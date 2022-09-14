РФ дедалі частіше закуповує зброю в Ірану та Північної Кореї, на які поширюються жорсткі санкції, - британська розвідка
Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
"Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА "Shahed -136" під Куп'янськом, у районі успішного наступу України, що триває", - йдеться в повідомленні.
Shahed-136 - ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час нападів на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.
У британській розвідці зазначають, що втрата Shahed -136 поблизу лінії фронту свідчить про те, що існує реальна можливість того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не по стратегічних цілях у глибині української території.
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"Іран та Північна Корея мілітаризують нацистський московський режим, постачаючи зброю і ************ його до нових злочинів..."
Если на Иран наложены санкции - это совсем не означает, что он не имеет права продавать, что либо.
Это означает, что определенным государствам запрещено покупать это что либо у Ирана.
А это, как все понимают - не одно и тоже.