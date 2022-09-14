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Новини Війна
12 098 24

Якщо РФ оголосить мобілізацію, ми продовжимо підтримувати Україну, - Пентагон

крим,мобілізація

Росіяни мають намір воювати далі, а США зосереджені на подальшій підтримці України.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет. Таким чином він прокоментував ймовірність офіційного оголошення Росією війни та загальної мобілізації через військові невдачі.

За його словами, він не хоче розмірковувати, що Росія планує робити далі після успішного контрнаступу Збройних Сил України.

Читайте: З 19 вересня з окупованого Криму випускатимуть лише за наявності письмового дозволу військкома, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Він зазначив, що росіяни продемонстрували наміри воювати проти України та продовжувати окупацію територій.

"Очевидно, що ми, зі свого боку, продовжуватимемо стежити за ситуацією і наша увага буде, як і раніше, зосереджена на роботі з українцями та міжнародною спільнотою, щоб надавати їм необхідну підтримку", - сказав Райдер.

Генерал заявив, що російський диктатор Володимир Путін може вивести війська з України будь-якої миті, але поки цього не станеться, США продовжать підтримувати Україну.

Також читайте: Зюганов заявив, що в Україні не спецоперація, а війна, і закликав до загальної мобілізації. У соцмережах бурхливо відреагували (оновлено)

Автор: 

армія рф (17207) Пентагон (1415) росія (64926) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+16
П'ядесят гривень...
""
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14.09.2022 09:31
+14
Треба усвідомити, що все що вони могли поганого нам зробити, вони вже зробили, треба рухатись до перемоги, незважаючи на все те кремлівське булькотіння. Іншого варианту немає...
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14.09.2022 09:31
+9
Брюш Колося

@KostaKrempov

·

https://twitter.com/KostaKrempov/status/1569379773196951553 12 сент.

Штабы российской армии готовы купить фото с украинских спутников, чтобы хотя бы узнать нахождение своих частей.
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14.09.2022 09:24
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что то я сильно сомневаюсь что раша объявит мобилизацию
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14.09.2022 09:22 Відповісти
...а якщо і не оголосять - всеодно продовжимо
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14.09.2022 09:22 Відповісти
Тоже, периодически, восхищаюсь речевыми оборотами авторов и редакторов.
Ощущение, что иногда они не понимают, что пишут
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14.09.2022 09:54 Відповісти
Брюш Колося

@KostaKrempov

·

https://twitter.com/KostaKrempov/status/1569379773196951553 12 сент.

Штабы российской армии готовы купить фото с украинских спутников, чтобы хотя бы узнать нахождение своих частей.
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14.09.2022 09:24 Відповісти
П'ядесят гривень...
""
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14.09.2022 09:31 Відповісти
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14.09.2022 09:58 Відповісти
Якщо наркомани і алкоголики, а також урки і убивці поповнять ряди армії орків, то психотерапія від нової ,ще не випробуваної зброї НАТО буде корисно як ніколи
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14.09.2022 09:27 Відповісти
Треба усвідомити, що все що вони могли поганого нам зробити, вони вже зробили, треба рухатись до перемоги, незважаючи на все те кремлівське булькотіння. Іншого варианту немає...
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14.09.2022 09:31 Відповісти
Знав би заздалегідь - вклавсяб у акції заводу по виробництву "чорних пакетів"...
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14.09.2022 09:33 Відповісти
"... мобилизационная армия сама по себе в России невозможна уже несколько десятилетий. Регулярная работа с резервистами прекратилась у нас еще в 1970-е: техника и тактика уже тогда усложнились настолько, что работать с резервистами стало просто нецелесообразно. Стало бесполезно раз в год-два собирать на полигоне толпу отслуживших солдат и выпускников военных кафедр, чтобы пытаться их чему-то научить.
Советские генералы тогда еще не поняли, что армия должна становиться профессиональной и контрактной, и просто сосредоточились на работе с теми, кто есть - с регулярной развернутой армией, забив на работу с резервом.
Контрреформы [бывшего министра обороны Анатолия] Сердюкова - то, что потом в 2009-2012 годы у нас реализовывалось - были заложены еще в конце перестройки. Сердюков демонтировал институты мобилизационной армии: были расформированы кадрированные части. Нет регулярных сборов резервистов, то есть через три-четыре года отслуживший человек теряет навыки. Не работает сейчас и механизм воинского учета по месту жительства: он существует только для первичной постановки на учет. А если человек, отслужив и став частью резерва, переехал, то все: его потеряли.
Это технический аспект дела, а есть еще и политический: когда вы объявляете мобилизацию, вы делегируете власть генералитету. А Кремль генералам не доверяет. Они могут, конечно, попробовать объявить ее - но это будет последнее, что они сделают. Случится полны6й коллапс - и в экономике, и в обществе..." (с)
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14.09.2022 09:33 Відповісти
Речь, скорее, может идти о мобилизации тех, кто недавно прошел воинскую службу и тех, у кого есть боевой опыт, но при этом не пожелавших идти сейчас по контракту воевать
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14.09.2022 09:58 Відповісти
блт! посмотрите вот это - уссытесь! ))))
https://twitter.com/i/status/1569918229090545665
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14.09.2022 09:37 Відповісти
я не понял ничего .объясни пожалуйста.
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14.09.2022 09:56 Відповісти
советские солдаты, чтобы их тела могли опознать, оставляли записких в гильзах со своими данными
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14.09.2022 10:07 Відповісти
Хм, а ще хтось з Европи нам про переговори "втирає".
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14.09.2022 09:37 Відповісти
Элитные части мавзолейного быдла разгромлены🦍🦍🦍 за полгода..включая Таманскую и Кантемировская дивизии...осталось набрать дедов 70 летних ..поскольку 65 летних выкосили неделю назад...
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14.09.2022 09:42 Відповісти
якщо буде мобілізація то зброї потрібно буде в десятки разів більше ніж зараз
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14.09.2022 09:44 Відповісти
Костромская и Псковская дивизии ВДВ также разгромлены под Киевом, Черниговом и Сумами...по факту рабZee звиздец...
Но мавзолейные пропагандоны ********* кажуть паники нет...🤣
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14.09.2022 09:47 Відповісти
Цензор! Следите за своими заголовками! В смысл написанного в статье - " США в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ продолжит поддержку Украина, а ни ЯК ЩО !
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14.09.2022 10:04 Відповісти
Ага, щас, розбіглись мобілізувати руські дивани https://www.youtube.com/watch?v=aBRMzqAiigs
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14.09.2022 10:32 Відповісти
Продовжим продовжувати.
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14.09.2022 10:38 Відповісти
бульбофюрер опять показуху устроил - https://www.youtube.com/watch?v=cflq1-DJzwk
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14.09.2022 17:04 Відповісти
 
 