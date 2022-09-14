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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кремль намагається зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку військ РФ на Харківщині, - ISW

зсу

Кремль намагається "зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку" і втрату майже всієї окупованої Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, Кремль зараз працює над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку, натомість звинувачуючи у втраті майже всієї окупованої Харківської області недостатньо поінформованих військових радників з оточення Путіна.

Декілька депутатів російської Держдуми висловили стурбованість жахливою ситуацією на передовій в Україні під час першого пленарного засідання осінньої сесії Думи 13 вересня. Лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росії необхідно оголосити повну мобілізацію, оскільки російська "спецвійськова операція" – це війна.

Він сказав, що "спеціальну військову операцію" можна закінчити в будь-який момент, але війна може закінчитися тільки перемогою або поразкою, і "ми не маємо права програти" цю війну.

Лідер партії "Справедлива Росія - За правду" Сергій Миронов закликав до соціальної "мобілізації", за якої пересічні росіяни більше звертатимуть увагу на війну в Україні, а не на повну військову мобілізацію.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький також зазначив, що Росія продовжить боротьбу в геополітичній "сутичці" із Заходом.

Нардепи РФ також обговорили дату наступного розгляду законопроєкту про спрощення вручення повідомлень про призов на військову службу.

Законопроєкт, який, найімовірніше, буде ухвалено, дозволить російським військкоматам відправляти повістки поштою і зобов'яже чоловіків, які не отримали повідомлення поштою, все одно з'являтися в місцевий призовний пункт.

Але, на думку інституту, нема підтверджень тому, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію. Широкомасштабний призов, найімовірніше, перевищить здатність МО Росії призвати, навчити та спорядити нових солдатів.

Також читайте: РФ уперше визнала свою поразку на Харківщині, - ISW

Автор: 

армія рф (17207) кремль (521) путін володимир (23760) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+18
Коммуняка Зюганов , перещеголяв Жиріка ( покійного) в ненависті до
нашоі краіни і погрожує червоним терором !
Які ж вони всі кончені і паскудні ці кацапи 😡
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14.09.2022 08:00
+16
Толпойопы отмыть ботоксное рыло не получится. Все кацапские твари замазаны в этой вероломной войне против Украины. Карма не загорами.
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14.09.2022 07:54
+13
так це ж він власноруч керував, при чому тут генерали?
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14.09.2022 07:47
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так це ж він власноруч керував, при чому тут генерали?
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14.09.2022 07:47 Відповісти
Як у футболі: виграє тренер, програє команда
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14.09.2022 08:02 Відповісти
Якщо військові визнають поразку,то ботокс мало чим допоможе і ботоксному мало що допоможе.
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14.09.2022 09:32 Відповісти
Толпойопы отмыть ботоксное рыло не получится. Все кацапские твари замазаны в этой вероломной войне против Украины. Карма не загорами.
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14.09.2022 07:54 Відповісти
Ставлю на кодло лампасов+олігархи******+калюжа сечі.
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14.09.2022 07:57 Відповісти
Коммуняка Зюганов , перещеголяв Жиріка ( покійного) в ненависті до
нашоі краіни і погрожує червоним терором !
Які ж вони всі кончені і паскудні ці кацапи 😡
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14.09.2022 08:00 Відповісти
Коммунисты и нацисты это 2 брата
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14.09.2022 08:22 Відповісти
Не забувайте, що фашистскi рухи були тiльки у сруських та iталiйцiв.
Рашизм-це генетична спадковicть сруських.
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14.09.2022 08:32 Відповісти
все коммуняги одинаковы
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14.09.2022 11:49 Відповісти
В нього з'явився привід згадати про себе. Бо усі ж вважали що він давно вмер (натурально, по-хворме і содержанію)
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14.09.2022 08:06 Відповісти
Пізно,батенька,ти по вуха в лайні,відповідати прийдеться в Гаазі.
Давимо далі орків,ще багато роботи.
Пройшло шість місяців і вони запищали,а що буде через ще шість місяців?
- навіть важко змоделювати,що буде з економікою раші...
Вуха кремля у нас скрізь,але це не заважає нашим воїнам та народу гнати ворога з рідної землі.
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14.09.2022 08:08 Відповісти
Аналогія "до болю прозора" - Геббельс у 1944 році Виступ у рейхстазі:
- Ви хочете тоальної війни?!
Депутати (одностайно):
- Так!
Результат відомий!
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14.09.2022 08:29 Відповісти
Ніяк не визначаться чи війна, чи спецоперація, чи сутичка з Заходом.
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14.09.2022 08:31 Відповісти
Лiлiпутiнцi ще з цiлями цього лайна остаточно не визначилися.
Але всi обiцяють цих цiлей досягти
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14.09.2022 08:35 Відповісти
на путорана уже подмёрзло, будут туда туры для военных "водопады плато" ))
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14.09.2022 08:34 Відповісти
Комуністи ше ті падли -- в них же головнии лозунг -- за мир у всьому світі.
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14.09.2022 08:39 Відповісти
Україні вже немає різниці, як каацапи назвуть агресію проти України війною, чи спецоперацією і як вони будуть проводити мобілізацію - скритно чи відкрито, нам всеодно їх потрібно знищити. А от назва кацапами війни війною посилисть проти них санкції і невже знайдеться хтось, навіть в Китаї, щоб потиснути криваву руку терориста пуйла?
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14.09.2022 08:41 Відповісти
Ясный перец...во всем виновата Ольга ********* и ее братан Вофик Сасалвьев...с Марго Симоньян..это они убедили путлера.. Киев за три дня ...а всю Украину за неделю...
Пропагандонов не зря хлеб жрут мавзолейный...правда очень трупом воняет вождя мирового говна...
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14.09.2022 09:12 Відповісти
Писатель Акунин пишет что очень много россиян против войны. Или он незнает или нагло врёт. Ещё пишет что их надо спасать от путина. Думаю что Мир надо от россиян. Те кто против войны составляют максимум 5 процентов, и то с натяжкой. Поэтому поддерживаю тех кто говорит что выехавшие россияне спасали себя, а не против войны. Акунин возможно в их числе. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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14.09.2022 10:27 Відповісти
ну пять процентов от 120, это лямов семь. Семь лямов мало разве?)
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14.09.2022 11:50 Відповісти
Nu protiv voini navernoje vsjetaki bolshe. Ja dumaju - procentov 20. No šovinistov točno budet 95%. Y nas v Latvii sbezhavshije iz Rossiji "liberalnije" zhurnalisti i drugie liberali reguljarno viskazivajut pretenzii k Latvii, chto mi pritesnajem bednih russkih. Esche oni puchajut nashe pravitelstvo po mnogim voprosam...

Kstati, gosudarstvennij jaziknashej nashej strani nekotorije iz russijskih pereselencev ne schitajut neobhodimim viuchitj dazhe za semj, vosemj let prebivanija v Latvii.
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06.10.2022 10:42 Відповісти
 
 