відповісти
Ткаченко і Верещук дають в'ю срані. Ну, тобто, гужві, там чи круковій, акакаяразніца. Завжди.
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13.09.2022 21:28 Відповісти
Я так і знав.
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13.09.2022 21:33 Відповісти
...а я вже зрадів...
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13.09.2022 21:38 Відповісти
Цікаво, а чому не затримали? Яким чином ці громадяни Оркостану опинилися на Української території та що вони тут робили?
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13.09.2022 21:39 Відповісти
Там там щонайменше зазіхання на повалення державного ладу, вони ж їхали з метою вчити дітей, що України не існує 😯
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13.09.2022 21:43 Відповісти
Будь-яка освіта - це пропаганда певних цінностей: пропаганда здорового способу життя, пропаганда тяги до знань, пропаганда читання..., пропаганда "Русского мира". Для останнього є стаття КК - https://zaxid.net/prezident_pidpisav_zakon_pro_zaboronu_rosiyskoyi_propagandi_n1538516
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13.09.2022 21:59 Відповісти
Може до генпрокуратури інформація про затриманих кацапських вчителів ще не дійшла. І якось дивно, що генпрокуратура так дуже швидко дала відповідь. То тижнями й місяцями мовчать, а тут за дві години і на тобі журналістко відповідь.
Цензор повідомив сьогодні об 11:09 з посиланням на коментарі ЗМІ. Це Радіо Свобода, яке у свою чергу посилається на коментарі виданню Страна.ua. А далі

"Під час з'єднання з strana.today сталася помилка. PR_CONNECT_RESET_ERROR

Сторінка, яку ви намагаєтесь переглянути, не може бути показана, тому що неможливо перевірити достовірність отриманих даних.
Будь ласка, зв'яжіться з власниками вебсайту і повідомте їх про цю проблему".
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13.09.2022 21:46 Відповісти
дяры сдали назад... такого прокоцапского правительства ещё небыло
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13.09.2022 21:56 Відповісти
Конечно не задерживали, их вчера расстреляли.
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13.09.2022 21:57 Відповісти
От це вже дарма!! Затримати й посадити за ідеологічну диверсію проти України + незаконний перетин державного кордону!
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13.09.2022 21:57 Відповісти
В принципі, незаконний перетин державного кордону у нас - це лише адміністративне правопорушення, АЛЕ, якщо громадяни держави агресора затримані у зоні бойових дій, їми, однозначно, займатиметься СБУ. Повний комплекс фільтраційних заходів: з'ясування особи, як потрапили на територію України, з якою метою і т.д. і т.п. Будуть ті вчителі співати, наче чижівка, яку напоїли горілкою. Роскажуть усе, аби довести, що вони саме вчителі, а не щось гірше. Але й для них закон є - https://zaxid.net/prezident_pidpisav_zakon_pro_zaboronu_rosiyskoyi_propagandi_n1538516
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13.09.2022 22:19 Відповісти
Шо, вже відпустили??? А хіба з колаборантами при владі могло бути інакше....
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13.09.2022 22:06 Відповісти
Дааа, з такою владою нам як раз війну і вигравати...
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13.09.2022 22:12 Відповісти
На жаль не затримали…
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13.09.2022 22:42 Відповісти
а так все гарно починалось..., та нехай, в нас ще є "високопоставлені офіцери", сподіваюсь, що вони є насправді та їх багато, як пишуть...
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13.09.2022 23:04 Відповісти
Их уже наверно поняли простили и отпустили. Могли б им хоть за незаконное пересечение границы впаять.
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13.09.2022 23:31 Відповісти
это дура что, гордится тем, что мы их не задержали??? вообще ненормальная?!
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13.09.2022 23:55 Відповісти
Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність
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14.09.2022 00:03 Відповісти
Вообще-то по всем законам, наши имели право их задержать, хотя бы за незаконное пересечение границы
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14.09.2022 00:41 Відповісти
ГПУ не отстает от КабМина по количеству агентов на зарплате кремля ?
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14.09.2022 00:46 Відповісти
Такие оперативніе острудники гпу должні біть на фронте уже сегодня.
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14.09.2022 00:47 Відповісти
А що це за журналістка?
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14.09.2022 04:06 Відповісти
Якщо їх там бачили і не затримали - ганьба.
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14.09.2022 06:18 Відповісти
В чому не затримують,? Із жопи наказа не було.? 10 тварям в зуби і хай сидять.
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14.09.2022 06:33 Відповісти
А чому не затримали?! Вони ж приїхали перевиховувать наших дітей, ненавидіти Україну
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14.09.2022 07:57 Відповісти
Шкода. А я вже зрадів, що можливо серед них є та наволоч, яка збиралася «різати пісюни» нашим дітям. Ой як шкода...
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14.09.2022 08:20 Відповісти
Лучше бы уж их задержали,да на"перековку"с пристрастием, в Бучу и Ирпень отправили,а то с толерантностью нашей зевласти "руссмир"трудновато будет на украинской земле побороть
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14.09.2022 10:44 Відповісти
1. Сама статья от Журналистка Ирина Ромалийская - хороша.
Браво!
2. Приезжающих расийских учителей-водопроволчиков пугать надо.
НО!
За незаконное пересечение границы: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины влекут наложение штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения."
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14.09.2022 10:46 Відповісти
те незаконное пересечение границы Украины, контрабанда, незаконная работа на территории Украины, пропаганда войны это для прокуратуры и СБУ не преступление? Раш учителей преступников можно отпускать?
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14.09.2022 13:56 Відповісти
 
 