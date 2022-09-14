УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10394 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 973 34

СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ із позивним "007". Жінка вдавала з себе волонтерку та збирала дані про дислокацію ЗСУ

расследование,наручники,дело

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російську агентку у Запоріжжі. Жінка прибула у місто під "легендою" волонтерки, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення.

"Від свого російського "куратора" вона отримала позивний "007" та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону. Для маскування своїх злочинних дій поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою. На тимчасово окупованій території вона, через свої особисті зв’язки, збирала установчі дані на учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, наступне вороже завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка. ВІДЕО+ФОТО

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Автор: 

Запоріжжя (2258) СБУ (12774) ФСБ (1448) шпигунство (984) колабораціонізм (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
14.09.2022 09:49
+20
АНЕКДОТ ДНЯ

русский учитель после 12 лет украинской тюрьмы возвращается домой, в родной Усть-Задрюпинск.
Приходит в родную школу устраиваться на работу, а ему и говорят:

- 什么他妈的普希金，学习毛!
показати весь коментар
14.09.2022 09:55
+18
Просто пам'ятайте, що про контрнаступ на Харківщині не знали в офісі преZeдента, тому там все відбулося блискавично і успішно, чого не скажеш про операцію по вагнерівцям.
показати весь коментар
14.09.2022 09:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.09.2022 09:49 Відповісти
Як жеж ви дістали зі своїм куміром...
показати весь коментар
14.09.2022 09:59 Відповісти
З юмором туго?
показати весь коментар
14.09.2022 10:07 Відповісти
свидетели секты аферисовича за такое могут и поколотить, по крайней мере, виртуально =)
показати весь коментар
14.09.2022 10:17 Відповісти
Так дайте їй 007 років,але ув'язнення, можна два по 007
показати весь коментар
14.09.2022 09:50 Відповісти
Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а затем плюнул в душу. https://www.inpearls.ru/author/erich+maria+remarque Эрих Мария Ремарк

показати весь коментар
14.09.2022 11:00 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 09:51 Відповісти
Агент 007 и Агент 0.7

показати весь коментар
14.09.2022 10:13 Відповісти
она случаем не негритянка нетрадиционная? а то ведь уже были требования назначить Бондом кого-то из ихних...Может это она?
показати весь коментар
14.09.2022 09:53 Відповісти
А кто у тебя требовал Бондом кого-то назначить, они сейчас с тобой в одной комнате?
показати весь коментар
14.09.2022 10:03 Відповісти
Так собственно, в последнем фильме про Бонда уже её и предъявили - мужиковатую негритянку, которая представилась Бонду как "Агент 007" на замену
показати весь коментар
14.09.2022 13:00 Відповісти
та в пиЖду ваши пидозры, пока самых активных агентов не почнут стрелять, при спроби втечи, ситуация НЕ изменится!!!! таких ****** там тысячи!!!!
показати весь коментар
14.09.2022 09:54 Відповісти
АНЕКДОТ ДНЯ

русский учитель после 12 лет украинской тюрьмы возвращается домой, в родной Усть-Задрюпинск.
Приходит в родную школу устраиваться на работу, а ему и говорят:

- 什么他妈的普希金，学习毛!
показати весь коментар
14.09.2022 09:55 Відповісти
Дослівно не можу... але десь так
Якого туя ****** вивчати цитатник Мао.
Ну шось так.
показати весь коментар
14.09.2022 10:00 Відповісти
Просто пам'ятайте, що про контрнаступ на Харківщині не знали в офісі преZeдента, тому там все відбулося блискавично і успішно, чого не скажеш про операцію по вагнерівцям.
показати весь коментар
14.09.2022 09:56 Відповісти
А коли ми будемо читати в новинах наступне?: ...Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і ліквідували зловмисницю...
показати весь коментар
14.09.2022 09:57 Відповісти
"за спробу втеч1, але перед смертю вона встигла багато чого розпов1сти"....
показати весь коментар
14.09.2022 10:11 Відповісти
Ну поки бігла звісно успіла...
показати весь коментар
14.09.2022 10:15 Відповісти
Теперь буде два нулі
показати весь коментар
14.09.2022 10:01 Відповісти
Гнидо-бондіха с адной ізвіліній каторая явна нє в галавє...
показати весь коментар
14.09.2022 10:02 Відповісти
На жаль, агентів ФСБ в Україні занадто багато. На вилов затратиться десятки років...
показати весь коментар
14.09.2022 10:04 Відповісти
На сегодня в Запорожской области орудует целая Банда мавзолейных крыс...о этом вчера рассказал Гео Лерос...с фамилиями и видосами..курирует это дерьмо Арахамия и криминальный авторитет путлера...типа бизнесмен..
показати весь коментар
14.09.2022 10:07 Відповісти
Мародерів, призначених зеленським в Чернігові, також ніхто не буде карати, як і в Запоріжжі?

https://twitter.com/SSS05084003 @SSS05084003

Черговий скандал із гуманітаркою.

У Чернігові тонни консервів, круп, дитячого харчування та іншої гумдопомоги залишаються псуватися на приватних складах, які зайняли представники обласної військової адміністрації.

У частини товарів вже минув термін придатності.

https://twitter.com/SSS05084003/status/1569705520952639490
показати весь коментар
14.09.2022 10:09 Відповісти
Мало того, що на складах з березня гниє гуманітарка, так ще й пограбували власників складів, які здали їх в аренду держадміністрації.
Призначений Зеленським Чаус морозиться.
показати весь коментар
14.09.2022 10:14 Відповісти
Из того что сказал Лерос...я понял что в Запорожской области орудует кавказская мафия..под крышей ФСБ..
показати весь коментар
14.09.2022 10:13 Відповісти
Под крышей Д'Ерьмака-ZEоборотня‼️С пособниками филиала ФСБ наумовабаканова ЭТИ ДЕЛЬЦЫ ВНЕ ЗАКОНА НА НИХ НЕТ УШОЛОВНЫХ ДЕЛ
показати весь коментар
14.09.2022 11:26 Відповісти
Уголовных
показати весь коментар
14.09.2022 11:29 Відповісти
Світлина дуже інформативна
показати весь коментар
14.09.2022 10:14 Відповісти
у Лубянки ни ума, ни фантаии. Имбицилы
показати весь коментар
14.09.2022 10:16 Відповісти
В самом Запорожье сидит глава типа администрации Старух...все дела решают через него..па любасу...тоже крыса путлера...
показати весь коментар
14.09.2022 10:17 Відповісти
Краiною править зелена мафiя,сицилiйська нервово палить осторонь.
показати весь коментар
14.09.2022 10:35 Відповісти
Сдать суку в немецкий публичный дом с удержанием 30 проц. зарплаты в пользу ВСУ
показати весь коментар
14.09.2022 10:38 Відповісти
чем все закончится
---
Из Украины сбежала директор Печерской гимназии 75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ
показати весь коментар
14.09.2022 10:49 Відповісти
 
 