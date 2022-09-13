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Санкції у сфері високих технологій боляче б’ють по російському ВПК, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

Європарламент має продовжити обмежувальні заходи проти Росії у сфері високих технологій, що реально підриває військово-промисловий потенціал країни-агресора.

Про це під час пленарного засідання Європейського парламенту, в ході "години запитань" стосовно війни в Україні, заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вперше в історії Європейського Союзу ми змогли використати наші ресурси для допомоги країні, що перебуває у війні. Країни-члени раніше робили це самі, але ЄС як такий ніколи не робив цього. Ці гроші не є частиною бюджету ЄС, який ви (депутати – ред.) ухвалюєте. Це міжурядовий фонд, створений прямими внесками країн-членів, без залучення Європарламенту. Але ви можете зважити, як краще фінансувати європейську оборону, та як ми можемо швидше забезпечити оборонну стійкість України у цій війні, яка на жаль, скоро не закінчиться", - сказав Боррель.

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Водночас він наголосив, що санкції, які ЄС застосовує проти росії, болюче відбиваються на її економіці, у тому числі – на дієздатності військово-промислового комплексу.

"Чи уражають наші санкції оборонний потенціал росії? Так! Якщо подивитися у корпус російського танка, знищеного українцями, ви там побачите величезну кількість електронних компонентів європейського виробництва. Йдеться саме про європейські високі технології, від імпорту яких російські технологічні виробництва залежать на 45%. Дві третини цивільних літаків (у росії – ред.) не можуть нині літати, тому що немає західних компонентів, а блокада з боку Заходу унеможливила постачання запчастин, яких вони потребують", - зауважив Високий представник ЄС.

Він окремо наголосив, що європейське ембарго на постачання до рф високих технологій, яке є засобом мирної дії, вже зараз має величезні наслідки для російського військово-промислового комплексу, який не здатний без таких технологій компенсувати величезну кількість військової техніки, знищеної українськими захисниками.

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Автор: Роман Свиридович
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13.09.2022 22:25 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

10 ч

Игорь Яковенко: "Запад должен дать Украине такие ракеты,чтобы они достали до "Уралвагонзавода".

Один из немногих русских журналистов, вызывающих уважение.
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13.09.2022 22:30 Відповісти
Від "концепції жебрака" пора відмовлятися. Краще купити ******* обладнання для ВПК і робити власні ракети "чтобы они достали до "Уралвагонзавода".
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14.09.2022 02:05 Відповісти
За пару років від зеленого гівна відмовимось, а з ракетами розберемось (є декілька варіантів змусити кацапів до миру).
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14.09.2022 16:18 Відповісти
Розвиток українського ВПК зовсім ніяким чином не залежить від кацапів. Це лише зелене гівно ****** лохам байки про "кацапи будуть бамбіть". Будуть. Ну і що? Є сотні підземних комплексів. Лише під Києвом ми успадкували від совка декілька мільйонів квадратів бомбосховищ з заводськими приміщеннями. Є ще печерні комплекси і тунелі. Ми самі вирішуємо що, де і як нам робити на своїй землі.
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14.09.2022 17:19 Відповісти
Пока нефть продают по 90-100 долларов рашка себя очень даже хорошо чувствует и может очень долго просуществовать .Русские научились обходить эмбарго на продажу нефти .Продают третьим странам,а затем через них перепродают на мировых рынках.К примеру создают в Китае китайскую фирму по продаже углеводородами.И через нее продают всю нефть ,и газ.По этому ,чтобы развалить и уничтожить РФ, США должны обвалить нефть до 30 дол баррель и подержать так 2-3 года.Как развалили СССР ...
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14.09.2022 07:27 Відповісти
 
 