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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 650 осіб, 246 літаків, 215 гелікоптерів, 2 180 танків, 1 290 артсистем та 4 665 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 53 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько  53650 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2180 (+5) од,

бойових броньованих машин - 4665 (+3) од,

артилерійських систем - 1290 (+11) од,

РСЗВ - 311 (+0) од,

засоби ППО -167 (+2) од,

літаків - 246 (+2) од,

гелікоптерів - 215 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 908 (+4),

крилаті ракети - 233 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3501 (+32) од,

спеціальна техніка - 120 (+3).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 650 осіб, 246 літаків, 215 гелікоптерів, 2 180 танків, 1 290 артсистем та 4 665 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) знищення (7142) техніка (1820) втрати (4384)


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Топ коментарі
+16
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14.09.2022 10:08
+9
Все частіше звучать слова Великого Кобзаря в Україні, Воля і Незалежність, без руських. Що звучить на росії...навіть не К Чаадаеву. Раби путинізма, чорні мішки , біосміття
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14.09.2022 09:36
+4
На 70-100 тысячах, что может случиться через один-четыре месяца орки начнут о чем-то догадываться и мантры о белой ладе и 200-300 тысячах перестанут действовать. Вот тогда бункерный упырь и начнёт мобилизацию. Только это ему уже не поможе
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14.09.2022 10:01
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Все частіше звучать слова Великого Кобзаря в Україні, Воля і Незалежність, без руських. Що звучить на росії...навіть не К Чаадаеву. Раби путинізма, чорні мішки , біосміття
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14.09.2022 09:36 Відповісти
На 70-100 тысячах, что может случиться через один-четыре месяца орки начнут о чем-то догадываться и мантры о белой ладе и 200-300 тысячах перестанут действовать. Вот тогда бункерный упырь и начнёт мобилизацию. Только это ему уже не поможе
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14.09.2022 10:01 Відповісти
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14.09.2022 10:08 Відповісти
маловато з такого клаптя. я думав більше буде. а якщо врахувати наші втрати то взагалі не густо
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14.09.2022 16:01 Відповісти
А ваша Галя - балувана!
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14.09.2022 16:26 Відповісти
а може це без врахування обезбашених? яких тільки в чермет
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14.09.2022 16:03 Відповісти
затрофеиные от уничтоженных легко отличить визуально.
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14.09.2022 22:50 Відповісти
що, в касапів бронетехніка закінчилась?
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14.09.2022 11:13 Відповісти
Вікіпедія пише, що, станом на 2021 рік, збройні сили РФ мали в строю 3330 танків. Вже більше 2/3 знищили й невідомо скільки затрофеїли. Ну, розбавили антикваріатом з баз зберігання ( там було 10 з чимось тисяч), але, очевидно, проблеми є.
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14.09.2022 16:25 Відповісти
Ура
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14.09.2022 14:44 Відповісти
 
 