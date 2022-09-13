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Кремль просив відновити переговори після успіху ЗСУ, але Київ відмовився, - віцепрем’єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стефанішина

Російські офіційні особи просили Україну про поновлення переговорів після успішного контрнаступу українських сил, але Київ відмовився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі France 24.

Вона розповіла, що останніми днями російські офіційні особи зверталися до України для поновлення переговорів, щоб припинити просування українських сил.

Проте, як повідомила Стефанішина, Україна має більше важелів впливу, і Київ почне переговори лише після того, як досягне своїх військових цілей.

Стефанішина переконана, що тимчасово окуповані Донбас та Крим повернуться під контроль України та закликала європейських лідерів запровадити додаткові санкції проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна: Не вбачаємо переговорної перспективи

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+57
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13.09.2022 21:42
+47
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13.09.2022 21:36
+45
Велика група російських вояк на околиці села рухається дорогою, як раптом чується голос за невеликим пагорбом:
«Один Український солдат краще за 10 росіян!»

Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.

Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.

Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.

Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
«Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»
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13.09.2022 21:54
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Будуть робить - як у нас на Полісі Кацапи на ніч ховалися в селах Вранці починали витягуваться з села і шикуваться за селом, на дорозі, в колону А у наших уже дрон "висить" там Координати на батарею - і колона - "в шмаття"
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13.09.2022 22:05 Відповісти
тепер зрозуміло, чому приїздив Блінкін. Зрозуміло, звідки взялись неточності цитування в'ю Джона Кірбі на СNN. (трампового CNN). І навіть зрозуміло, чому після від'їзді Блінкіна Zе бодрячком декламував "переговори лише після звільнення окупованих територій".

Тільки просто цікаво: чарівний пендель Блінкіна був потужніший за пендель Джонсонюка, чи ні? І тільки це незрозуміло.
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13.09.2022 21:48 Відповісти
Таблетка" - та сама Тільки виробник інший То була фірма Мі-6, а тепер - ЦРУ
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13.09.2022 22:07 Відповісти
Заява без конкретики. Хто ті офіційні особи? До кого звертались? Ми ж відкликали дипломатів? Якщо офіційні особи, повинна бути офіційна пропозиція і офіційна відповідь. А так це закулісна гра, як в Омані. Офіційні особи зустрілись, а може не зустрілись, неофіційно і про що домовились здогадуйтесь. Щоправда результат оманських домовленостей, яких не було, ми знаємо..
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13.09.2022 21:48 Відповісти
А взагалі чому вона це озвучує.
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13.09.2022 21:52 Відповісти
Я думаю що у неї рот нічим не зайнятий, ось і має можливість побовкати.
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13.09.2022 22:52 Відповісти
Переживає, що в Кремлі подумають, а ще Соловйьов ... Для неї важно.
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15.09.2022 00:10 Відповісти
Амерам они писали, но те написали, что сейчас вопросов нет, а скоро будут ответы. И что если будет еще один залп в сторону ТЭЦ типа последнего, то крымский мост может резко устать.
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13.09.2022 22:00 Відповісти
Пане Івашкевич,що ж ви все втаємничили?Ви і ваш товариш учитель словесності,всі умови переговорів знаєте і нікому не кажете.Як це так?Що за секрети від всіх?Таня Чорновол,яка спеціально їздила в Оман після "зеленої гниди",боневтіка","торговця Україною",не знайшла ніяких слідів ніяких високопосадовців кацапів,а ви все знаєте і мовчите?Додаєте собі таємничості?
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14.09.2022 10:37 Відповісти
А де я написав? що все знаю? Уточніть, будьте ласкаві, може в мене амнезія, а я не відаю. Два рази перечитав свій комент і ...? А оте в лапках з маленької букви написане, це ви кого маєте на увазі? А на рахунок вчителів словесності - не судіть по собі, не всі люди живуть чужим розумом.
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15.09.2022 00:04 Відповісти
"Щоправда результат оманських домовленостей,яких не було, МИ знаємо..." Ну напевне ви з вчителем словесності тим що знали поділилися,-ось і МИ...Почитайте комент втретє-може дійде що пишите...
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17.09.2022 20:09 Відповісти
Навіть, якщо я десять разів перечитаю, то вам не дійде. Не заморочуйтесь. Краще просвітіть, кого ви в лапках мали на увазі?, бо це дійсно таємничили.
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17.09.2022 22:23 Відповісти
Приходьте через рік!
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13.09.2022 21:50 Відповісти
А хто така ця лялька, щоб повідомляти новини такого рівня? Це що її функціональні обов'язки? Вона заміняє МЗС?
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13.09.2022 21:52 Відповісти
Штабы российской армии готовы купить фото с украинских спутников, чтобы хотя бы узнать нахождение своих частей.
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13.09.2022 21:53 Відповісти
Стефанішина повідомила... А я повідомляю,що російські офіційні особи не зверталися до України для поновлення переговорів
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13.09.2022 21:55 Відповісти
відхід на кордони 91 року і може будем говорить з вами про те забирать Кубань і Краснодар чи ні......
думай ***** поки ще можеш......
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13.09.2022 21:58 Відповісти
Але ж , суддячи з брехливої інфи вже Єрмаківської УП , під час ТАЄМНОГО форуму ПІНЧУКА Yes за Його бабло та при його годуванні проєрмаківської частини ГОЛОСу , перемовин вимагав Блінкен ,спираючись на слова Байдена . Обісралися в ОПУ, коли Блінкен з Байденом про цю дезу дізналися!
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13.09.2022 21:58 Відповісти
Переговоры обычно начинает Абрамович, оттопырив как следует карманы Арахамии и прочих зеленых талантов. Видно уже денег не хватает.
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13.09.2022 21:58 Відповісти
У дні найпродуктивніших дій ЗСУ у ЄРМАКА ЗНАЙШОВСЯ ЧАС -1. Послати до Вови Монастирського зі справами проти волонтерів.щоб зазайпувати свої дєлішкі з гуманітаркою. 2. Записати Вові атчьот у фейсбук. 3. Зібрати з Пінчуком ,лобістом рашистів,ТАЄМНЕ 🤪 YES . 3. Замазати в ідею перемовин США . ОТАКИЙ У ВОВИ ПРОДЮСЕР
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13.09.2022 22:13 Відповісти
переговори можуть початись тільки після того як орки заберуть своє лайно і звалять у свій оркостан, і предмет цих переговорів один - розмір репарацій на користь України
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13.09.2022 22:05 Відповісти
І це українці ще навіть не починали. А що буде коли викопають картоплю і зберуть врожай?😁
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13.09.2022 22:13 Відповісти
А что они нынче могут предложить, не спрашивали? Интересно же. Как показала сама раша в марте, когда они ещё верили, что могут дожать Украину, останавливать боевые действия из-за каких-то переговоров совершенно необязательно.
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13.09.2022 22:26 Відповісти
Вовка
@Wowikbest
·
2 год
"Якщо заходим в село,а люди стоять біля воріт махають руками і посміхаються,то нормас,значить село вистояло болєє ілі мєнєєє.А якщо біжать навстрєчу жінки,діти і плачуть,значить мужиків розстріляли.."-отакі реалії.Клята русня,****,ненавиджу.
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13.09.2022 22:27 Відповісти
"От мёртвого осла уши!"(с)
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13.09.2022 22:41 Відповісти
В тему был бы перехват ГУР, хотя в данном случае есть обычная запись разговора. И утереть, в очередной раз, ватникам нос.
Но не судьба.
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13.09.2022 22:49 Відповісти
все это звенья цепи договорняков с участием то ли запада, то ли эрдогана, которые, видимо путину не помогут уже никак
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13.09.2022 23:36 Відповісти
русский военный корабль...
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14.09.2022 00:02 Відповісти
"Да иду я! Иду!" (с)
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14.09.2022 06:23 Відповісти
Переговорщик арахамія сидить без діла...
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14.09.2022 05:19 Відповісти
Раніше казіно платили 75% податків. А зараз тільки 25. Це робили для Арахамії.
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14.09.2022 09:09 Відповісти
Це,що тепер Стефанішина буде переговори з Путіним проводити.
Та хай їде.
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14.09.2022 06:23 Відповісти
Вона зробить все як скаже Зеля та Єрмак.
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14.09.2022 09:01 Відповісти
Пока Крым , Донбасс не будет возвращен Украине ни о каких переговорах не может идти речь .Так же пока не будет ликвидирован бандитский анклав у нас в тылу - Приднестровье .С фашистами не может быть никаких переговоров до полной капитуляции фашисткой росии
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14.09.2022 07:32 Відповісти
Новий скандал з Amnesty International. Організація випустила конверти, де українець обіймає росіянина.
У них,певно шизофренія.В них там точно не все Ок з головою
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14.09.2022 08:21 Відповісти
Вони зрозуміли Зелю до глибини душі.
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14.09.2022 08:59 Відповісти
Шольц позвонил Путину и предложил ему соглашаться на капитуляцию
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/258626_1663095888
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14.09.2022 08:25 Відповісти
Зеля не погодився на капітуляцію. Йому би гауляйтерство та кордони 24.02.22 р. Він навіть погоджується зброю НАТО віддати Московії.
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14.09.2022 08:58 Відповісти
Переговори з кацапами можливі хіба що на руїнах кремля. А по іншому ніяк.
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14.09.2022 11:10 Відповісти
Стефанишин дурню несе
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14.09.2022 11:14 Відповісти
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