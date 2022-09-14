Якщо РФ оголосить мобілізацію, ми продовжимо підтримувати Україну, - Пентагон

Росіяни мають намір воювати далі, а США зосереджені на подальшій підтримці України.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет. Таким чином він прокоментував ймовірність офіційного оголошення Росією війни та загальної мобілізації через військові невдачі.

За його словами, він не хоче розмірковувати, що Росія планує робити далі після успішного контрнаступу Збройних Сил України.

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Він зазначив, що росіяни продемонстрували наміри воювати проти України та продовжувати окупацію територій.

"Очевидно, що ми, зі свого боку, продовжуватимемо стежити за ситуацією і наша увага буде, як і раніше, зосереджена на роботі з українцями та міжнародною спільнотою, щоб надавати їм необхідну підтримку", - сказав Райдер.

Генерал заявив, що російський диктатор Володимир Путін може вивести війська з України будь-якої миті, але поки цього не станеться, США продовжать підтримувати Україну.

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