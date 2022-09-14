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Новини Війна
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З нашою мужністю Путін зазнає поразки, а Україна та Європа переможуть, - фон дер Ляєн

ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що війна, яку Росія веде проти України, це війна з цінностями та майбутнім Європейського союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам знадобиться вся наша сила - часи попереду нас не будуть легкими… На кону - багато. Не лише для України, а й для всієї Європи та світу загалом. Нас будуть випробовувати ті, хто хоче використати будь-які розбіжності між нами. Це не лише війна, розпочата Росією проти України, це війна проти нашої енергетики, нашої економіки, це війна з нашими цінностями, з нашим майбутнім. Це про автократію проти демократії. Я стою тут, будучи впевненою, що з нашою мужністю та необхідною солідарністю Путін зазнає поразки, і Україна та Європа переможуть", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона також запевнила, що солідарність Європи з Україною залишиться непохитною.

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Автор: 

Європа (1792) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні здійснить робочий візит до Києва.
Є такі вже повідомлення в мережі інету.
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14.09.2022 11:14 Відповісти
Все що потрібно від НАТО це наступальне озброєння, а вони нажаль не поспішають цього робити... США якщо б хотіло уже б давно забезпечило Україну такою кількістью зброї втому числі і танками з літакми що за пару місяців українці звільнили б свої території включно з Кримом, але вони чомуь цбого не роблять,все ж таки мені здається побоюються 3 світової війни де буде застосоване ядерне озброєння
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14.09.2022 11:17 Відповісти
Тіко столтенбергу цього не кажіть....
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14.09.2022 11:18 Відповісти
Ну, усе так, ось тільки не з "вашою", а з "нашою" мужністю #уйло зазнає поразки. Ви, бл@дь, ніяк німців не нахлобучите на танки та ппо
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14.09.2022 12:13 Відповісти
 
 