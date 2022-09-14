Окупанти скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови брати участь у війні, - розвідка

В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина - масова відмова від участі в бойових діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо). Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів)", - йдеться в повідомленні.

Водночас в підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу.

Аби вирішити проблему, командування РФ вирішило суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям "рекомендують" надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки після закінчення війни або за прямим дозволом командира пораненого.

"Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз - "отит". Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому, відмовлено в операційному втручанні.

Наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок "наявних резервів". Для цього планується передислокування 4 батальйонів так званих "кадирівців". Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ", - додали в ГУР МО.

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