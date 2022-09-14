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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На території України знайшли шеврони, які в Росії носять охоронці атомних станцій та уранових заводів

шеврон

Спеціальні підрозділи Росгвардії направили охороняти мости.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Оперативний ЗСУ

Знайдені шеврони належать спеціальним підрозділам Росгвардії, які направляють на охорону уранових заводів, атомних станцій тощо.

"Вочевидь, загарбникам критично не вистачає гарматного м’яса, та й кадровий голод відчувається, якщо вже навіть таких "елітних охоронців" змусили їхати в Україну", йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+9
Гарна новина: стратегічні об'єкти на Немитій залишаться без охорони.
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14.09.2022 10:58
+6
один хер им от радиации подыхать - решили, чтобы не мучаться.......
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14.09.2022 10:54
+6
На очереди шевроны проводников и машинистов ржд и метро, охранников школ и рынков, водителей троллейбусов и других спецслужб рашистской *********
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14.09.2022 11:07
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один хер им от радиации подыхать - решили, чтобы не мучаться.......
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14.09.2022 10:54 Відповісти
Гарна новина: стратегічні об'єкти на Немитій залишаться без охорони.
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14.09.2022 10:58 Відповісти
Цензор.нет. Шеврони - це те, що в сержантів. Ви говорите про патчі чи нарукавні щитки.
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14.09.2022 10:59 Відповісти
Ввели новый вид вооружённых сил - ядерная охрана. Типа гоулов из игры Fallout.
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14.09.2022 11:05 Відповісти
Ну это у них уже давно было - ДРО(департамент режимных объектов) при МВД. Видимо, сейчас в составе поцгвардии.
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14.09.2022 17:39 Відповісти
На очереди шевроны проводников и машинистов ржд и метро, охранников школ и рынков, водителей троллейбусов и других спецслужб рашистской *********
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14.09.2022 11:07 Відповісти
Кстати 14 сентября на Тоцком полигоне под Оренбургом маршал жюков взорвал ядреную бонбу мощностью до 20 килотонн... прошло 68 лет...и на том полигоне ваше ничего не проводилось...ни дезактивации ни прочих работ...зато солдаты кремлёвского Вермахта тогда шли а атаку в эпицентр взрыва...проверяли выдержит ли быдло радиацию

По скромным данным подохло около 60 000 от разных лучевых и прочих болезней хотя верить в эту цифру вряд ли стоит... подохло гораздо больше..
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14.09.2022 11:10 Відповісти
кацапы заложили носимые ядерные фугасы под чернобыль и запорожье
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14.09.2022 11:15 Відповісти
Від хаймерсів? Ну хай охороняють.
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14.09.2022 12:55 Відповісти
Два скрещённых пернача-шестопёра прежде всего ассоциируются с Украиной и её казацкой героикой. А их характерное доминантное расположение ещё больше акцентирует на этом внимание.
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14.09.2022 15:41 Відповісти
 
 