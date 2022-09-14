Важливо, щоб США першими поставили підпис під Київським безпековим договором. Багато країн наслідуватимуть приклад, - Расмуссен
Важливо, щоб США стали першою країною-гарантом, яка поставить підпис під Київським безпековим договором.
Таку думку висловив 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, важливо, щоб Сполучені Штати першими поставили свій підпис, і я впевнений, багато країн наслідуватимуть приклад", - сказав Расмуссен.
За його словами, дуже важливою є участь у договорі також Великої Британії, Франції, Німеччини, балтійських, скандинавських країн.
"Це може бути і Туреччина. Я шукатиму надійних партнерів, які мають дати гарантії", - додав Расмуссен.
Ексгенсек також звернув увагу на важливість того, щоб договір було підписано якнайшвидше.
"Дуже важливо підписати цей договір якнайшвидше, тому що якщо ми говоритимемо, що така безпекова угода можлива лише після завершення війни, то ми тільки заохочуватимемо Путіна продовжувати цю війну, щоб країни-гаранти не мали можливості допомогти Україні", - пояснив він.
Расмуссен зазначив, що договір набуде чинності відразу після підписання.
"Найкращі безпекові гарантії, які може отримати Україна, це мати сильні, потужні Збройні сили, щоб витримати будь-який напад Росії, і це основа цього документа. Країни-гаранти зобов'язуються надати всю зброю, все обладнання, якого потребує Україна, все необхідне навчання, проводити спільні маневри чи допомогти Україні побудувати потужну систему оборони", - наголосив він.
Расмуссен зазначив, що угода не означає, що в Україну буде відправлено союзні війська.
"Натомість ми надамо вам всю необхідну допомогу, щоб витримати тиск Росії", - пояснив він
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Вже був т. н. "Київським безпековий договір", яку підписав ще і копростан! Так що з ним??? зЕлох, ти відмовився від НАТО, а що *****? Чому до нас призЕденти, з неба валяться, та ні о чом не відают?
Про "об'єкт міжнародного права" взагалі смішно було, але це маячня - не існує такого терміну.
Але ОПа не врахувала вплив наступу у харківській області, і це іще більш доводить, що вони про нього не знали