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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкції проти Росії не скасують. Настав час для рішучості, а не умиротворення, - фон дер Ляєн

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Санкції проти Росії, які запровадив ЄС через вторгнення РФ до України, не скасують.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я хочу чітко заявити, що санкції нікуди не подінуться. Настав час для нас виявити рішучість, а не умиротворення. Те саме стосується і нашої фінансової підтримки України", - наголосила вона.

За словами президентки Єврокомісії, фінансовий сектор Росії перебуває на життєзабезпеченні.

"Ми відрізали три чверті російського банківського сектора від міжнародних ринків. Близько тисячі міжнародних компаній залишили країну. Виробництво автомобілів впало на три чверті, порівняно з минулим роком. Аерофлот зупиняє літаки, бо запчастин більше нема. Російські військові виймають чіпи з посудомийних машин та холодильників, щоб полагодити свою військову техніку, бо в них закінчилися напівпровідники. Промисловість Росії у руїнах. Саме Кремль направив російську економіку на шлях забуття. Це ціна путінського шляху смерті та руйнування", - додала фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З нашою мужністю Путін зазнає поразки, а Україна та Європа переможуть, - фон дер Ляєн

Автор: 

росія (64926) санкції (11768) Євросоюз (13315) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+17
Скажених тварин пристрілюють.
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14.09.2022 11:39
+13
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14.09.2022 11:43
+7
Це ж фсбшна провокаторка
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14.09.2022 12:03
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Скажених тварин пристрілюють.
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14.09.2022 11:39 Відповісти
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14.09.2022 11:43 Відповісти
Це ж фсбшна провокаторка
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14.09.2022 12:03 Відповісти
або просто дура, а може все разом.
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14.09.2022 12:31 Відповісти
В деяких питаннях розумна а в деяких не дуже...
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14.09.2022 16:27 Відповісти
Вона фанатична натура,а це не завжди добре.
Як то кажуть: що занадто - то не здраво.
Психологи кажуть:ми різні,і повинні сприймати людей такими,які вони є.
Але тільки не в політиці...де потрібні особистості,неординарні особи,лідери,державники,заризматичні та обдаровані...
Ми чекаємо на таку людину в Україні.
Хоча,вона є,але я поки промовчу....до перемоги.
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14.09.2022 18:27 Відповісти
"ЄС" просипається)) Саме цікаво, що "час" фон дер Ляєн як і "ЄС" ще попереду. Питання вже не тільки в танках та нарощуванні допомоги... але "осінній сезон" почнеться коли в Британії закінчуться "королівські клопоти", питання комплексне.
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14.09.2022 12:19 Відповісти
Хмырь мавзолейный казав мы 100 лет пол санкциями... особенно когда Союз-Апполон запускали и тушонку Рузвельта жрали 1941-45гг...а когда американский архитектор Альберт Кан построил в Сссре дохлом более 1500 предприятий включая сралинградский тракторный и прочие Днепрогесы то не считаетсЯ...🤣🤣🤣🤒
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14.09.2022 12:31 Відповісти
@

>…тушонку Рузвельта жрали 1941-45гг

У мене є інша інформація, з перших рук.

У американський пайок рядового солдата в часи 2 світовоі входило:
- пакет маїсу (кукурудзи) або іншоі крупи
- кубик лярду (сала)
- 3 сигарети Кемел (Camel).

(Тушонка, можливо, діставалась сталінським посіпакам-нкаведистам).
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15.09.2022 07:06 Відповісти
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14.09.2022 12:55 Відповісти
Так тримати, Європо!
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14.09.2022 13:29 Відповісти
Як що ці санкції покладуть початок кінцю існуванню кацапської імперії, то це дійсно санкції.
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14.09.2022 16:05 Відповісти
Верным курсом идёте друзья, так держать! Победа за нами!
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14.09.2022 16:06 Відповісти
Какие санкции,когда греческие суда работают с росийскими портами. Увольняют украинские экипажи и набирают индусов. Посмотрите трафик судов компании "Sea Тraders group" и поймёте как работают санкции.
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14.09.2022 16:50 Відповісти
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14.09.2022 20:17 Відповісти
 
 