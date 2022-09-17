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На Донеччині загинула боєць 24 ОМБр Ольга Сімонова (Сімба), яка відмовилася від громадянства РФ і воювала за Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сімба(ольга,сімонова)

На війні з російськими окупантами загинула військовослужбовиця 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Ольга Сімонова "Сімба", яка після агресії РФ відмовилася від громадянства Росії, щоб воювати за Україну.

Про загибель Ольги 13 вересня повідомляють у соцмережі військові кореспонденти та колеги Сімонової по службі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними "Новинарні", військова підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині.

У 2017 вона стала першою контрактницею ЗСУ – іноземкою, яка отримала паспорт громадянки України під час служби в Збройних силах.

Наприкінці 2018-го Сімонова пройшла навчання в "Десні", зі старшого солдата і стрільця доросла до сержанта та командира БМП.

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На Донеччині загинула боєць 24 ОМБр Ольга Сімонова (Сімба), яка відмовилася від громадянства РФ і воювала за Україну 01

Про себе Оля розповідала: жила в Челябінську, мала фах інженера, була майстром спорту та кандидатом у майстри одразу з кількох видів спорту, від карате до скелелазіння. До 2014 року не цікавилася політикою і не дивилася телевізор. Але коли сповна відчула великодержавний психоз через "Крим наш" та дізналася про війну на Донбасі, обурилася, зібрала речі і купила квиток до Києва в один бік.

"Чому приїхала? Якщо ти знаєш правду, якщо ця тема тебе чіпляє, ти не можеш інакше. Адже допомагати звідти – майже нереально і дуже небезпечно. Сенсу від того, що тебе рано чи пізно посадять, жодного. А просто сидіти й робити вигляд, що це все тебе не обходить, – якось неправильно… Близькі знали, що я їду, але не знали, чому, чи надовго. А потім спілкування припинилося, коли мене один із близьких запитав: "Ти більше не повернешся?" Я сказала: "Ні". Тепер я ні з ким [у Росії] не спілкуюся".

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На початку 2015 року в Україні вона спершу потрапила у добровольчий підрозділ парамедиків, але "досить швидко прийшло усвідомлення, що в нас реально буде менше поранених, якщо ми просто вб’ємо всіх ворогів".

Їздила на фронт у складі добробатів. Потім намагалася знайти себе в мирному житті, мала роботу в Києві. А у 2016-му як іноземний громадянин підписала трирічний контракт із ЗСУ – тоді якраз з’явилися контракти для іноземців.

Відмова від російського громадянства була для дівчини принциповою. У неї не залишилося ніяких документів РФ – Ольга відправила їх разом із паспортом поштою замовним листом.

Відтак вона продовжила контракт. Опанувала українську мову. В коментарях для одного з телевізійних сюжетів висловлювалася категорично проти жінок на війні – точніше, проти поблажок, коли жінки не можуть витримувати навантаження та їм потрібно прислужувати.

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Унасліок обстрілу в Олі була травма коліна.Відтоді проблеми з опорно-руховим апаратом та хребтом посилювалися.

На Донеччині загинула боєць 24 ОМБр Ольга Сімонова (Сімба), яка відмовилася від громадянства РФ і воювала за Україну 02

"Оля родом з Челябінська, але вона приїхала і воювала за свободу. В мене б язик не повернувся назвати її росіянкою… Олю обожнюють журналісти. сьогодні плачуть навіть ті, хто зазвичай стримуються. В тому рядку, де "про себе" у ФБ у неї написано: "Життя відбувається за крок до смерті". Оля, Сімба, сьогодні загинула на війні. Дивись, Сімба, тепер це все – твоє…"написала в соцмережі журналістка Наталя Нагорна.

"Війна мені дає, напевно, сенс життя. Я собі в цьому не зізнаюсь, але, мабуть, із категорії людей, яким подобається воювати. Усі ми боремося за мир, усі ми хочемо миру. Але миру без перемоги не буде. Багато людей, напевно, не усвідомлюють, що таке мирні договорняки. Це автоматично означає програш. Стільки пройдено, стільки пролито крові, і в усій цій ситуації Україна від початку права. Як можна домовлятися? Потрібно перемагати до кінця", – наголошувала Ольга Сімонова у 2018-му.

Геннадій Друзенко, очільник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, написав: "ГОСПОДИ, СКАЖІТЬ МЕНІ ХТОСЬ, ЩО ЦЕ НЕПРАВДА…….Для мене вона була символом українства майбутнього. Українства, яке приймають усім серцем. Символом того, що справжнім українцем стають, а не народжуються… Glory Grand, що народилась у далекому Челябінську росіянкою і загинула українкою на Дикому полі, нехай янголи у вишиванках несуть на небо твою хоробру і чисту душу... Це її слова, що виявились пророчими. Це її заповіт нам усім: "Треба воювати до перемоги. Якісь перемир’я – не наш шлях. Наш шлях – тільки до перемоги. І поки ми не перемогли, нічого не можу сказати, бо планувати на війні – марна справа, бо кожний день може стати останнім".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+117
Велика повага і подяка, спочивай в мирі...✝
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13.09.2022 22:11
+89
Іронія долі- гинуть кращі, а лидарі та дезертири отримують нагороди.
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13.09.2022 22:09
+66
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13.09.2022 22:15
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(для редакторів: не "замовним", а "рекомендованим" листом. )
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13.09.2022 22:09 Відповісти
Іронія долі- гинуть кращі, а лидарі та дезертири отримують нагороди.
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13.09.2022 22:09 Відповісти
Велика повага і подяка, спочивай в мирі...✝
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13.09.2022 22:11 Відповісти
Слава Герою!!!!!!!!!!!!!
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13.09.2022 22:14 Відповісти
вот реально хорошая русская .. RIP
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13.09.2022 23:27 Відповісти
не русская, а Українка

Людина з великої літери, яка скинула з себе рашиську облуду і стала Українкою не за правом народження, а за правом ПЕРЕРОДЖЕННЯ
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14.09.2022 00:04 Відповісти
Ось сюжет про цю жінку на ICTV: https://www.youtube.com/watch?v=RIJFY64mr0o

Вона прожила гідне життя.
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13.09.2022 22:14 Відповісти
Герої не вмирають!
https://youtu.be/M34tKv9TKuw
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13.09.2022 22:14 Відповісти
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13.09.2022 22:15 Відповісти
Вічна пам'ять
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13.09.2022 22:17 Відповісти
Спочивай славна Україночка! Українці тебе не забудуть. Слава Україні!
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13.09.2022 22:18 Відповісти
спочивай, ми помстимось за тебе сестре! Хай янголи охороняють тебе.
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13.09.2022 22:19 Відповісти
Спочивай спокійно🙏 Вічна пам"ять,Герої не вмирають!!! Слава Україні!!!
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13.09.2022 22:22 Відповісти
Спочивай з миром, світла пам'ять. Усе буде Україна, ми переможемо!
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13.09.2022 22:22 Відповісти
R.I.P. дiвчино... Смерть рашiстам!
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13.09.2022 22:23 Відповісти
Не важно кем ты был и кем ты родился.Важно как тебя запомнили в этой стране и кем ты умер.А умерла она Украинкой.Крапка.Покойся с миром.Спасибо за все,что ты сделала для Украины.
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13.09.2022 22:27 Відповісти
RIP
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13.09.2022 22:29 Відповісти
Сумуємо... слава Героїні!
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13.09.2022 22:31 Відповісти
Вічна пам'ять,
Вічна слава!
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13.09.2022 22:34 Відповісти
Вічна подяка і пошана панні Ользі Сімоновій.
Героїні Слава !
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13.09.2022 22:37 Відповісти
Воїн світла , це диво народитися і вирости в фашистській пітьмі
Спочивай з миром
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13.09.2022 22:37 Відповісти
ЖІНКИ захищають Україну, а кнури вгодовані з ВРУ та привладні, ригоАнальних опожопників відбілюють, сволота!
шуфрич і досі керує Комітетом у ВРУ а Стефанчук та Корнієнко, аж охляли від «борні» з ними у ВРУ !! Пів року пройшло масованої окупації України московітами *****, а опожопники і досі на посадах!!
Ви там, у керівництві ВРУ, або хрестик зніміть, або з депутатів йдіть!!
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13.09.2022 22:47 Відповісти
R.I.P.
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13.09.2022 22:47 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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13.09.2022 22:47 Відповісти
Ольга, Жінка-Воїн ... Світла пам"ять Героїні, яка віддала життя за Україну!
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13.09.2022 22:48 Відповісти
А якже до того,що нормальних росіян НЕМАЄ? Я колись в своєму дописі поділився думкою,що і там багато хороших і чесних людей,так такого про себе начитався, що **страшно аж жуть**.ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!!
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13.09.2022 22:51 Відповісти
Символ українського майбутнього, яке приймається серцем. Спи спокійно,дочко. Наша Пам'ять вічна
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13.09.2022 22:56 Відповісти
Потрібно пам'ятати таких людей як Ольга Сімонова ,брати Роман та Леонід Бутусіни та інших Героїв які віддали своє найцінніше захищаючи Україну.Ось така історія людини яка приєдналася до української нації вивчивши мову та вступивши у боротьбу з царством пітьми.Вона змогла знайти мотивацію та переконати себе що їй це потрібно,на відміну від тих багатьох на росії які мають етнічне українське походження і які палець об палець не вдарили ,нічого незробили для перемоги добра над злом.Це я до того веду ,що після перемоги України багато негідників, зокрема з рф захочуть долучитися до української політичної нації,потрібно пильнувати,тільки гідні люди мають на це право!
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13.09.2022 22:58 Відповісти
дуже-дуже сумно, колись читала її исторію і була вражена... яких людей ми втрачаємо, яка страшна ціна перемоги...
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13.09.2022 22:58 Відповісти
"Glory Grand, що народилась у далекому Челябінську росіянкою і загинула українкою на Дикому полі, нехай янголи у вишиванках несуть на небо твою хоробру і чисту душу..." Це її слова, що виявились пророчими. ©

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13.09.2022 22:59 Відповісти
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13.09.2022 23:01 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЇНІ ОЛЬЗІ СИМОНОВІЙ - справжній УКРАЇНЦІ !!!
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13.09.2022 23:17 Відповісти
Светлая благородная душа Ольги вернулась ко Господу:

чистое храброе сердце этой замечательной девушки не смирилось с чёрными кровавыми делами, которые совершала Орда тьмы и зла и Ольга принесла великую жертву ради победы добра и правды.

Поклон до земли героине долга и чести. Пусть после победы будет в Одессе или в Харькове улица, носящая имя Ольги Симоновой.
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14.09.2022 00:04 Відповісти
Хай спочиває з миром... Дякуємо їй за її подвиг.
Шкода, що війна забирає в нас найкращих, в тому числі й громадян московської федерації.
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13.09.2022 23:23 Відповісти
Скорбим по утрате таких патриотов нашей земли!Светлая и вечная память отважной девушке!Не чета многим мужикам-ссыкунам, попратявшимся по разным углам!
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13.09.2022 23:44 Відповісти
мы донатим...
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13.09.2022 23:48 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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13.09.2022 23:46 Відповісти
мир душе.
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13.09.2022 23:48 Відповісти
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13.09.2022 23:55 Відповісти
R.I.P. Воїн Сімба !
Справжня Українка.

Героям Слава!
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14.09.2022 00:01 Відповісти
Прощайте бесстрашная и отважная защитница Украины ОЛЬГА!!!.
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14.09.2022 01:04 Відповісти
Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному (c)
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14.09.2022 03:26 Відповісти
Как жалко... RIP
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14.09.2022 08:18 Відповісти
Есть порода людей не безразличных, которым не "всеравно", которые не переносят фальш. Оля была оной из них. Царствие Небесное тебе!
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14.09.2022 08:23 Відповісти
Спочивай спокійно🙏 Вічна пам"ять,Герої не вмирають!!! Слава Україні!!!
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14.09.2022 09:04 Відповісти
R.I.P.
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14.09.2022 11:03 Відповісти
Помню, помню, как нынешнее руководство страны искало причины не дать ей украинское гражданство ссылаясь на какие то =юридические нюансы=, в то время как лихо так вернуло гражданство Михо и лишило гражданства Корбана, и ничего им не помешало!!!
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14.09.2022 11:45 Відповісти
Вічна пам'ять Героїні! Царство небесне, українці тебе пам'ятатимуть.
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14.09.2022 12:13 Відповісти
Вічна пам'ять Героїні.
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14.09.2022 16:19 Відповісти
Вона любила життя.
Вона любила Україну.
Вона віддала своє життя щоб бути вільною.
Вона залишилась непереможною.
Вічна пам'ять Героям, які поклали своє життя за Свободу і Незалежність України.
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14.09.2022 20:15 Відповісти
 
 