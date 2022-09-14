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На південному напрямку ЗСУ знищили понад 120 окупантів, бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8, - ОК "Південь"

рф,знищення

На півдні ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Мі-8, уразили 3 райони зосередження сил росіян і їхні пункти управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожою авіацією завдано 18 авіаційних ударів по наших позиціях", - зазначили в ОК "Південь".

Українською авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях, а силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом бойового дня виконали понад 430 вогневих завдань.

Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.

"Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено", - ідеться в повідомленні.

За даними ОК "Південь", підтверджені втрати ворога становлять: 121 військовий, 5 танків, 9 інших броньованих машин, три гаубиці "Мста-Б", дві самохідні артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцир С1", командно-штабна машина, станція радіоелектронної боротьби і чотири склади з боєприпасами.

Також читайте: Українські морпіхи ліквідували 12 окупантів та знищили БТР, - ВМС

Автор: 

армія рф (17207) знищення (7142) техніка (1820) ЗСУ (7499)


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Гарні новини. Треба добивати орків і звільняти Український Херсон!!!
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14.09.2022 06:59 Відповісти
2 Панциря підряд то круто
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14.09.2022 07:03 Відповісти
Антирадарні ракети, однако
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14.09.2022 07:07 Відповісти
Як вже хочеться проїхатись по рідній Херсонщині!!! Навіть в Крим, хоча раніше про Крим якось не мріяв так завзято.
Усі друзі, однокласники, мати в окупації. Що там, як там ХЗ, від слова взагалі.
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14.09.2022 07:41 Відповісти
Ти фільм "Визволення" пам"ятаєш?
"- А де мати?
- На дорозі! Вас зустрічає!
Іде колона танків:
- Мамо! Я вернувся!"
Дасть Бог і ЗСУ - і ти цього дочекаєшся!
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14.09.2022 09:02 Відповісти
Та мля, вони в самому центрі жопи тієї херсонської Таврії. І там визволення можливе тільки, коли Мелітопіль та Бердянськ буде наший і крищанський міст розвалиться.
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14.09.2022 10:31 Відповісти
 
 