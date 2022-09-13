Зеленський провів засідання Ставки: обговорювалась операція з деокупації територій та оборонний бюджет-2023
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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
"У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук", - йдеться в повідомленні.
Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів.
"Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває", - повідомили в ОП.
Зеленський дав доручення Державній прикордонній службі забезпечити охорону державного кордону на звільнених територіях.
Окрім того, учасники розглянули проєкт бюджету сектору безпеки та оборони на 2023 рік. Як зазначив Зеленський, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн.
Будь ласка, зачекайте...
вся правда про оборону Сум ...................те кто сдал город и убежал получили награды........
Больше всего впечатлил почти безмолвный мужик на заднем плане.
Вот они и есть соль земли, я считаю
Залужний та Шаптала зрозуміли нарешті а бурба не встиг зрозуміти що все сказане в ОП або на ставці вмить передаэться в кремль тому там треба п..здіти все що лізе в голову. тільки не реальні плани
от на.издівшипро південь
эрмаколюди доповыли що наступ гарантовано готуэться на південь.
***** перекинуло туда основні війська оголивши північ
от саме туда і ..изданули наші ЗСУ
за таку інфу *****, єрмак ще героя отримає
бо виходить що саме він обібав пктлера бо обібали його
@Olesia33114308
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21 ч
Ретвіт, будь ласкаЛьвів!
хто організовує, або готовий допомогти у організації мітингу на підтримку Мар'яни - вагітної медикині, яка перебуває в російському полоні вже 5 місяців?
Львів, напишіть. 17 вересня треба провести цей мітинг для більшого розголосу.
Сытые и довольные такие морды у этих чинуш, явно их не ******* ещё
Дякую, дуже дякую 😆
а відкіля цей "буратіно" зібрався витягти 1трлн грн? раніше весь бюджет стільки був.навіть якби пахала вся економіка з урахуванням курсу бюджет був би максимум 1.8-2 трлн гривень.Відкіля такі "дєнжищі!" брати зібрася?)))