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РФ дедалі частіше закуповує зброю в Ірану та Північної Кореї, на які поширюються жорсткі санкції, - британська розвідка

бпла,shahed

Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА "Shahed -136" під Куп'янськом, у районі успішного наступу України, що триває", - йдеться в повідомленні.

Shahed-136 - ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час нападів на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

У британській розвідці зазначають, що втрата Shahed -136 поблизу лінії фронту свідчить про те, що існує реальна можливість того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не по стратегічних цілях у глибині української території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія. ФОТОрепортаж

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Іран (2009) зброя (7435) росія (64926) Корея (58)


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Шо ж це за санкціі такі діряві.
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14.09.2022 09:01 Відповісти
Де заява Арестовича-Подоляка-Кулеби???:
"Іран та Північна Корея мілітаризують нацистський московський режим, постачаючи зброю і ************ його до нових злочинів..."
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14.09.2022 09:02 Відповісти
Канючити у КНДР озброєння 50-х років для "второй армии мира" і щось більш ******* у Ірана є соромом на весь світ. Хто ще згодиться надати зброю крім братів по духу і меті. Лишились Куба і Сірія.
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14.09.2022 09:09 Відповісти
Куба зараз заробляє гроші насамперед квітками "в комунізм" для капстран. Не вважаю що вони захочуть залишитися без цього останнього джерела будь-якого прибутку.
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14.09.2022 09:49 Відповісти
Россия спонсор терроризма !
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14.09.2022 09:09 Відповісти
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14.09.2022 09:10 Відповісти
Жорсткі санкції а продавати можуть.. Хех , а не санкції.
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14.09.2022 09:25 Відповісти
Черный рынок работает также что и Аргентинская мука Патрушева...
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14.09.2022 10:02 Відповісти
Следует правильно понимать термин - санкции.
Если на Иран наложены санкции - это совсем не означает, что он не имеет права продавать, что либо.
Это означает, что определенным государствам запрещено покупать это что либо у Ирана.
А это, как все понимают - не одно и тоже.
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14.09.2022 10:25 Відповісти
 
 