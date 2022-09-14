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Новини
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Путін заявив про "додаткові кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Азербайджану та Вірменії, - ОДКБ

путін

Президент РФ Володимир Путін заявив про "додаткові практичні кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Азербайджану та Вірменії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДКБ.

"Прем'єр-міністр Республіки Вірменія поінформував учасників зустрічі про ситуацію, що склалася в окремих районах на кордоні Вірменії та Азербайджану, де починаючи з півночі 13 вересня 2022 року відбулися бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння та БПЛА, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Учасники засідання висловили співчуття Вірменській стороні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "були повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні".

Крім того, "президентом Російської Федерації Володимиром Путіним доведено інформацію до членів РКБ про додаткові практичні кроки Російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла".

У засіданні взяли участь президенти Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, Киргизької Республіки Садір Жапаров, Російської Федерації Володимир Путін, прем’єр-міністри Вірменії Нікол Пашинян і Таджикистану Кохір Расулзода.

Учасники засідання досягли домовленості про направлення до Республіки Вірменія Місії ОДКБ.

"Також було погоджено пропозицію щодо створення Робочої групи з числа співробітників Секретаріату та військовослужбовців Об'єднаного штабу для постійного моніторингу ситуації у зоні відповідальності Організації Договору про колективну безпеку", – додали в організації.

Також читайте: Вірменія звернеться по допомогу до Росії та ОДКБ через загострення на кордоні з Азербайджаном

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) ОДКБ (102) путін володимир (23760)


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Топ коментарі
+20
одкб - терористичне угрупування. ***** - злочинець, терорист, вбивця, мародер, збочинець.
усі члени останнього засідання цієї контори - біосміття.
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14.09.2022 07:24
+17
Путін заявив про "додаткові кроки, спрямовані на деескалацію напруженості"...
___________________________________________________________________________________
Ага, "миротворец" от слова "жопа".
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14.09.2022 07:09
+13
Почему сходка не на колесе обозрения в мацкве?
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14.09.2022 07:10
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Путін заявив про "додаткові кроки, спрямовані на деескалацію напруженості"...
___________________________________________________________________________________
Ага, "миротворец" от слова "жопа".
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14.09.2022 07:09 Відповісти
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
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14.09.2022 08:36 Відповісти
Почему сходка не на колесе обозрения в мацкве?
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14.09.2022 07:10 Відповісти
Воно не влазить у бункер...
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14.09.2022 07:48 Відповісти
🤣👍
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14.09.2022 11:44 Відповісти
Сказав лис зайшовши до курятника...
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14.09.2022 07:10 Відповісти
Не лис, а облезлый крыс.
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14.09.2022 08:21 Відповісти
Швидше шакал обдристаний...Пардон за вислів.
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14.09.2022 08:52 Відповісти
Додаткові кроки - це валити раші звідусіль.
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14.09.2022 07:14 Відповісти
одкб - терористичне угрупування. ***** - злочинець, терорист, вбивця, мародер, збочинець.
усі члени останнього засідання цієї контори - біосміття.
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14.09.2022 07:24 Відповісти
Воно то так. Але зверніть увагу - в засіданні того плюгавого одкб не взяв участь лука бульбофюрер кривавий. І чому б це? Карт нє нарісовал?
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14.09.2022 08:26 Відповісти
Все дуже просто - він "вкурив", що Путін "остаточно обісрався" і вирішив "тихенько відсидіться" Тут же "розклад" такий: якщо приїде, то треба щось конкретне заявить (як заявили інші члени ОДКБ - "Нас конфлікт в Карабаху не зачіпає!" ) А Лука цього собі дозволить не може - бо надто міцно його яйця намотані на руку Путіна А якщо офіційно підтримає Путіна - то буде сидіть з ним в одній калюжі
Краще "перачекать за балотами - в Пуще"
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14.09.2022 08:45 Відповісти
Ну не скажет же Путин своим оркам что Эрдоган сделал его лохом и он теперь вообще чужой на этом празднике.
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14.09.2022 07:37 Відповісти
На мою думку загострення між Арменією та Азербайджаном справа рук )(уйла. 1 відвернути увагу від України, 2 втягнути у війну країни - члени одкб. (під приводом загострення в Арменії, а насправді направити в Україну). У підарів конче не вистачає кваліфікованих військ, а в першу чергу піхоти. Я так думаю...
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14.09.2022 07:40 Відповісти
1. Війська одкб, які вже вони є, не підуть в Україну, бо не захочуть ні їхні "президенти", ані самі вояки.
2. Вірмен просто послали подалі, бо за всією цією ескалацією стоїть ердоган, з яким у путіна вже немає сил боротись.
3. Ердоган бреше всім в очі так само, як і путін. Його мета - щоб стати регіональнтм лідером, потіснити нато, і зберегти бізнеса для свого класу дрібних і середніх підприємців, зайнятих по обслуговуванню туристів, серед яких багато кацапів.
4. Ердоган боїться за свою популярність, тому натравлює азербвйжанців на вірмен, яких турки історично ненавидять.
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14.09.2022 08:10 Відповісти
Його кагебістські старі мозги не в змозі оцінити ситуацію на фронті та в країні в цілому...найближче оточення теж з заскорузлими мозгами або алкоголіки.
росія приречена на повне фіаско,з позором програє,але не усвідомлює цей факт.
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14.09.2022 07:48 Відповісти
Мета ердогана - не знищити кацапію, але перетворити на свій сировинний придаток, і щоб гроші, які туреччина платитиме кацапам за сировину, вертались до туреччини як оплата за продукти і послуги.
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14.09.2022 08:15 Відповісти
Чудова фраза "додаткові кроки" особливо коли ніяких кроків взагалі не було.
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14.09.2022 08:28 Відповісти
Ну все. Этим решением пуйло развязало руки Турции и Пакистану.
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14.09.2022 08:40 Відповісти
Фуйло заявив про "додаткові практичні кроки
-"двє шагі налєво
-двє шагі направо
-шаг назад
-наоборот!
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14.09.2022 08:44 Відповісти
Миратворец пля...спецом подогрел Кавказ...чтобы отвлечь внимание от обсерона в Харьковской области...вояка Обосранный ..
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14.09.2022 08:45 Відповісти
Немного непонятна позиция молдаван... Такой шанс выпал, возьмите этих орков сраных за яйца и выкинете и ПМР??? Их там 1,5 тыс. ублюдков, они даже очухатся не успеют??? А потом уже разбираться как они умеют - это не война, а спец операция, не наступление а наоборот, вам показалось, "их там нет", ну и все такое в стиле "совьиного-скабеевского" помета в уши!!!
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14.09.2022 08:57 Відповісти
А ты довольно хитрожопый паренёк, ***** очень устроила бы такая войнушка в Молдове ,особенно сейчас
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14.09.2022 10:09 Відповісти
 
 