Санкції проти Росії не скасують. Настав час для рішучості, а не умиротворення, - фон дер Ляєн

Санкції проти Росії, які запровадив ЄС через вторгнення РФ до України, не скасують.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я хочу чітко заявити, що санкції нікуди не подінуться. Настав час для нас виявити рішучість, а не умиротворення. Те саме стосується і нашої фінансової підтримки України", - наголосила вона.

За словами президентки Єврокомісії, фінансовий сектор Росії перебуває на життєзабезпеченні.

"Ми відрізали три чверті російського банківського сектора від міжнародних ринків. Близько тисячі міжнародних компаній залишили країну. Виробництво автомобілів впало на три чверті, порівняно з минулим роком. Аерофлот зупиняє літаки, бо запчастин більше нема. Російські військові виймають чіпи з посудомийних машин та холодильників, щоб полагодити свою військову техніку, бо в них закінчилися напівпровідники. Промисловість Росії у руїнах. Саме Кремль направив російську економіку на шлях забуття. Це ціна путінського шляху смерті та руйнування", - додала фон дер Ляєн.

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