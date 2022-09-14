Окупанти відключили мобільний Інтернет на Луганщині, у бік РФ продовжують вивозити награбоване, - Гайдай

Росіяни відключили мобільний Інтернет на Луганщині, у бік РФ продовжують вивозити награбоване.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону нічого загрозливого не відбувається.

"Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет. Як пояснює місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади - для забезпечення обороноздатності і безпеки. Раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги. Водночас, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають. Лише на ділянці траси Старобільськ - Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів - із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - інформує очільник регіону.

Він також зазначає, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

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