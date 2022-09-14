Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Полтавка, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Білогір'я, Залізничне, Омельник, Бурлацьке, Кам'янське, Малі Щербаки, Темирівка, Новоданилівка, Ольгівське, Дорожнянка, Успенівка, Чарівне, Червоне, Яблукове, Щербаки, Малинівка. Надійшло 25 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1169 людей, з них 296 – діти.

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