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Новини За кордоном
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Азербайджан (607) Вірменія (658) Кірбі (416)

У цьому конфлікті немає військового рішення, - США про кризу між Азербайджаном і Вірменією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кірбі

Жодного військового рішення в конфлікті між Азербайджаном і Вірменією бути не може, тому США активно працюють з урядами обох країн з метою мирного розв’язання цієї кризи.

З такою заявою виступив у Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми глибоко занепокоєні у зв’язку з повідомленнями про атаки, які продовжують мати місце вздовж кордону, в тому числі відомостями про обстріли та значні пошкодження цивільної інфраструктури", - сказав представник Білого дому.

За його словами, США активно залучені в процес взаємодії з урядами як Вірменії, так і Азербайджану, "щоб подивитися, що ми можемо зробити, аби зупинити це насильство".

Кірбі також повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив з главами обох держав.

"У цьому конфлікті не може бути жодного військового рішення. Ми закликаємо сторони утриматися від будь-яких нових проявів ворожості. Ми також закликаємо обидва уряди встановити прямі лінії спілкування по дипломатичних та військових каналах, щоб відновити дипломатичний процес з метою розв’язання кризи", - зазначив Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинян заявляє, що мінімум 49 вірменських військових загинули внаслідок обстрілів з боку Азербайджану

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Как это знакомо . В Украине тоже не было . Много решили мирным путём , к чему это привело ? Никак не уяснят , что излишняя дипломатия приводит к войне на долгие десятилетия .
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13.09.2022 23:47
+11
"Мінському процесу немає альтернативи." (c) ..... 2015-2022
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13.09.2022 23:44
+11
З усією повагою до США .... хтось(ЄС деякі політики) таке саме казав про засрашку й Україну.... а виявилось що рашисти таки дійсно тільки гарну пи#дюлину розуміють - як Українці розумні й казали ще у 14му.
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13.09.2022 23:44
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"Мінському процесу немає альтернативи." (c) ..... 2015-2022
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13.09.2022 23:44 Відповісти
Немножко не точно для Украины Минский процесс с 2014, а для Азербайджана минская группа усердно трудиться с 1992.
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14.09.2022 07:52 Відповісти
З усією повагою до США .... хтось(ЄС деякі політики) таке саме казав про засрашку й Україну.... а виявилось що рашисти таки дійсно тільки гарну пи#дюлину розуміють - як Українці розумні й казали ще у 14му.
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13.09.2022 23:44 Відповісти
Мовою класика -
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй...! (с)
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13.09.2022 23:48 Відповісти
Там есть свои особенности. Азербаджану нужен безопасный корридор в Нахичевань. Уже, вроде договорились, но нужна политическая имплементаия и согласие армянского общества.
Альтернативно можно оккупировать половину Армении, но это тоже не будет решением.
Поэтому американци тут правы.
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14.09.2022 02:22 Відповісти
Свиносабачу язику не читаю! Нормальною мовою можете писати?
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14.09.2022 10:25 Відповісти
Ага. А за 30 прошлых лет переговоров все вопросы решили
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13.09.2022 23:46 Відповісти
З нами теж так починали.
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13.09.2022 23:47 Відповісти
Как это знакомо . В Украине тоже не было . Много решили мирным путём , к чему это привело ? Никак не уяснят , что излишняя дипломатия приводит к войне на долгие десятилетия .
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13.09.2022 23:47 Відповісти
Що за гоніво він верзе?
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13.09.2022 23:51 Відповісти
в цьому конфлiктi нема невiйськового рiшення. це"хотелкi" елисєйских дворцовых в пiдтримку армян.
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13.09.2022 23:52 Відповісти
Войска Турции стучат в дверь россии на Кавказ, - ФАРАДЖАЛЛАХ

https://youtu.be/ON9pHnVcJF4
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13.09.2022 23:52 Відповісти
Я трохі відволікся на перекур та каву і дещо, видно, пропустив, тому хочу спитати: про дежавю вже було, нє ???
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14.09.2022 00:01 Відповісти
шось мен іпідказує що США не хоче дразнити макаку з ядерною боєголовкою і всюди закликає до миру, навіть в Німеччині де на днях був Блінкен гворилося що війна в Україні має завершитися мирними переговорами... і до слова американці від початку війни не передали жодної наступальної зброї, танків, літаків чи Бредлі наприклад, знову ж таки з вище зазначених міркувань щоб не дразнити макак, нехай там в Україні іде війна, будемо допомагати в певних речах, але бути втягнутими в 3 світову війну,а можливо що і 3 ядерну світову не хочется
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14.09.2022 00:06 Відповісти
Нет, там дело не в боязни кого-либо. Там есть Карабах и Нахичевань. Обеим странам нужна дорога к своим и мир. Это не решаетя военным путем. Именно поэтому Азербайджан готов отдать Карабах и дорогу к нему в бмен на дорогу на Нахичевань. И вот надо заставить Армению выполнять договор. Можно попробовать это сделать военным путем, но без оккупации значительной части Армении это не возможно. А если оккупировать, то это тоже не решение. Именно поэтому военного решения нет.
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14.09.2022 02:28 Відповісти
Тут не США все-таки грають, а Туреччина. Зі своєї сторони побажаю азербайджанцям впевнено зайняти лачинський коридор, щоб Вірменія не могла перекидати на територію азербайджану свої війська. Кордон має бути на замку. Все інше це питання часу.
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14.09.2022 00:47 Відповісти
30 лет не было, а тут, опа,и есть.
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14.09.2022 00:51 Відповісти
Військове рішення є завжди.
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14.09.2022 00:57 Відповісти
Завалите Пашиняна, выберите нормальное правительство и будет вам счастие...
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14.09.2022 03:17 Відповісти
БРЕХНЯ..... Я смотрю все конфликты имеют только военное или силовое решение..... Попытка решить их забалтыванием - только затягивает проблему.
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14.09.2022 13:50 Відповісти
 
 