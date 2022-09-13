Вірменія та Азербайджан офіційно назвали кількість загиблих унаслідок загострення на кордоні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вірменія та Азербайджан повідомили офіційні дані про військовослужбовців, які загинули під час нового загострення на кордоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 50 азербайджанських військових загинули внаслідок обстрілів з боку Вірменії. Серед загиблих вісім були прикордонниками, 42 – військовослужбовцями регулярної армії.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив під час виступу у парламенті, що на боці Вірменії не менше 49 загиблих, причому це "число не остаточне".
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може "розпалити котел" між Вірменією та Азербайджаном, щоб відвернути увагу від свого вторгнення в Україну.
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Будь ласка, зачекайте...
Ормянский про-правительственный телеграм_канал баграмян 26 заявил о 427 (!) сдохших. И сотни раненых.
Под сотню пленных.
Армяшкам потрібно дати по зубах , бо вони провокатори ‼️
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
И вобще - завязьівайте хороводьі з руZкими ето для вас добром не кончится
"Договорняк" меду Путиным и ЭРдоганаом. За проход российских военных кораблей
из Сирии в Чёрное море, через Дарданеллы.
Да и свои миротворческие силы Рашка сняла с Арцаха не с проста.
И Пашинян так же не мельтишит перед Путиным и не присылает бойцов
в Белоруссию на учения. + и это не маловажно - Два конфликта, лучше
чем один. Не столько внимания. Тем более, когда Путиноиды в Резиновой попе....
Запасись вазелином
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У арамян на чмоскве оффис-туда их и гоните
Нечего оккупантам азербайджанские земли поганить.
Більше того, навіть з коментарів видно, що є вірмени і азербайджанці, які однаково ненавидять рф. Це теж плюс. Якби вони змогли цю ненависть об'єднати і позбутись кацапського впливу, було б ще краще. Але це мало ймовірно. Один одного вони ненавидять більше.