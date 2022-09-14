Окупанти відключили мобільний Інтернет на Луганщині, у бік РФ продовжують вивозити награбоване, - Гайдай
Росіяни відключили мобільний Інтернет на Луганщині, у бік РФ продовжують вивозити награбоване.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону нічого загрозливого не відбувається.
"Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет. Як пояснює місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади - для забезпечення обороноздатності і безпеки. Раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги. Водночас, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають. Лише на ділянці траси Старобільськ - Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - інформує очільник регіону.
Він також зазначає, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.
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а Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******
https://twitter.com/666_mancer/status/1569628825503563776?s=20&t=nucMPTb2B82SR0DNYGfAZg
Можем повторить: 1914-2022
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280027030_3077021202612795_1310948269090715482_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XPY_OH1fXwwAX9x0ZUQ&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT-e42HNJ3fAmsHe5HikqxNbQWjggC-A6P-m12YgCAhrkQ&oe=63147930