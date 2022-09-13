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Каволі (28) Залужний (590) Міллі (151)

Надали високу оцінку діям ЗСУ, - Залужний провів розмову з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні розмови з верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Залужного.

У повідомленні зазначається: "Cьогодні провів дві телефонні розмови з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українского народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.

Генерал Каволі та генерал Міллі, у свою чергу, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили НАТО в Європі очолив генерал США Каволі, який спеціалізується на Росії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
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13.09.2022 23:23
+22
Украінці також , Генерале Залужний, дають Вас і ЗСУ найвищу оцінку в світі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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13.09.2022 23:07
+16
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13.09.2022 23:15
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кто служит зе - тот гнида
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13.09.2022 23:05 Відповісти
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13.09.2022 23:10 Відповісти
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13.09.2022 23:23 Відповісти
порівняння не коректне!

ви порівнюєте животних із потворою
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13.09.2022 23:31 Відповісти
Vadym Tsyrkalyuk - мімо ! Не про Залужного, бо:

Служить би рад
Прислуживаться тошно...

Залужний не прислужує ЗЕ, а служить Народу України, як і присягав !
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13.09.2022 23:28 Відповісти
Цікавий факт:

Валерій Залужний перший головнокомандувач ЗСУ, який НЕ служив у радянській армії
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13.09.2022 23:29 Відповісти
за віком..думала, він старіший..забєбали зебобіки чоловіка
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13.09.2022 23:47 Відповісти
Перший головнокомандувач ЗСУ ,котрий добре вивчив про...би радянської армїї в котлі під Купянськом
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13.09.2022 23:48 Відповісти
Так,після Ставки розмова з НАТО. Надійний шлях тільки з ЗСУ і НАТО
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13.09.2022 23:05 Відповісти
Дайте більше зброї, і ви в шоці будете від ЗСУ
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13.09.2022 23:05 Відповісти
пока у власти зе - ничо не будет, бо это рашисткий прихвостень
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13.09.2022 23:07 Відповісти
Нажаль так. Якщо б були при владі люди які реально за Україну, то зброї б було набагато більше. І різних типів.
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13.09.2022 23:10 Відповісти
Нічим непідтверджені фантазії.
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13.09.2022 23:31 Відповісти
А які доводи Ви б хотіли почути, які факти?
Може Вам вистачить того факту що штати на пряму казали і кажуть що дермак це агент московії.
Тільки від цього одного можно зрозуміти що б зброї було б більше. Якщо б штати знали що вона не потрапить до московії.
Вам так не здається?
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13.09.2022 23:38 Відповісти
І хто саме це в штатах сказав? Цитату дасте?
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13.09.2022 23:43 Відповісти
Так тут на цензорі є і не одна. Не помічали?
Може для Вас слова такої людини ні чого не згачать. Чи для Вас потрібна офіційна бумага з штампом штатів де вони визнають це?

https://www.google.com.ua/amp/s/amp.censor.net/ru/news/3353044/v_kongresse_ssha_prosyat_bayidena_proverit_vozmojnye_svyazi_ermaka_s_rossieyi?espv=1
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14.09.2022 00:05 Відповісти
Ця людина не висловлює думку Сполучених Штатів Америки. Тобто сказане вами фактом не є. Фактом є те, що вся зброя, яку нам надають - чітко контролюється нашими союзниками, відслідковується і використовується проти ворога. І про це кажуть найвищі офіційні особи в Штатах. А наш ворог дуже любить позповсюджувати брехні, що Україна продає західну зброю наліво-направо, для того, щоб нам її перестали передавати. Не допомагайте ворогу.
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14.09.2022 00:14 Відповісти
Ми напевно трохи друг друга не зрозуміли. Я хотів донести те що, якщо люди, на такому рівні в штатах таке кажуть, то щось знаюсь. Так це не офіційне висловлювання штатів, але все ж. Думаю там добре знають про зв'язки наших посадовців в ворогом, тому не дуже поспішають передавати те, що нам потрібно було ще в чора.
Те що зброю даватимуть і будуть давати я навіть не сперечаюсь з цим. Вона буде їти і далі.
А от то що б її було трохи більше, якщо б не наші воші при владі, то думаю факт.
Хоча у кожного своя точка зору.
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14.09.2022 00:23 Відповісти
Я вашу позицію зрозумів. Але якщо хтось щось каже, це не значить, що так все і є насправді. Без доказів це просто чиясь думка.
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14.09.2022 00:33 Відповісти
Ну у кожного своя думка, і кожен бачить по своєму. Якщо для Вас слова високопосадовця штатів це просто слова. То для мене ні. Якщо Вам потрібен штамп на паперу де написано що ермак це агент кремля, для мене ні.
Кожному своє.
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14.09.2022 00:45 Відповісти
Дійсно, кожному своє. Мені, наприклад не подобається, коли фактом називають те, що фактом не є. І не подобаються, коли люди вигадують речі, користуючись емоціями, а не фактами.
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14.09.2022 00:56 Відповісти
Я Вас зрозумів. Ми на різних площинах. Хоча дякую за розмову. Гарної ночі.
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14.09.2022 00:58 Відповісти
Штати не можуть напряму казати, бо це країна. Сказала якась людина. Цитату дасте?
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13.09.2022 23:47 Відповісти
До Патрушева й Оману за цитатами
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14.09.2022 00:06 Відповісти
Конспірологією не цікавлюсь.
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14.09.2022 00:16 Відповісти
Там хоч в очі сцьі подолякам....
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14.09.2022 08:13 Відповісти
Мрій далі, москалику. Зброю давали, дають і будуть давати. І все більше, і швидше, і *********.
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13.09.2022 23:41 Відповісти
Звісно будуть надавати. Але б більше давали якщо б при владі стояли люди за Україну.
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14.09.2022 00:06 Відповісти
Можу лише повторити, що ви не наводите грунтовних аргументів на користь вашої позиції.
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14.09.2022 00:19 Відповісти
Ну якщо людина не хоче їх чути, аргументів, то не почує.
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14.09.2022 00:33 Відповісти
Ви аргументів не наводите, на жаль. Самі тільки домисли, які неможливо перевірити.
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14.09.2022 00:38 Відповісти
поразительная страна Украина... никто не работает против Украины с таким рвением, как работают сами украинцы (украинцы ли)... вот Вы написали нормальный комментарий, а Ваш комментарий взяли и выбросили в спам... как назвать того кто это сделал? и такого в нете море... и чем честнее комментарий, тем больше всякой мразоты с ежедневно меняемыми псевдонимами набрасывается...
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14.09.2022 06:09 Відповісти
Украінці також , Генерале Залужний, дають Вас і ЗСУ найвищу оцінку в світі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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13.09.2022 23:07 Відповісти
Вам і ЗСУ
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13.09.2022 23:08 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

11 ч

Игорь Яковенко: "Запад должен дать Украине такие ракеты,чтобы они достали до "Уралвагонзавода".

Один из немногих русских журналистов, вызывающих уважение.
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13.09.2022 23:09 Відповісти
Яковенко більше констатуе факти, він вроді соціолог/педагог..... буває слухаю його 7/40......
але як показали останні военні події більш схиляюсь до А.Бабченко та А. Муждабаева ну і звістоно В.Портніков.....
хача кожному своє..... на присмак та кольор товариші різні.....
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13.09.2022 23:21 Відповісти
впевнений - операція на харковщині війде не тільки у підручники з історії а і у підручники з ведення бойових дій для наступних поколінь і всього світу.... Слава ЗСУ.... Слава Залужному та всім причетним......
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13.09.2022 23:15 Відповісти
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13.09.2022 23:15 Відповісти
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13.09.2022 23:32 Відповісти
Добре що серйозні дядьки тепер розмовляють не з лялькою олігархів, а з Залужним
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13.09.2022 23:29 Відповісти
З Залужним розмовляють люди на відповідних військових посадах. Так було завжди. З Зеленським розмовляють лідери країн. Нічого не змінилось.
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13.09.2022 23:37 Відповісти
Змінилося - Залужний зажищенийс від ревнощів ОПУ , котрими вони заводили Верховного. Бо зеленський при владі це безпека цього крисятника
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13.09.2022 23:42 Відповісти
Це з російської методички про конфлікт між Зеленським і Залужним. Дурня повна.
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13.09.2022 23:49 Відповісти
Привіт вам у крисятникус
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13.09.2022 23:54 Відповісти
І вам привіт в Ольгіно.
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13.09.2022 23:58 Відповісти
Схоже на те, і розмови деякі раніше були за участі ермака, останнім часом його немає.
І головне,що розмовляють з Залужним, а не з черговим представником ОП.
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14.09.2022 00:22 Відповісти
залужный подконтролен зе и дермаку, что приговор...
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13.09.2022 23:43 Відповісти
За останніми повідомленнями ЗМІ США ЗАЛУЖНИЙ З ПАРТНЕРАМИ ПРАЦЮЮТЬ В ПЛАНУВАННІ ОПЕРАЦІЙ В ПОВНІЙ ІЗОЛЯЦІЇ ВІД ОПУ
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13.09.2022 23:50 Відповісти
я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...
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13.09.2022 23:51 Відповісти
Я вірю Березовцю, Швецю , Foreign Policy
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13.09.2022 23:56 Відповісти
разве могут быть сомненья (c)
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13.09.2022 23:59 Відповісти
заблокуйте бота)
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14.09.2022 00:24 Відповісти
ловіть бота !

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14.09.2022 03:06 Відповісти
Західна розвідка: Прорив українських військ на сході та півдні України, включаючи стратегічно важливі міста Маріуполь та Херсон, буде ще більшим, ніж на інших напрямках. https://inforesist.org/ua/zahidna-rozvidka-prosuvannya-zsu-v-rajoni-mariupolya-ta-hersona-bude-suttevishim-nizh-na-harkivshhini/
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13.09.2022 23:38 Відповісти
разговаривали в телеграм канале? ну тупари...
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13.09.2022 23:41 Відповісти
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13.09.2022 23:42 Відповісти
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13.09.2022 23:46 Відповісти
дерьмак теж мав розмову зі своїм шефом. розмова відбулася по ініциативі кремля. оцінка його діям була дана зовсім інша. таке матюччя та погрози в свою та своїх співробітників вислухав, шо аж бронежилет на ньому став мокрим, як джинси сівухи ))
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13.09.2022 23:47 Відповісти
У роспропогандонії НІ СЛОВА ПРО ЄРМАКА НІКОЛИ!!
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14.09.2022 00:02 Відповісти
При чому тут Залужний та ЗСУ? Це геніальний план Боневтіка
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13.09.2022 23:48 Відповісти
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13.09.2022 23:57 Відповісти
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14.09.2022 00:04 Відповісти
именно Залужный должен выступать хотя бы раз в неделю перед народом Украины... ан нет... то зелень показывают с его видео ни о чем, то дерьмака, то падаллюку, то...
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14.09.2022 06:12 Відповісти
 
 