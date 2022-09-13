Російських вчителів на Харківщині не затримували. Це фейк, - журналістка Ромалійська отримала офіційну відповідь Офісу ГПУ
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Журналістка Ірина Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, що на Харківщині затримання російських вчителів не було.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Ромалійська зазначила: "В Харківській області не затримували російських вчителів. Це - фейк. Про це мені повідомили в Офісі генерального прокурора.
Тепер подробиці:
1. "24 канал" повідомляє, що в Харківській області затримали російських вчителів на звільненних територіях. Посилаються на джерела в розвідці. Але новина виписана з оціночними судженнями, що оодразу викликає недовіру.
2. Наступного дня в ТГ-каналі Олексій Гончаренко з'являються повідомлення про те, що в Харківській області затримали російських вчителів. Без посилання на джерело інформації. І тому інфа широко ще не розходиться по ЗМІ.
3. Страна.ЮА повідомляє, що затримані російські вчителі. Знову ж таки без посилання на джерело інформації. А потім там же ж дають коментар віце-прем'єрки Ірини Верещук, що вчителів начебто будуть судити по статті 438 ККУ (що юридично дивно, але все ж таки). Сама Верещук не підтверджує, що їх затримали. Але. І от ця новина вже розходиться українськими та міжнародними ЗМІ.
4. Звертаюсь сьогодні в Офіс генерального прокурора (бо в Україні всі затримання цивільних проходять через прокуратуру!). Відповідь Юрія Білоусова, начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу ГП: "По даним Офісу генерального прокурора, українськи правоохоронці не затримували російських вчителів на деокупованних територіях". І ще джерела в Харківській, Донецькій та Луганській обласних прокуратурах також запевняють: в них не було випадків затримання російських вчителів на деокупованих територіях.
5. У Росії Слідком порушує справу через начебто затримання. Шарій волає про "мразот з Києва", які "будуть саджати на 15 років вчителів". І що, по його інформації "до суду доживуть не всі". Ну і там серед лібералів актіальна ця тема.
Я не знаю, хто і навіщо, запустив цей фейк. Українська сторона для того, щоб залякати інших російських вчителів, які хочуть їхати? Можливо. Але тоді не розумію, як в цьому ланцюжку з'явилася "Страна". Російське ІПСО, щоб, наприклад, росіянам вдарити по ще одній скрєпі - "вчителях"? Чи там, наприклад, щоб російським лібералам показати страшних бендерівців? Я реально не розумію.
Головні висновки:
Пам'ятайте: у кожного повідомлення має бути джерело інформації. Тобто після кожного речення, де щось подається, як новина, вам мають повідомляти джерело цієї інформації. І тоді - до цього ще можна прислухатися і якось оцінювати.
*Кожного разу, коли читаєте "Страну" або вирішуєте дати їм коментар, пам'ятайте: вони в Україні під санкціями, бо в РНБО вважають, що головред видання Гужва та сама "Страна" загрожують національній безпеці України. Вони не раз були помічені в тому, що тупо брешуть на користь Росії".
Нагадаємо, що 12 вересня ряд ЗМІ написав, що звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах.
Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що на них чекає покарання - до 12 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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Это к стати о кацапне которая пытается писать по украински.
Чому так злякались виття шакалів з московьких болот, що дали задню, гуманісти хє#ові?
Усіх російських "мирних"громадян які по заклику ***** приперлися в Україну як до себе додому треба саджати у концтабори бо їх статусу у міжнародних відносинах не існує.і якщо орків в полон можна брати або для обміну або для помсти то бридота з рф в Україну повинна забути дорогу .
От би ще і всім нам навчитись фільтрувати інформацію за ступінню її достовірності!
А от що повинен робити журналіст, так це дуже уважно ставитись до любої інформації, якою б вона не була - чи то позитивною, чи навпаки. І обов'язково перевіряти її перед тим, як оприлюднювати, хто би не був джерелом цієї інформації! Ви же хочете, щоби журналісти казали правду, а не лише були передатчиком якихось говорунів ротом ?
Так от - в мене є знайомі журналісти, які навіть перевіряли інформацію про ті перехвати спілкування росіянських військових, які ГУР МО оприлюднює. З того, що перевірили - все підтверждувалось.
І моя Вам порада - постарайтесь поважати працю інших людей, особливо якщо це дійсно професіонали в своїй справі!
Цензор повідомив сьогодні об 11:09 з посиланням на коментарі ЗМІ. Це Радіо Свобода, яке у свою чергу посилається на коментарі виданню Страна.ua. А далі
"Під час з'єднання з strana.today сталася помилка. PR_CONNECT_RESET_ERROR
Сторінка, яку ви намагаєтесь переглянути, не може бути показана, тому що неможливо перевірити достовірність отриманих даних.
Будь ласка, зв'яжіться з власниками вебсайту і повідомте їх про цю проблему".
Браво!
2. Приезжающих расийских учителей-водопроволчиков пугать надо.
НО!
За незаконное пересечение границы: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины влекут наложение штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения."