УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10247 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 410 19

Війська РФ навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол, - ISW

окупанти

Російські окупанти, які нині перебувають поблизу річки Оскол, що у Харківській області, не мають достатньо сили, аби перешкодити подальшому просуванню українських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що кремлівські блогери визначили Оскол як нову лінію фронту.

"13 вересня вони інформували, що ЗСУ перейшли річку вбрід у Боровій - приблизно за 30 км на північний схід від Ізюму і недалеко від адмінкордону Луганської області", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни переконані, що це вказує те, що українські сили продовжують локальні наземні атаки, аби створити загрозу російським позиціям за річкою.

"Водночас російські війська навряд чи будуть достатньо сильні, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ уздовж всієї річки Оскол, тому що вони, схоже, не отримують підкріплення, і ЗСУ, ймовірно, зможуть використовувати цю слабкість для відновлення контрнаступу через Оскіл, якщо вони це вибрали", - додали аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ уперше визнала свою поразку на Харківщині, - ISW

Автор: 

армія рф (17207) США (22512) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
«Разрозненные националистические банды отогнали вторую армию мира на заранее запланированные позиции».
показати весь коментар
14.09.2022 08:56
+11
ЗСУ пройшли вбрід, нехай ваші ноги завжди будуть в теплі,легкої ходи,тихої погоди. Бережіть Україну
показати весь коментар
14.09.2022 09:11
+11
показати весь коментар
14.09.2022 09:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Разрозненные националистические банды отогнали вторую армию мира на заранее запланированные позиции».
показати весь коментар
14.09.2022 08:56 Відповісти
Вот вы смеетесь, а именно за такую неумную чушь Конашенков месяц назад получил повышение в звании и стал генерал-лейтенантом.
Видимо, они считают, что его "пропаганда" очень эффективная.
показати весь коментар
14.09.2022 09:08 Відповісти
Та й нехай.
Хай хоч маршалом чи генералісімусом його зроблять, від все рівно залишиться 3,14здаболом.
показати весь коментар
14.09.2022 09:14 Відповісти
Поки не окопались -- треба гнати.
показати весь коментар
14.09.2022 09:00 Відповісти
А по вашому кого легше бити - хто зарився чи того хто на землі.
показати весь коментар
14.09.2022 09:05 Відповісти
ЗСУ пройшли вбрід, нехай ваші ноги завжди будуть в теплі,легкої ходи,тихої погоди. Бережіть Україну
показати весь коментар
14.09.2022 09:11 Відповісти
Алеша Ступин
показати весь коментар
14.09.2022 09:22 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 09:23 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 10:17 Відповісти
Вторая армия Третьего Мира считается непревзойденной по драпанию...так уже было под Варшавой будущий маршал Тухлочевский драпал быстрее кобылы Булулая...так было под Минском 27-28 июня 1941 года...традиция...🤣
показати весь коментар
14.09.2022 09:33 Відповісти
Небензя в Совбезе ООН требует чтобы Украина вернула украденные под Изюмом 10 000 тонн мавзолейных боеприпасов... и танков с бтрами
показати весь коментар
14.09.2022 09:37 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 10:11 Відповісти
Єхидство цього інституту до ЗСУ проглядається в деталях, як і коментах "великого друга України" Марка Солоніна. Першими працями Марка було коментування історії націоналістичного руху в Україні після закінчення Великої війни, викладав на фактах "винайденими" ще у 50 роках КПРС. Проба пера, так сказати. Замовникам сподобалось, надали доступ до архівів.І поїхало.
показати весь коментар
14.09.2022 09:49 Відповісти
высший пилотаж идеологического пропагандонства с горизонтом прицела 15-20 лет. Потом эту "солонину" будут переводить и издавать в Украине, формируя у поколения всякого рода "альтернативные" взгляды на новейшую историю Украины.
показати весь коментар
14.09.2022 10:16 Відповісти
Недалеко як вчора такий собі "біженець" з пітьми М.Солонін на своєму ютюбі виказав своє враження від успішного наступу ЗСУ у Харківській області. На його думку - це результат договірняка між хутлєром і Байденом, щоби президент США будь-що залишився при владі, бо йому і його сину щось там загрожує. Звісно за якусь послугу.
Головним аргументом на користь свого припущення Солонін вважає той факт, що добре укріплені позиції рашистський військ на півночі від Харкова, яким нічим не загрожував наступ ЗСУ під Ізюмом і Куп'янськом, були здані без бою, а супротивник відступив на територію пітьми.
В цьому https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk відео у котре проявилась внутрішня сутність "опозиціонерів" пуйлівському режиму, які щось із ним не поділили, але в душі залишаються українофобами і по своїй суті рашистами, для яких немислима сама думка про перемагаючу силу української армії.
А щодо аргументації на рахунок відведення ворожих військ з укріплених позицій в Козачій Лопані, то тут пояснення надали самі воєнні експерти з пітьми: розгромлені війська ізюмського угрупування окупантів не в стані були хоч як закріпитись на якомусь рубежі - на річці Оскол чи де інде, а резервів у генштабу рф в цьому оперативному районі немає. Тому і відвели швидко війська з півночі від Харкова, щоби через Валуйки перекинути їх в район Сватового для зупинення подальшого просування українських військ на Луганську область.
показати весь коментар
14.09.2022 10:00 Відповісти
солонины и прочие фейгины - тонкие пропагандоны для псевдоинтеллектуалов с обеих сторон.
показати весь коментар
14.09.2022 10:21 Відповісти
навіть якщо припустити подібний договорняк, то це (відведення військ) мало би бути якось злагоджено і організовано. а то залишили сотні одиниць бронетехніки, тисячі орків потрапили в полон. і це факт, який доводить, що це був не договрняк, а просто драп-марш відразу після того коли глибоко прорвали їхню оборону біля Балаклії.
показати весь коментар
14.09.2022 16:24 Відповісти
 
 