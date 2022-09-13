У цьому конфлікті немає військового рішення, - США про кризу між Азербайджаном і Вірменією

Жодного військового рішення в конфлікті між Азербайджаном і Вірменією бути не може, тому США активно працюють з урядами обох країн з метою мирного розв’язання цієї кризи.

З такою заявою виступив у Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми глибоко занепокоєні у зв’язку з повідомленнями про атаки, які продовжують мати місце вздовж кордону, в тому числі відомостями про обстріли та значні пошкодження цивільної інфраструктури", - сказав представник Білого дому.

За його словами, США активно залучені в процес взаємодії з урядами як Вірменії, так і Азербайджану, "щоб подивитися, що ми можемо зробити, аби зупинити це насильство".

Кірбі також повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив з главами обох держав.

"У цьому конфлікті не може бути жодного військового рішення. Ми закликаємо сторони утриматися від будь-яких нових проявів ворожості. Ми також закликаємо обидва уряди встановити прямі лінії спілкування по дипломатичних та військових каналах, щоб відновити дипломатичний процес з метою розв’язання кризи", - зазначив Кірбі.

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