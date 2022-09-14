УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10394 відвідувача онлайн
Новини Війна
14 407 19

Окупанти скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови брати участь у війні, - розвідка

окупанти

В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина - масова відмова від участі в бойових діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо). Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів)", - йдеться в повідомленні.

Водночас в підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу.

Аби вирішити проблему, командування РФ вирішило суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям "рекомендують" надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки після закінчення війни або за прямим дозволом командира пораненого.

"Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз - "отит". Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому, відмовлено в операційному втручанні.

Наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок "наявних резервів". Для цього планується передислокування 4 батальйонів так званих "кадирівців". Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ", - додали в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти терміново евакуюють свої родини з окупованого Криму та Півдня України, - розвідка

Автор: 

армія рф (17207) розвідка (3856) росія (64926)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
З'явилися повідомлення, що найбоєздатніша танкова дивізія Росії - знаменита Таманська, під Харьковим втратила повністю один зі своїх танкових полків, озброєних танками Т-80.
Сама дивізія, два танкові та один мотострілковий полк.
Кількість танків у ТП - 80.
А під Харковом залишилося більше, ніж 80, знищених та захоплених танків.
показати весь коментар
14.09.2022 10:45
+11
Урсула Фондер Ляйн сегодня выступая в Страсбурге надела на себя цвета флага Украины...💙💛💪
показати весь коментар
14.09.2022 10:52
+9
Лапатная абсірація ідьот даже с апєрєженієм графіка...
показати весь коментар
14.09.2022 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже и гроші не гріют.
показати весь коментар
14.09.2022 10:41 Відповісти
Их надо еще получить

Хотя бы вернуться для начала
показати весь коментар
14.09.2022 10:58 Відповісти
Хотя бы частями
показати весь коментар
14.09.2022 23:16 Відповісти
Лапатная абсірація ідьот даже с апєрєженієм графіка...
показати весь коментар
14.09.2022 10:42 Відповісти
З'явилися повідомлення, що найбоєздатніша танкова дивізія Росії - знаменита Таманська, під Харьковим втратила повністю один зі своїх танкових полків, озброєних танками Т-80.
Сама дивізія, два танкові та один мотострілковий полк.
Кількість танків у ТП - 80.
А під Харковом залишилося більше, ніж 80, знищених та захоплених танків.
показати весь коментар
14.09.2022 10:45 Відповісти
може й так, хоча з ерефії надходить інформація з різних джерел що массово збирають зеків по колоніях.... і це не поодинокі випадки.... беруть усіх ...... і беруть сотнями...

мабуть буде невелика пауза а потім знову попре гімно руське.....

буду радий якщо помиляюсь......
показати весь коментар
14.09.2022 10:50 Відповісти
Если кадровые хоть что то могли то эти вообще ниочем

Чему за неделю можно научить
показати весь коментар
14.09.2022 11:03 Відповісти
Вчора тітка з "Русь сідящая" в інтерв'ю казала, що вже завербували біля 10 000 зеків. Ведучі самі прихуїли від такої цифри. І це ще каже тільки з середньої полоси рашки. До Уряльських зон ще не добралися. Зрозуміло, що з них вояки ніякі, але бляха, стільки зеків на нашій території - то повна хрінь.
показати весь коментар
14.09.2022 11:21 Відповісти
Родюча Українська земля прийме усіх...
показати весь коментар
14.09.2022 11:24 Відповісти
Не ошибаетесь.
Ивановская обл. Человеку 32 года. В 2012 г. был осужден на 8 лет за рабой в составе банды. Освободился в 2019. В криминал больше не лез. Работал на заводе. Вызвали в РОВД и предложили подписать контракт (понятно что в Украину). Он отказался. Менты сказали, что если не согласится, то повесят на него пару "висяков".

Инфа из вторых рук. Но есть подозрение, что такой случай далеко не единичный ...
показати весь коментар
14.09.2022 11:36 Відповісти
Урсула Фондер Ляйн сегодня выступая в Страсбурге надела на себя цвета флага Украины...💙💛💪
показати весь коментар
14.09.2022 10:52 Відповісти
На рабZee всего 70 млн насэлэния...наркоши Боярышники и прочие дегенерации...нашли вояков...🤣🤣
показати весь коментар
14.09.2022 10:55 Відповісти
Ваєвалі би есчо, да баліт... ну самі знаєте,що.
показати весь коментар
14.09.2022 12:20 Відповісти
А чё к нам ехать - уже по ночам холодно, да и убить могут (ирония)
показати весь коментар
14.09.2022 12:47 Відповісти
В 1941 роцітаким же чином сфорсували аж два корпуси - 61,63. Їх навіть не передівали, а прямо в робах відправили під Гомель, вони там і розтанули. А стало відомо, бо одним командував також "сіделец" Петровський, син того Петровського,із більшовиків.
показати весь коментар
14.09.2022 13:31 Відповісти
Все дуже просто!

показати весь коментар
14.09.2022 13:37 Відповісти
Буряти уже здулися.
показати весь коментар
14.09.2022 19:55 Відповісти
До Улан-Уде дійшов сморід з бєлгородських рефрежираторів
показати весь коментар
14.09.2022 22:55 Відповісти
 
 