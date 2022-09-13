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Росія з 2014 року таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

россия,флаг,прапор,росія

Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям по всьому світу з 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про заявив високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена з посиланням на дані розвідувального співтовариства США,  якого цитує CNN.

"Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів і планувала таємно перевести ще щонайменше сотні мільйонів іноземним політичним партіям, офіційним особам і політикам у більш ніж двох десятках країн і на чотирьох континентах", – відзначає видання. 

Він додав, що Росія, ймовірно, "таємно перерахувала додаткові кошти у випадках, які залишилися непоміченими".

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За словами посадовця, Росія намагалася "отримати переваги від конкретних політичних партій і підірвати демократію в усіх цих країнах".

"Ми вважаємо, що один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити його", – сказав представник адміністрації Байдена.

Як повідомляє агенція AFP, в одному з найбільш кричущих випадків, за даними розвідки, російський посол у неназваній азіатській країні надав мільйони доларів кандидату в президенти.

У Європі Росія використовувала фіктивні контракти та підставні компанії для фінансування партій, тоді як її державні компанії безпосередньо спрямовували таємне фінансування в Центральну Америку, Азію, Близький Схід і Північну Африку, додає AFP.

Інформація щодо конкретних країн не розсекречується, але повідомляється, що США інформує деякі країни щодо прихованого фінансування Росією, націленого на їхнє політичне середовище.

Російська сторона наразі не коментувала цих заяв.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Поищите у Шмеркель на счету..
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13.09.2022 23:59
+13
і попередніх канцлерів також які підсадили ФРН на газову голку рф позакривавши всі свої атомні електростанції та вугільні шахти..
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14.09.2022 00:09
+12
Это только верхушка айсберга. Наверняка напряглись и красный крест и фифа, амнести и мок и многие другие правовые, спортивные, гуманитарные и прочие организации, а так же некоторые журнашлюхи, военные и политические эксперДы и прочая шушара по всему миру.
Очень надеюсь, что расследование продолжится
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14.09.2022 01:53
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Поищите у Шмеркель на счету..
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13.09.2022 23:59 Відповісти
і попередніх канцлерів також які підсадили ФРН на газову голку рф позакривавши всі свої атомні електростанції та вугільні шахти..
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14.09.2022 00:09 Відповісти
В банках на городі.
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14.09.2022 07:32 Відповісти
Фінансування різних партій по світу практикувалось ще при совку.
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14.09.2022 00:02 Відповісти
Це називалось "оказанієм інтернациональной помощі братским партиям." І ншими словами кацапидли як колись совки сунуть своє брудне рило по всьому світу.
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14.09.2022 01:04 Відповісти
Це без врахування України, я так розумію?
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14.09.2022 00:03 Відповісти
ЗАЖОП, риганали, камуняки та інший непотріб.
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14.09.2022 00:07 Відповісти
там тільки один медведчук по інформації СБУ отримав від рф 1 млрд.доларів на підготовку до війни..
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14.09.2022 00:12 Відповісти
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14.09.2022 07:33 Відповісти
Секте юлька насрала в штани.
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14.09.2022 07:35 Відповісти
Ти про покусаного бджілами який бандюковича до влади привів?
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14.09.2022 13:01 Відповісти
Добре знаю як еханурік технікою ЗСУ торгував.і як стельмах з дрищем обвалили гривню перед виборами президента коли прем'єркою була Юля.і зробили бандюковича президентом.вона б була як Маргарет Тетчер всім коррупційним хрякам крашанки повідкручувала.
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14.09.2022 19:09 Відповісти
А кредити хто брав?хто януковича прем'єром зробив?
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14.09.2022 20:18 Відповісти
1.Гарна казочка.скільки кредитів вона набрала і докази того що вона їх вкрала в студію.(дрищ та стельмах мабуть виконували роль меблів).я думаю вам не потрібно доводити що бандюкович набрав кредитів на десятки мільярдів та перевів їх до рашки,це факт.2.мабуть тому агент спонсора посадив ії у в'язницю.3.Про так званих подельніків закони мордора діють лише на його территорії.після 14 року там з'явилося безліч справ на українських політиків та військових.так що що вони там собі відкривали закривали це рольові ігри орків 4.що стосується походження для мене українець той хто любить Україну .толку з того що запроданці шарій та бойко хохли.
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14.09.2022 21:23 Відповісти
Якщо я тупень то ти йолоп. Ти сказав що кредити які вона взяла привели до економічної кризи.я написав факти в студію фактівта та суми ти не назвав так хто тоді тупень?Якщо вона справді вчинила злочин на парашці так це добре молодець.а може так кацапи хотіли вплинути на хід виборів обісрати одного кандидата на користь свого проросійського мордюковича.цілком вірогідно що якби Тимошенко стала президентом не було б війни в Україна була сильною державою.у неї б хватило політичної волі обламати роги політичним силам русні та нашим олігархам.
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14.09.2022 22:41 Відповісти
Я ж писав що юля насрала тобі в штани подальшу дискусію вважаю метанням бісеру перед свинями та марною витратою часу.
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14.09.2022 22:48 Відповісти
Співчуваю
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15.09.2022 06:13 Відповісти
Про гребти під себе,вам нагадати вкладників банку Україна?чи про те що гривня до доллара була 1 до 5 потім різко 1до 10 після виборів поезидента 1 до 8 і які руки не крали на цьому нагреблися.
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14.09.2022 20:25 Відповісти
Не вірю що так мало, вони на одних агентів з ОП та ВР набагато більше витратили
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14.09.2022 00:04 Відповісти
коли у кремля появляються гроші не важливо за що, будь-то зерно яке вивозили з України у 30-ті роки в обмін на заводи які будувала Америка, чи нафта та газ як согодні.... вони частину по-любому спрямовують на підкуп собі лояльних так було завжди це аксіома..... а потім лізуть воювати...... натура така...... козломорда.....
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14.09.2022 00:24 Відповісти
тепер зрозуміло на чиє бабло Голобородька розкручували з 2016 року по всіх каналах... голосували за "слугу народу" Голобородька, а отримали "слугу кремля"... какаяразніца, ми сдєлалі всєх разом, разом з ху@лом!
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14.09.2022 00:26 Відповісти
На гроші бені.
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14.09.2022 07:36 Відповісти
А бені гроші давав путя ще з 2016 року,коли в рф прийняли закон про повернення кредитів кримчан в приватбанку.
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14.09.2022 08:35 Відповісти
Помножте на 10+
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14.09.2022 00:35 Відповісти
0.3 млрд- може, й кудись в африканські країни- повірю. Але така незначна сума, та ще й аж з 2014 року- ні, не вірю. Лє Пенша, Шрьодер-Меркель-Ернст, Орбан, Сіярто, інші в Європі(що, на Італію гроші не виділялися?)- та там десятками мільярди вкидувалися! А якщо ми не рибки гупі, то ми пам'ятаємо оте голосне розслідування(чи Шо то було ) і про "втручання Крємля в американські вибори- то хіба не політ.партіям "башляли"? Про наших "Слуг" вже мовчу. Куценька цифра озвучена, навіть слуги більше взяли, впевнений.
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14.09.2022 00:46 Відповісти
Тут не врахували величезні суми , які передавалися кешем , як окремим
особам , так і партіям !
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14.09.2022 01:37 Відповісти
Это только верхушка айсберга. Наверняка напряглись и красный крест и фифа, амнести и мок и многие другие правовые, спортивные, гуманитарные и прочие организации, а так же некоторые журнашлюхи, военные и политические эксперДы и прочая шушара по всему миру.
Очень надеюсь, что расследование продолжится
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14.09.2022 01:53 Відповісти
"Ми вважаємо, що один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу - це викрити його", - сказав представник адміністрації Байдена. Подробности! Давай подробности!
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14.09.2022 02:11 Відповісти
Ця інфа і надалі б залишалася невідомою як би не побоювання різних партій і політиків ЄС (навіть в США), що кремль коли його причавлять начне розказувати цікаві історії які партії і яких політиків Заходу він фінансував для впровадження в життя своєї імерської політики. Грощі не пахнуть і політики і партії Заходу і надалі б мовчали як би не знали що кацапи перед смертю почнуть розказувати хто їм допомогав
Берлусконі той навіть не цікавий, бо і так всі знають про нього.
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14.09.2022 02:15 Відповісти
Та боже зелечмоні не підтвердили звідки бабки
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14.09.2022 06:14 Відповісти
Хто топить за топить за росію той і отримує гроші ( Угорщина, Вірменія тощо)
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14.09.2022 06:21 Відповісти
кожен кацапський АліГатор має свою країну. Маруська ЛіПен брала кредити у Лужніковських, в Чехії Земан та його кампашка були на утриманні Якуніна (друга тінпу). По азіатах "работает" Сечин... Каждий сверчок на Западе имеет свой шесток в рашке. Та взагалі, це йде з 1918 року.
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14.09.2022 06:44 Відповісти
Ле Пен отримала 18 млн Євро.
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14.09.2022 07:25 Відповісти
це була стандартна практика радянського союзу,
платили партіям в різних країнах щоб поставити там свій режим
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14.09.2022 11:56 Відповісти
Що там постійно ставлять у вину Україні?.. Здається, "страшенну корупцію", якщо не помиляюся?..
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14.09.2022 15:52 Відповісти
То це такі "санкції" на мордор наклали?!!!
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07.11.2022 15:56 Відповісти
 
 