Путін заявив про "додаткові кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Азербайджану та Вірменії, - ОДКБ
Президент РФ Володимир Путін заявив про "додаткові практичні кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Азербайджану та Вірменії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДКБ.
"Прем'єр-міністр Республіки Вірменія поінформував учасників зустрічі про ситуацію, що склалася в окремих районах на кордоні Вірменії та Азербайджану, де починаючи з півночі 13 вересня 2022 року відбулися бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння та БПЛА, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Учасники засідання висловили співчуття Вірменській стороні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "були повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні".
Крім того, "президентом Російської Федерації Володимиром Путіним доведено інформацію до членів РКБ про додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла".
У засіданні взяли участь президенти Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, Киргизької Республіки Садір Жапаров, Російської Федерації Володимир Путін, прем’єр-міністри Вірменії Нікол Пашинян і Таджикистану Кохір Расулзода.
Учасники засідання досягли домовленості про направлення до Республіки Вірменія Місії ОДКБ.
"Також було погоджено пропозицію щодо створення Робочої групи з числа співробітників Секретаріату та військовослужбовців Об'єднаного штабу для постійного моніторингу ситуації у зоні відповідальності Організації Договору про колективну безпеку", – додали в організації.
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Ага, "миротворец" от слова "жопа".
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
усі члени останнього засідання цієї контори - біосміття.
Краще "перачекать за балотами - в Пуще"
2. Вірмен просто послали подалі, бо за всією цією ескалацією стоїть ердоган, з яким у путіна вже немає сил боротись.
3. Ердоган бреше всім в очі так само, як і путін. Його мета - щоб стати регіональнтм лідером, потіснити нато, і зберегти бізнеса для свого класу дрібних і середніх підприємців, зайнятих по обслуговуванню туристів, серед яких багато кацапів.
4. Ердоган боїться за свою популярність, тому натравлює азербвйжанців на вірмен, яких турки історично ненавидять.
росія приречена на повне фіаско,з позором програє,але не усвідомлює цей факт.
-"двє шагі налєво
-двє шагі направо
-шаг назад
-наоборот!