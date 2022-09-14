Війська РФ навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол, - ISW

Російські окупанти, які нині перебувають поблизу річки Оскол, що у Харківській області, не мають достатньо сили, аби перешкодити подальшому просуванню українських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що кремлівські блогери визначили Оскол як нову лінію фронту.

"13 вересня вони інформували, що ЗСУ перейшли річку вбрід у Боровій - приблизно за 30 км на північний схід від Ізюму і недалеко від адмінкордону Луганської області", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни переконані, що це вказує те, що українські сили продовжують локальні наземні атаки, аби створити загрозу російським позиціям за річкою.

"Водночас російські війська навряд чи будуть достатньо сильні, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ уздовж всієї річки Оскол, тому що вони, схоже, не отримують підкріплення, і ЗСУ, ймовірно, зможуть використовувати цю слабкість для відновлення контрнаступу через Оскіл, якщо вони це вибрали", - додали аналітики.

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