На сайті ОДКБ раптово зникла новина про відправку контингенту РФ та Білорусі для врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту

Новина про відправку військового контингенту РФ та Білорусі для врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту раптово зникла з сайту ОДКБ після публікації напередодні ввечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал military_az.

"ОДКБ поставило черговий рекорд із перевзуття. Приблизно о 23 годині по Москві на сайті ОДКБ вийшла новина, що РФ і Білорусь направлять контингент для врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту, що загострився. Але...один дзвінок з Баку або Анкари, і новина з сайту зникла, як імідж другої армії світу після початку Z-операції", - йдеться у повідомленні.

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