На території України знайшли шеврони, які в Росії носять охоронці атомних станцій та уранових заводів

Спеціальні підрозділи Росгвардії направили охороняти мости.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Знайдені шеврони належать спеціальним підрозділам Росгвардії, які направляють на охорону уранових заводів, атомних станцій тощо.

"Вочевидь, загарбникам критично не вистачає гарматного м’яса, та й кадровий голод відчувається, якщо вже навіть таких "елітних охоронців" змусили їхати в Україну", йдеться в повідомленні.

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