Якщо РФ оголосить мобілізацію, ми продовжимо підтримувати Україну, - Пентагон
Росіяни мають намір воювати далі, а США зосереджені на подальшій підтримці України.
Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет. Таким чином він прокоментував ймовірність офіційного оголошення Росією війни та загальної мобілізації через військові невдачі.
За його словами, він не хоче розмірковувати, що Росія планує робити далі після успішного контрнаступу Збройних Сил України.
Він зазначив, що росіяни продемонстрували наміри воювати проти України та продовжувати окупацію територій.
"Очевидно, що ми, зі свого боку, продовжуватимемо стежити за ситуацією і наша увага буде, як і раніше, зосереджена на роботі з українцями та міжнародною спільнотою, щоб надавати їм необхідну підтримку", - сказав Райдер.
Генерал заявив, що російський диктатор Володимир Путін може вивести війська з України будь-якої миті, але поки цього не станеться, США продовжать підтримувати Україну.
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Ощущение, что иногда они не понимают, что пишут
@KostaKrempov
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https://twitter.com/KostaKrempov/status/1569379773196951553 12 сент.
Штабы российской армии готовы купить фото с украинских спутников, чтобы хотя бы узнать нахождение своих частей.
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Советские генералы тогда еще не поняли, что армия должна становиться профессиональной и контрактной, и просто сосредоточились на работе с теми, кто есть - с регулярной развернутой армией, забив на работу с резервом.
Контрреформы [бывшего министра обороны Анатолия] Сердюкова - то, что потом в 2009-2012 годы у нас реализовывалось - были заложены еще в конце перестройки. Сердюков демонтировал институты мобилизационной армии: были расформированы кадрированные части. Нет регулярных сборов резервистов, то есть через три-четыре года отслуживший человек теряет навыки. Не работает сейчас и механизм воинского учета по месту жительства: он существует только для первичной постановки на учет. А если человек, отслужив и став частью резерва, переехал, то все: его потеряли.
Это технический аспект дела, а есть еще и политический: когда вы объявляете мобилизацию, вы делегируете власть генералитету. А Кремль генералам не доверяет. Они могут, конечно, попробовать объявить ее - но это будет последнее, что они сделают. Случится полны6й коллапс - и в экономике, и в обществе..." (с)
https://twitter.com/i/status/1569918229090545665
Но мавзолейные пропагандоны ********* кажуть паники нет...🤣