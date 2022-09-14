Ще 5 суден зі 153 тис. тонн продовольства вийшли з портів України до країн Азії та Європи. ІНФОГРАФІКА

14 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден з 153 тис. тонн продовольства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що судна прямують до країн Азії та Європи.



За 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

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