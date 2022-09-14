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Новини Війна
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Важливо, щоб США першими поставили підпис під Київським безпековим договором. Багато країн наслідуватимуть приклад, - Расмуссен

безпека,гарантії

Важливо, щоб США стали першою країною-гарантом, яка поставить підпис під Київським безпековим договором.

Таку думку висловив 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, важливо, щоб Сполучені Штати першими поставили свій підпис, і я впевнений, багато країн наслідуватимуть приклад", - сказав Расмуссен.

За його словами, дуже важливою є участь у договорі також Великої Британії, Франції, Німеччини, балтійських, скандинавських країн.

"Це може бути і Туреччина. Я шукатиму надійних партнерів, які мають дати гарантії", - додав Расмуссен.

Ексгенсек також звернув увагу на важливість того, щоб договір було підписано якнайшвидше.

"Дуже важливо підписати цей договір якнайшвидше, тому що якщо ми говоритимемо, що така безпекова угода можлива лише після завершення війни, то ми тільки заохочуватимемо Путіна продовжувати цю війну, щоб країни-гаранти не мали можливості допомогти Україні", - пояснив він.

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Расмуссен зазначив, що договір набуде чинності відразу після підписання.

"Найкращі безпекові гарантії, які може отримати Україна, це мати сильні, потужні Збройні сили, щоб витримати будь-який напад Росії, і це основа цього документа. Країни-гаранти зобов'язуються надати всю зброю, все обладнання, якого потребує Україна, все необхідне навчання, проводити спільні маневри чи допомогти Україні побудувати потужну систему оборони", - наголосив він.

Расмуссен зазначив, що угода не означає, що в Україну буде відправлено союзні війська.

"Натомість ми надамо вам всю необхідну допомогу, щоб витримати тиск Росії", - пояснив він

Автор: 

безпека (929) Велика Британія (5549) Німеччина (7323) Расмуссен Андерс Фог (76) США (22512) Туреччина (3491) Франція (3046) гарантія (267)


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Топ коментарі
+21
Найкращі безпекові гарантії для України - це власний ВПК, армія, та, безумовно, вступ в НАТО. Все інше - фількіна грамота.
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14.09.2022 11:16
+16
А чому потрібні якісь безпекові гарантії, а не вступ в НАТО? Навіщо щось видумувати, якщо вже все є?
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14.09.2022 11:17
+9
Новий будапешстський малюють ку...ви
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14.09.2022 11:17
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Найкращі безпекові гарантії для України - це власний ВПК, армія, та, безумовно, вступ в НАТО. Все інше - фількіна грамота.
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14.09.2022 11:16 Відповісти
Просто необходимо иметь яо, чем бессмысленную бумажку которая вместе с пожеланиями фиксирует что договоры можно не выполнять. Если отбросить всю словесную шелуху в этой бумажке то там просто написано абсурд: что договариваются не выполнять договоры.
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14.09.2022 12:28 Відповісти
А чому потрібні якісь безпекові гарантії, а не вступ в НАТО? Навіщо щось видумувати, якщо вже все є?
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14.09.2022 11:17 Відповісти
Шоб не посилати солдат.
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14.09.2022 11:25 Відповісти
Угорщина скаже ні. Що далі?
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14.09.2022 11:35 Відповісти
Угорщина нінащо не впливає.Це роблять вигляд,що вона щось там вирішує.В НАТО все вирішує США.Тому що фінансує НАТО найбільше США.
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14.09.2022 12:21 Відповісти
Ти себе цим, звісно ж, можеш заспокоювати. Але що по факту? Давай хоча б згадаємо блокування Туреччиною Фінляндії та Швеції. В результаті порішали, але Туреччина займає позицію нейтралітету в цій війні, чого не скажеш про Угорщину. Це відверто троянський кінь, введений в склад НАТО для блокування його роботи. Як тільки постане питання про прийняття України, вони відразу завиють, що залежні від кацапських енергоресурсів і не можуть на це піти. Ми вже це бачили під час введення ембарго на нафту. Гниди блокували прийом пакету санкцій близько двох місяців і все ж досягли того, чого хотіли. Тому, я б не був настільки впевненим на рахунок гарантованого та швидкого прийому в НАТО і розглядав би паралельно інші, підкреслюю - не взаємовиключні варіанти. Це розумно.
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14.09.2022 12:37 Відповісти
Ми вже чули, що в ЄС Угорщина ні на що не впливає, а все вирішує Німеччина та Франція.
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14.09.2022 12:41 Відповісти
Новий будапешстський малюють ку...ви
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14.09.2022 11:17 Відповісти
Расмусен вже екс, тож нічого не вирішує, цей договір це будапештський меморандум 2. Через поразку расєї на Харківщині зелені зрадники спішать пошвидше заключити з йухлом перемир'я щоб дати рашистаи зібрати сили на нову війну і не дати нам йти до НАТО
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14.09.2022 11:19 Відповісти
Якщо ми в НАТО не будемо, то в ЄС під питанням. Є країни, які ще поки тільки в ЄС, але в нас ситуація інша і ті країни, вже також будуть в НАТО.
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14.09.2022 11:23 Відповісти
рашки побоюця -- путін лякає Армагедоном.
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14.09.2022 11:28 Відповісти
Це все дурість.Не може США боятися москалів,бо це вже буде не США.
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14.09.2022 12:22 Відповісти
Я не сказав бояця -- в США 3млн. мільионерів -- жизнь удалась -- ім треба якісь перипетіі здвиги.
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14.09.2022 12:28 Відповісти
В них і в 80-х були багатії, а совок був ідейний і озброєніший. То тоді першінги в Європу завозили і ніхто за ескалацію не казав.
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14.09.2022 16:22 Відповісти
В 80 тих Совок валився занепадав -- був - да весь виишов.
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14.09.2022 16:26 Відповісти
Ну в ЄС ми майже вже вступили, в НАТО візьмуть скоріш за все коли перемогу оголосимо. До чого тут це взагалі - незрозуміло...
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14.09.2022 12:55 Відповісти
Всі в армії не будуть,це величезні кошти,а податки навпаки зростуть.Армія має бути виключно добровільна,а не з під палки.
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14.09.2022 12:24 Відповісти
Черговий меморандум, тільки зельоного кольору. До речі, цікавий документ. Складається тільки з пунктів, де на все повинні зельоним дати гроші підписанти. А де пункти "ми повинні створити... побудувати... виділити..."???
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14.09.2022 11:37 Відповісти
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14.09.2022 11:38 Відповісти
Тільки Чингачгук наступає на граблі, більше пяти разів!
Вже був т. н. "Київським безпековий договір", яку підписав ще і копростан! Так що з ним??? зЕлох, ти відмовився від НАТО, а що *****? Чому до нас призЕденти, з неба валяться, та ні о чом не відают?
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14.09.2022 11:42 Відповісти
Особая надежда на "балтийские страны".Подписать-то они подпишут...
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14.09.2022 11:45 Відповісти
С какого перепугу в кавычках? Каждый делает свой вклад, те же страны Балтии вводят дополнительные ограничения на туристов и транзит, поверх евросоюзовских. С учетом запрета полётов, страны Балтии, это первый рубеж наземного входа рашиков в евробизнес. Если не понимаете, что происходит, то хоть не позорьтесь..
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14.09.2022 12:51 Відповісти
Спасибо за пояснения)))Если хотите - верьте.
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14.09.2022 13:04 Відповісти
Даремно країни ЄС йдуть назустріч забаганкам Зелі. Він переслідує свої власні інтереси, а не інтереси країни.
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14.09.2022 11:53 Відповісти
В безпековому договорі повинно бути зазначено, що кацапам забороняється мати військові кораблі в Чорному та Азовському морях, 50-ти кілометрова демілітаризована зона вздовж усього кордону з Україною, а також обмежена кількість озброєнь та армії москалів. А країни-гаранти створюють спільний орган, який буде наглядати за дотриманням цих гарантій, а у разі їх порушень, спільними діями заганяти кацапів в стойло
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14.09.2022 11:54 Відповісти
Це не безпековий договір для України, це - умови капітуляції рашки-оркостана. Дві різні речі.
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14.09.2022 18:20 Відповісти
Ніякого Київського безпекового договора країні не потрібно. Це бажання Зелі втягнути в договір Путлера, щоб з нього сняли санкції.
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14.09.2022 12:00 Відповісти
Причому тут путлєр взагалі? Його не передбачено у цьому договорі.
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14.09.2022 12:54 Відповісти
Вступ до НАТО прописано в Конституції, крапка . Ніяких більше договорів....
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14.09.2022 12:01 Відповісти
Якщо у договорі немає рашки, то він зайвим не буде, це партнерство, яке ніяк не впливає на вступ до НАТО.
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14.09.2022 12:47 Відповісти
Донбас і Крим ще не звільнено, російські військові злочинці не покарані, а ОП вже бігає зі своїми "гарантіями безпеки", що по-перше натякає на готовність України до перемовин, а по-друге ризикує перетворити Україну із суб'єкта в об'єкт міжнародного права, виставляє слабкою та залежною країною. Притому, що ЗСУ давно підтвердили, що ми можемо бути гідними членами НАТО.
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14.09.2022 12:12 Відповісти
Якщо по-простому: оп бігає зараз з короткостроковими гарантіями, а вступ у нато після перемоги, то будуть довгострокові гарантії. Ось і усе, і не треба якісь міфічні "натяки на готовність к перемовинам" вигадувати.

Про "об'єкт міжнародного права" взагалі смішно було, але це маячня - не існує такого терміну.
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14.09.2022 13:01 Відповісти
Ці додаткові безпекові гарантії ніякого впливу на курс України до НАТО не мають.
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14.09.2022 12:45 Відповісти
Дерьмачок спішить. Америкоси нічого усякого дерьмаківського гівна підписувати не будуть. Дерьмак і по грошах хоче домовитись, бо вони з гетьманчиковим вже нащупали ходи, як їх вкрасти. Їм відмовляють, бо не на часі.
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14.09.2022 14:14 Відповісти
Одразу після обстрілів критичної інфраструктури знову з'явився цей договарняк і рило єрмака.
Але ОПа не врахувала вплив наступу у харківській області, і це іще більш доводить, що вони про нього не знали
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14.09.2022 15:04 Відповісти
 
 