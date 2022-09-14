На території України знайшли шеврони, які в Росії носять охоронці атомних станцій та уранових заводів
Спеціальні підрозділи Росгвардії направили охороняти мости.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Оперативний ЗСУ.
Знайдені шеврони належать спеціальним підрозділам Росгвардії, які направляють на охорону уранових заводів, атомних станцій тощо.
"Вочевидь, загарбникам критично не вистачає гарматного м’яса, та й кадровий голод відчувається, якщо вже навіть таких "елітних охоронців" змусили їхати в Україну", йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Tema9
показати весь коментар14.09.2022 10:58
+6 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар14.09.2022 10:54
+6 Serhiy Tokolov
показати весь коментар14.09.2022 11:07
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По скромным данным подохло около 60 000 от разных лучевых и прочих болезней хотя верить в эту цифру вряд ли стоит... подохло гораздо больше..