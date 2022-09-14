РФ дедалі частіше закуповує зброю в Ірану та Північної Кореї, на які поширюються жорсткі санкції, - британська розвідка

Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА "Shahed -136" під Куп'янськом, у районі успішного наступу України, що триває", - йдеться в повідомленні.

Shahed-136 - ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час нападів на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

У британській розвідці зазначають, що втрата Shahed -136 поблизу лінії фронту свідчить про те, що існує реальна можливість того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не по стратегічних цілях у глибині української території.

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