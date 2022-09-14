На південному напрямку ЗСУ знищили понад 120 окупантів, бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8, - ОК "Південь"
На півдні ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Мі-8, уразили 3 райони зосередження сил росіян і їхні пункти управління.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
"Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожою авіацією завдано 18 авіаційних ударів по наших позиціях", - зазначили в ОК "Південь".
Українською авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях, а силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом бойового дня виконали понад 430 вогневих завдань.
Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.
"Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено", - ідеться в повідомленні.
За даними ОК "Південь", підтверджені втрати ворога становлять: 121 військовий, 5 танків, 9 інших броньованих машин, три гаубиці "Мста-Б", дві самохідні артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцир С1", командно-штабна машина, станція радіоелектронної боротьби і чотири склади з боєприпасами.
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"- А де мати?
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