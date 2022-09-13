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Новини За кордоном
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Азербайджан (607) Вірменія (658)

Вірменія та Азербайджан офіційно назвали кількість загиблих унаслідок загострення на кордоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вірменія

Вірменія та Азербайджан повідомили офіційні дані про військовослужбовців, які загинули під час нового загострення на кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 50 азербайджанських військових загинули внаслідок обстрілів з боку Вірменії. Серед загиблих вісім були прикордонниками, 42 – військовослужбовцями регулярної армії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив під час виступу у парламенті, що на боці Вірменії не менше 49 загиблих, причому це "число не остаточне".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може "розпалити котел" між Вірменією та Азербайджаном, щоб відвернути увагу від свого вторгнення в Україну.

Читайте: ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Азербайджанцы, мочите кремлёвских сосунов-хачей и гоните их со своей земли.
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13.09.2022 21:29
+30
Там нет армяней, там хачи. Армяне это Нигоян и т.д.
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13.09.2022 21:33
+30
Армяшки в твиттере вопят что Азербайджан поступает как Россия. Клоуны. Азербайджан не аннексировал чужие территории, а Армения обязалась ещё летом вывести войска из Карабаха и под покрытием кацапотварей опять обманула! Теперь не скулите, за враньё свое будете отвечать, ничем не лучше своих московских хозяев. Отдельный привет двум армянским бомжам на кацапо-тв, симоньян и хер как ты там было ньян. Горите в аду.
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13.09.2022 21:37
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Азербайджанцы, мочите кремлёвских сосунов-хачей и гоните их со своей земли.
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13.09.2022 21:29 Відповісти
****** ормяне.
Ормянский про-правительственный телеграм_канал баграмян 26 заявил о 427 (!) сдохших. И сотни раненых.
Под сотню пленных.
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14.09.2022 12:27 Відповісти
Это гнилая сущность армянопитеков!
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14.09.2022 13:31 Відповісти
натовчіть армянски рила
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13.09.2022 21:30 Відповісти
Там нет армяней, там хачи. Армяне это Нигоян и т.д.
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13.09.2022 21:33 Відповісти
Так мало бути , шоб увагу перенести з Харківщини.
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13.09.2022 21:34 Відповісти
Армяшки спровокували це загострення , а сьогодні звертулися по допомогу до кремлівського фюрера !
Армяшкам потрібно дати по зубах , бо вони провокатори ‼️
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13.09.2022 21:36 Відповісти
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
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13.09.2022 22:27 Відповісти
Пашинян- ********** подстилка. Защитником может быть только армянский солдат. Русня-наш враг
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13.09.2022 22:59 Відповісти
Армяшки в твиттере вопят что Азербайджан поступает как Россия. Клоуны. Азербайджан не аннексировал чужие территории, а Армения обязалась ещё летом вывести войска из Карабаха и под покрытием кацапотварей опять обманула! Теперь не скулите, за враньё свое будете отвечать, ничем не лучше своих московских хозяев. Отдельный привет двум армянским бомжам на кацапо-тв, симоньян и хер как ты там было ньян. Горите в аду.
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13.09.2022 21:37 Відповісти
То есть обстрел городов и сел на территории Армении это нормально? С такой логикой можно оправдать и действия ********* против Украины. Скулит только пашик, потому что он раб *****. И да, не забывайте, до 2014 года президентом Украины был такой же ************
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13.09.2022 22:36 Відповісти
с 2014 презимдентом Украиньі бьіл самьій проукраиский президент за все врема востановления независимости. Если не знаете зачем дичь писать.
И вобще - завязьівайте хороводьі з руZкими ето для вас добром не кончится
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13.09.2022 23:26 Відповісти
Я имел ввиду януковоща, поэтому написал ДО 2014 года. Большинство народа в Армении ненавидят ху..ла. Выход из всех руснявых организаций это лишь вопрос времени, единственным препятствием является путинский холуй пашинян
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14.09.2022 10:44 Відповісти
Армения агрессор, так что с таким же успехом можно оправдать атаки Украины против агрессора ( рашки).
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14.09.2022 00:05 Відповісти
Полностью прав. ВСё что творится сейчас между Арменией и азерами -
"Договорняк" меду Путиным и ЭРдоганаом. За проход российских военных кораблей
из Сирии в Чёрное море, через Дарданеллы.
Да и свои миротворческие силы Рашка сняла с Арцаха не с проста.
И Пашинян так же не мельтишит перед Путиным и не присылает бойцов
в Белоруссию на учения. + и это не маловажно - Два конфликта, лучше
чем один. Не столько внимания. Тем более, когда Путиноиды в Резиновой попе....
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14.09.2022 05:14 Відповісти
тут персЫки пАспэлы, дыни, а тут война
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13.09.2022 21:51 Відповісти
Боевая ничья.
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13.09.2022 22:11 Відповісти
вроде как какие-то несколько сёл зачистили на сдачу.
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13.09.2022 22:21 Відповісти
Армяне, если писун не стоит на свинособак, то для них изобретена швабра!!! Хотя дело ваше, кто кого, куда и чем, ну и так далее! И помните: копростан это *****, а *****, это копростан и к сожалению это правда!
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13.09.2022 22:21 Відповісти
Будет им швабра, немного осталось
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13.09.2022 22:39 Відповісти
Отсоси чатлаг. 2025 год из Агры Дага близко.
Запасись вазелином
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14.09.2022 12:31 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/529193-narod-skazhet-v-gruzii-mogut-provesti-referendum-o-vtorom-fronte-protiv-rossii
"Народ скаже": у Грузії можуть провести референдум про "другий фронт" проти Росії
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13.09.2022 22:46 Відповісти
Заканчивал бы уже Азербайджан эти качели.
У арамян на чмоскве оффис-туда их и гоните
Нечего оккупантам азербайджанские земли поганить.
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13.09.2022 23:06 Відповісти
Питання дуже дискусійне. Якщо рф буде вимушена відволіктись на карабахський конфлікт, мені здається, це для нас в плюс. "Нам своє робить" - як казав поет.
Більше того, навіть з коментарів видно, що є вірмени і азербайджанці, які однаково ненавидять рф. Це теж плюс. Якби вони змогли цю ненависть об'єднати і позбутись кацапського впливу, було б ще краще. Але це мало ймовірно. Один одного вони ненавидять більше.
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13.09.2022 23:12 Відповісти
і московія подбає щоб ця ненависть бува не погасла.
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13.09.2022 23:29 Відповісти
В Армихонии нет НИ ОДНОГО азербайджанца, на хрен нам ары в Карабахе?! Там, впрочем, вообще других наций нет. Никто с уродами не уживается...
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14.09.2022 11:23 Відповісти
 
 