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Військове керівництво РФ продовжує пошук охочих воювати серед ув’язнених та осіб, які мають наркотичну та алкогольну залежність, - Генштаб ЗСУ

рф,армія,найманці

Російські окупанти продовжують вербувати "новобранців" серед ув’язнених і людей із наркотичною та алкогольною залежністю.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 14 вересня, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук охочих воювати серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області", - йдеться у зведенні.

Так, вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, а для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби становитиме 6 місяців.

"Проте жодні контракти із охочими не підписуються", - уточнили у Генштабі.

Також триває набір "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу.

За даними Генштабу, серед вже набраного особового складу велика кількість людей із наркотичною та алкогольною залежністю.

"Також про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка. Місцеві "військкомати" отримали завдання разом з "міліцією"... набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів", - зазначено в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493)


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Топ коментарі
+4
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14.09.2022 08:42
+3
Якщо росія почне воювати не кількістю, а якістю, якщо почне берегти своїх солдатів, якщо прямій атаці в лоба віддасть перевагу хитрому та розумному маневру, то це буде вже не росія, а щось інше.
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14.09.2022 08:43
+1
Так вони ще з кінця березня, початку квітня почали.
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14.09.2022 08:12
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Ещё вербуюттв Украине, не забываем, если полиция нарушает права - нужно поискать на месте
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14.09.2022 08:06 Відповісти
Так вони ще з кінця березня, початку квітня почали.
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14.09.2022 08:12 Відповісти
Москалі явно хочуть поліпшити свій генофонд. Гітлер з цією метою просто розтрілював небажаних. Кацапи пішли іншим шляхом: відправляють в Україну під наші кулі.
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14.09.2022 08:25 Відповісти
керівництво ерефії не розуміє,що воювати треба не кількістю,а вмінням та ******** озброєнням.
Гонять на утилізацію покидьків з в'язниць,відброси плангтону,адже їхне зомбоване населення неможливо називати по іншому.
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14.09.2022 08:27 Відповісти
Якщо росія почне воювати не кількістю, а якістю, якщо почне берегти своїх солдатів, якщо прямій атаці в лоба віддасть перевагу хитрому та розумному маневру, то це буде вже не росія, а щось інше.
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14.09.2022 08:43 Відповісти
Чергова спроба закидати нас трупами ?
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14.09.2022 08:33 Відповісти
Прийдеться Україні після розгрому рашки виставити додатковий рахунок за утилізацію генетичного сміття, а ранок потягне... певне більше за всі репарації 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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14.09.2022 08:39 Відповісти
А "мобіки" з окупованої частини Донбасу не бажають провести референдум воювати їм чи ні? Йдуть на убій як безсловесна худоба.
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14.09.2022 08:40 Відповісти
А що ви хотіли від худоби, вони такими були завжди, бидло воно і в Африці не благородний олень, найбільше на що це генетичне сміття здатне - гепати рогами об бруківку, вібачєйте, касками об асфальт 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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14.09.2022 09:35 Відповісти
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14.09.2022 08:42 Відповісти
От і для чого було це показувати, тепер від німців та інших наших типусоюзників хєр снігу зимою допросишся 😁 А дідо Байден може і підписаний аж трьома авторучками хвалений ленд-ліз тормознути
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14.09.2022 09:39 Відповісти
Мордор.
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14.09.2022 08:54 Відповісти
а з нашої сторони йдуть воювати найкращі та гинуть, цвіт нації, який ми втрачаємо, як завжди... протягом століть боротьби з цими гнилими болотами...
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14.09.2022 09:03 Відповісти
Для такого війська потрібна особлива зброя - "снаряди" з метиловим спиртом.
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14.09.2022 09:05 Відповісти
главно дело - с талибами договориться, шоб на передке раскумариваться без задержек.
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14.09.2022 09:54 Відповісти
 
 