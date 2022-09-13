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Зеленський провів засідання Ставки: обговорювалась операція з деокупації територій та оборонний бюджет-2023

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента. 

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

"У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук", - йдеться в повідомленні.

Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів.

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"Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває", - повідомили в ОП.

Зеленський дав доручення Державній прикордонній службі забезпечити охорону державного кордону на звільнених територіях.

Окрім того, учасники розглянули проєкт бюджету сектору безпеки та оборони на 2023 рік. Як зазначив Зеленський, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
только не рассказывайте ему про планы всу , пианино ему притащите .
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13.09.2022 21:22
+17
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13.09.2022 21:40
+16
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13.09.2022 21:22
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13.09.2022 21:20 Відповісти
Якщо говорили про плани ВСУ. то усьо пропало.
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13.09.2022 21:25 Відповісти
Хто його туди пустив ?
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13.09.2022 21:26 Відповісти
Да кто туда из нормальных сам то придёт?
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13.09.2022 21:28 Відповісти
Президент действовал согласно своему ВУС, записывал).
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13.09.2022 21:38 Відповісти
https://youtu.be/5ICjkz7EP2Q



вся правда про оборону Сум ...................те кто сдал город и убежал получили награды........
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13.09.2022 21:57 Відповісти
Смотрел и изумлялся.
Больше всего впечатлил почти безмолвный мужик на заднем плане.
Вот они и есть соль земли, я считаю
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14.09.2022 07:00 Відповісти
А асфальт...?
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13.09.2022 21:20 Відповісти
Прочитала 3 раза,дерьмак не присутній
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13.09.2022 21:21 Відповісти
… заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець - якісь єрмакозаменітель
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13.09.2022 21:31 Відповісти
я лиш тепер зрозумів для чого на ставці эрмак або эрмакозаменітелі
Залужний та Шаптала зрозуміли нарешті а бурба не встиг зрозуміти що все сказане в ОП або на ставці вмить передаэться в кремль тому там треба п..здіти все що лізе в голову. тільки не реальні плани
от на.издівшипро південь
эрмаколюди доповыли що наступ гарантовано готуэться на південь.
***** перекинуло туда основні війська оголивши північ
от саме туда і ..изданули наші ЗСУ
за таку інфу *****, єрмак ще героя отримає
бо виходить що саме він обібав пктлера бо обібали його
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13.09.2022 22:28 Відповісти
та таки мабуть мастурбуєш на нього, жодного висєру від тебе не буває без твого улюбленого дерьмака, а ще як ти могла забути про твоє улюблене сталінське слова СТАВКА!?
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13.09.2022 22:19 Відповісти
только не рассказывайте ему про планы всу , пианино ему притащите .
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13.09.2022 21:22 Відповісти
А заступник глави офісу для того, щоб було кому злити інформацію? І що за посада «глава офісу»? Правильно - завідуючий канцелярією!
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13.09.2022 21:22 Відповісти
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13.09.2022 21:22 Відповісти
Млять, это чмо кроме брезгливости уже ни каких других эмоций не вызывает. Но вот парадокс, - некоторым, даже многим, людям это чмо и лживый, трусливый проворовавшийся бездарь нравится, ну, это уже из области клинической психиатрии.
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13.09.2022 21:22 Відповісти
Також, як і крадій та брехун Пу подобається більшості расеян
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13.09.2022 23:58 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
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13.09.2022 21:23 Відповісти
твоя колишня

@Olesia33114308

·

21 ч

Ретвіт, будь ласкаЛьвів!

хто організовує, або готовий допомогти у організації мітингу на підтримку Мар'яни - вагітної медикині, яка перебуває в російському полоні вже 5 місяців?

Львів, напишіть. 17 вересня треба провести цей мітинг для більшого розголосу.

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13.09.2022 21:24 Відповісти
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13.09.2022 21:24 Відповісти
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13.09.2022 21:25 Відповісти
Світом, нажаль, завжди будуть керувати гроші. Що казав Коломойський в 2019 році? Що треба розвертатися в бік росії, кров з 2014 року забудеться, треба робити гроші. Так само, як в 2014 році, він не був патріотом, він просто захищав і спасав своє бабло. Але і зараз знайдуться люди, які вважають його патріотом, бо він на картах свого банку прапор України друкував. І таких людей не мало. Питання: як з такими людьми далі жити в Україні, а тепер ще Україну з руїн піднімати? Я, наприклад, не знаю поки, нема в мене відповіді.
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13.09.2022 21:54 Відповісти
Черговий скандал із гуманітаркою. У Чернігові тонни консервів, круп, дитячого харчування та іншої гумдопомоги залишаються псуватися на приватних складах, які зайняли представники ОВА. У частини товарів вже минув термін придатності.
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13.09.2022 21:25 Відповісти
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13.09.2022 21:29 Відповісти
Ну от бачите..На чесних людей накинулися.Вони ж правду кажуть-у магазинах гуманітарки повно.
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13.09.2022 21:36 Відповісти
От я про таких людей вище і писав.
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13.09.2022 21:55 Відповісти
Та не переймайтеся.Перепакують і продадуть через "Сільпо".
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13.09.2022 21:30 Відповісти
**** *****, а эту гуманитарку наши (и не только) волонтёры за бесплатно в Перемышле в путом Tesco фасовали и грузили, попутно выискивая GPS-жучки (были в немецких пачках с лекарствами).
Сытые и довольные такие морды у этих чинуш, явно их не ******* ещё
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14.09.2022 01:24 Відповісти
Попросил Залужного без сюрпризоа в следующий раз, а его, главного обо всём предупреждать?
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13.09.2022 21:25 Відповісти
кроты навострили уши
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13.09.2022 21:26 Відповісти
цікаво якою мовою проводилось засідання
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13.09.2022 21:27 Відповісти
Я бы сказал,но тока ж разбанили)))
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13.09.2022 21:41 Відповісти
Ставка....Клоун в Ставке над картой Укравтодора.Решает какую дорогу первой ремонтировать и с сурьёзным видом длинной указкой двигает игрушечные асфальтоукладчики по карте Украины.
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13.09.2022 21:28 Відповісти
Крім Валерія Залужного , начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптала, командувач Національної гвардії Юрія Лебідя - все решта звичайний мотлох...
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13.09.2022 21:29 Відповісти
Не розумію навіщо тоді Залужній приходив?
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13.09.2022 21:48 Відповісти
Щоб зробити вигляд, що взяв всі вказівки Зе до уваги
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14.09.2022 00:05 Відповісти
Незвичайний мотолох, зелененький....
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13.09.2022 22:25 Відповісти
А он тут при чем? Что опять бабло на асфальт надо? Решил пополнят свои и дерьмака счета кровью Украинцев.
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13.09.2022 21:36 Відповісти
Даже сподіваюся, що єдиними словами президента були:
Дякую, дуже дякую 😆
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13.09.2022 21:38 Відповісти
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13.09.2022 21:40 Відповісти
та який нахєр оборонний бюджет-2023, коли он скільки мільйонів кілометрів доріг/шляхів треба відремонтувати.
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13.09.2022 21:41 Відповісти
Не відремонтувати, а бабло зарити і переполовинити.
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13.09.2022 21:57 Відповісти
Ні, він підраховував, скільки можна буде звідси намутити...10% чи 20...
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14.09.2022 00:07 Відповісти
бюджет на ставке...
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13.09.2022 21:58 Відповісти
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13.09.2022 22:02 Відповісти
Пацика плющить, що він може опинитися в ролі не центрового на сцені, а тільки як використаний на "розігріві". Жах з того, що оце уйобище опинилося на такій посаді у такий час(( За нашу помилку ми сплачуємо життями, шановні! Прошу задуматися над цим тих, у кого ще залишилися зародки совісті і розуму - паприколу, хоть поржем, хуже не будет?
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13.09.2022 22:02 Відповісти
да чаго уж там... гони заседание Ставки в прямом эфире, сразу дай телефоны тем, кто сливает информацию и можно спокойно играть членом на пианине... вы же одна команда...
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13.09.2022 22:06 Відповісти
ну якщо непорозуміння почне командувать військами як і пуйло наросії - то почнеться пиз..ць
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13.09.2022 22:19 Відповісти
Назва "Ставка" - це зі сталінських часів. Ну не дає спокою Боневтіку жага до авторитаризму.
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13.09.2022 22:32 Відповісти
"Як зазначив Зеленський, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн." Джерело: https://censor.net/ua/n3366928

а відкіля цей "буратіно" зібрався витягти 1трлн грн? раніше весь бюджет стільки був.навіть якби пахала вся економіка з урахуванням курсу бюджет був би максимум 1.8-2 трлн гривень.Відкіля такі "дєнжищі!" брати зібрася?)))
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13.09.2022 22:32 Відповісти
Наполеон - это дешевка, тем более он торт и коньяк. Чегевара тож так себе, попса. А вот Сталин - это да, образ хоть куда.
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13.09.2022 23:09 Відповісти
Сталін сидів у своїх ***нях і нікуди не рипався повсячно мріючи то захопити Ізраіль, то танки переправити через Чукотку в Аляску на захоплення США, так і помер нічого не зробивши окрім Голодоморів, вивсва міліонів і переселення народів, а Наполеон у свій час познімав всю монархію по Європі і трохи не обєднав Європу в одне ціле. То б то це все одно що хрін рівняти з пальцем.
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14.09.2022 02:43 Відповісти
Що повинно ще скоїтись щоб українофоб і його кремліський агент були відсторонені від верховної влади в Україні ⁉️ Вагнергейт, Чонгар, Маріупіль, Азовці, Оленівка, видача без умов полоненого генерал лейтенанта Сичового білорусам, витік інформації з ОП про військовий удар.
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14.09.2022 02:38 Відповісти
 
 