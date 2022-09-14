Війська РФ навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол, - ISW
Російські окупанти, які нині перебувають поблизу річки Оскол, що у Харківській області, не мають достатньо сили, аби перешкодити подальшому просуванню українських військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що кремлівські блогери визначили Оскол як нову лінію фронту.
"13 вересня вони інформували, що ЗСУ перейшли річку вбрід у Боровій - приблизно за 30 км на північний схід від Ізюму і недалеко від адмінкордону Луганської області", - йдеться у звіті ISW.
В Інституті вивчення війни переконані, що це вказує те, що українські сили продовжують локальні наземні атаки, аби створити загрозу російським позиціям за річкою.
"Водночас російські війська навряд чи будуть достатньо сильні, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ уздовж всієї річки Оскол, тому що вони, схоже, не отримують підкріплення, і ЗСУ, ймовірно, зможуть використовувати цю слабкість для відновлення контрнаступу через Оскіл, якщо вони це вибрали", - додали аналітики.
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Видимо, они считают, что его "пропаганда" очень эффективная.
Хай хоч маршалом чи генералісімусом його зроблять, від все рівно залишиться 3,14здаболом.
Головним аргументом на користь свого припущення Солонін вважає той факт, що добре укріплені позиції рашистський військ на півночі від Харкова, яким нічим не загрожував наступ ЗСУ під Ізюмом і Куп'янськом, були здані без бою, а супротивник відступив на територію пітьми.
В цьому https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk відео у котре проявилась внутрішня сутність "опозиціонерів" пуйлівському режиму, які щось із ним не поділили, але в душі залишаються українофобами і по своїй суті рашистами, для яких немислима сама думка про перемагаючу силу української армії.
А щодо аргументації на рахунок відведення ворожих військ з укріплених позицій в Козачій Лопані, то тут пояснення надали самі воєнні експерти з пітьми: розгромлені війська ізюмського угрупування окупантів не в стані були хоч як закріпитись на якомусь рубежі - на річці Оскол чи де інде, а резервів у генштабу рф в цьому оперативному районі немає. Тому і відвели швидко війська з півночі від Харкова, щоби через Валуйки перекинути їх в район Сватового для зупинення подальшого просування українських військ на Луганську область.