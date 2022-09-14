Сьогодні у двох громадах Полтавщини відбудуться навчальні стрільби, мешканців закликали зберігати спокій
У двох громадах Полтавського району Полтавської області – Щербанівській та Полтавській – 14 вересня відбудуться навчальні стрільби.
Про це повідомив голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
"14 вересня на території Щербанівської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - йдеться в повідомленні.
Таке ж попередження Лунін адресував жителям Полтавської громади.
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