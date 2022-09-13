Надали високу оцінку діям ЗСУ, - Залужний провів розмову з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні розмови з верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Залужного.
У повідомленні зазначається: "Cьогодні провів дві телефонні розмови з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українского народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.
Генерал Каволі та генерал Міллі, у свою чергу, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
ви порівнюєте животних із потворою
Служить би рад
Прислуживаться тошно...
Залужний не прислужує ЗЕ, а служить Народу України, як і присягав !
Валерій Залужний перший головнокомандувач ЗСУ, який НЕ служив у радянській армії
Може Вам вистачить того факту що штати на пряму казали і кажуть що дермак це агент московії.
Тільки від цього одного можно зрозуміти що б зброї було б більше. Якщо б штати знали що вона не потрапить до московії.
Вам так не здається?
Може для Вас слова такої людини ні чого не згачать. Чи для Вас потрібна офіційна бумага з штампом штатів де вони визнають це?
https://www.google.com.ua/amp/s/amp.censor.net/ru/news/3353044/v_kongresse_ssha_prosyat_bayidena_proverit_vozmojnye_svyazi_ermaka_s_rossieyi?espv=1
Те що зброю даватимуть і будуть давати я навіть не сперечаюсь з цим. Вона буде їти і далі.
А от то що б її було трохи більше, якщо б не наші воші при владі, то думаю факт.
Хоча у кожного своя точка зору.
Кожному своє.
@VALMICHEL7
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11 ч
Игорь Яковенко: "Запад должен дать Украине такие ракеты,чтобы они достали до "Уралвагонзавода".
Один из немногих русских журналистов, вызывающих уважение.
але як показали останні военні події більш схиляюсь до А.Бабченко та А. Муждабаева ну і звістоно В.Портніков.....
хача кожному своє..... на присмак та кольор товариші різні.....
І головне,що розмовляють з Залужним, а не з черговим представником ОП.