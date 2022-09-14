Військове керівництво РФ продовжує пошук охочих воювати серед ув’язнених та осіб, які мають наркотичну та алкогольну залежність, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують вербувати "новобранців" серед ув’язнених і людей із наркотичною та алкогольною залежністю.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 14 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук охочих воювати серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області", - йдеться у зведенні.

Так, вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, а для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби становитиме 6 місяців.

"Проте жодні контракти із охочими не підписуються", - уточнили у Генштабі.

Також триває набір "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу.

За даними Генштабу, серед вже набраного особового складу велика кількість людей із наркотичною та алкогольною залежністю.

"Також про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка. Місцеві "військкомати" отримали завдання разом з "міліцією"... набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів", - зазначено в повідомленні.

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