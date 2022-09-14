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Окупанти відключили мобільний Інтернет на Луганщині, у бік РФ продовжують вивозити награбоване, - Гайдай

луганщина

Росіяни відключили мобільний Інтернет на Луганщині, у бік РФ продовжують вивозити награбоване.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону нічого загрозливого не відбувається.

"Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет. Як пояснює місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади - для забезпечення обороноздатності і безпеки. Раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги. Водночас, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають. Лише на ділянці траси Старобільськ - Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - інформує очільник регіону.

Він також зазначає, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни повністю залишили Кремінну, там майорить український прапор, піднятий партизанами, але ЗСУ ще не зайшли в місто, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17207) інтернет (1981) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+5
Все вкрадене буде зараховано в репарації.
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14.09.2022 08:48
+4
Стільки років нічого не змінюється в сенсі унітазов "освободителей"...
Можем повторить: 1914-2022

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280027030_3077021202612795_1310948269090715482_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XPY_OH1fXwwAX9x0ZUQ&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT-e42HNJ3fAmsHe5HikqxNbQWjggC-A6P-m12YgCAhrkQ&oe=63147930
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14.09.2022 10:09
+2
Унітазние освободителі 🤣🤣🤣
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14.09.2022 10:10
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Все вкрадене буде зараховано в репарації.
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14.09.2022 08:48 Відповісти
вчера Necro Mancer @666_mancer Гайдаю пи*ды давал
а Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******
https://twitter.com/666_mancer/status/1569628825503563776?s=20&t=nucMPTb2B82SR0DNYGfAZg
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14.09.2022 09:44 Відповісти
Стільки років нічого не змінюється в сенсі унітазов "освободителей"...
Можем повторить: 1914-2022

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280027030_3077021202612795_1310948269090715482_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XPY_OH1fXwwAX9x0ZUQ&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT-e42HNJ3fAmsHe5HikqxNbQWjggC-A6P-m12YgCAhrkQ&oe=63147930
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14.09.2022 10:09 Відповісти
Унітазние освободителі 🤣🤣🤣
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14.09.2022 10:10 Відповісти
paganuy toy Internet yakyi moskali mogut prosto vyklyuchyty. Tse zh proekt shtativ dlya zberezhennya zvyazku koly nema inshyh mozhlymostey.
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14.09.2022 10:13 Відповісти
Этот бородатый дед с ноготок,уже задрал своими высерами.Гонит,черт знает что..То ВСУ в Лисичанске,то Кременная практически взята.Пекрвый Заместитель Обдрыстовича.Задолбал уже со своей дэзой
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14.09.2022 10:43 Відповісти
Тут в коментарях вище видно заблоковані дописи. Не знаю хто це зробив, але стверджую, що ті дописи і фото були оцінкою діяльності щеневтіка оманського і команди зечмонь.
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14.09.2022 12:43 Відповісти
 
 