З нашою мужністю Путін зазнає поразки, а Україна та Європа переможуть, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що війна, яку Росія веде проти України, це війна з цінностями та майбутнім Європейського союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам знадобиться вся наша сила - часи попереду нас не будуть легкими… На кону - багато. Не лише для України, а й для всієї Європи та світу загалом. Нас будуть випробовувати ті, хто хоче використати будь-які розбіжності між нами. Це не лише війна, розпочата Росією проти України, це війна проти нашої енергетики, нашої економіки, це війна з нашими цінностями, з нашим майбутнім. Це про автократію проти демократії. Я стою тут, будучи впевненою, що з нашою мужністю та необхідною солідарністю Путін зазнає поразки, і Україна та Європа переможуть", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона також запевнила, що солідарність Європи з Україною залишиться непохитною.

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