Президентка Єврокомісії Ляєн вирушає до Києва, щоб обговорити із Зеленським безкоштовний європейський роумінг
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у середу, 14 вересня, вирушить до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це фон дер Ляєн написала у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вводимо Україну в нашу європейську зону безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом України Володимиром Зеленським", - написала вона.
Фон дер Ляєн нагадала, що у березні Україна успішно приєдналася до електромережі ЄС. Це планувалось на 2024 рік, натомість відбулося всього за два тижні, і сьогодні Україна експортує електроенергію до ЄС, пояснила президентка Єврокомісії. Також призупинені імпортні мита на український експорт. У планах - забезпечити доступ України до єдиного ринку ЄС.
"Це не просто війна, яку Росія розпочала проти України. Це війна проти нашої енергетики, війна проти нашої економіки, війна проти наших цінностей і війна проти нашого майбутнього. Це про автократію проти демократії", - цитує Суспільне промову фон дер Ляєн по стану справ в Євросоюзі.
"Я стою тут з переконанням, що завдяки мужності та солідарності президент Росії Володимир Путін зазнає поразки і Європа переможе", - сказала президентка Єврокомісії.
За її словами, зараз настав час для рішучості та ясності. Це стосується і фінансової підтримки, яку надають Україні. Відбудова країни потребує часу та грошей. Зокрема, були зруйновані школи, їх теж потрібно буде відновити, заявила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії також запропонувала розробити Європейський пакт демократії.
"Ми маємо захищатися краще. Саме через це я пропоную розробити Європейський пакт демократії, який не буде дозволяти будь-яким автократичним режимам фінансувати проєкти у наших країнах, які не відповідають демократичним принципам", - пояснила фон дер Ляєн.
У вересні кожного року президент Європейської комісії виступає зі зверненням до парламенту про стан справ у Євросоюзі. У посланні голова Єврокомісії підбиває підсумки досягнень за попередній рік та озвучує пріоритети на майбутній рік. Президент також викладає позицію щодо того, як комісія вирішуватиме найбільш нагальні проблеми, з якими стикається Європейський союз та ідеї щодо формування майбутнього ЄС. Після промови проходять пленарні дебати.
Це третій виступ Урсули фон дер Ляєн в якості глави Єврокомісії.
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а Ви знаете , шо в Конституції нема ОП , а е АП .
тобто все що роблять в ОП - неконстуційно і нелегітимно , тобто - наказуємо
но більш за все мене разозлила посада Генерального секретаря Всеукраїнського презідіуму Конгресу местних і регіональних властей ‼️‼️‼️
до такой наглючесті даже Кличко з Омельченко не доходили ( а вони - мери )
і тут я зрозуміла , що предела амбіціям нелегітимний секретарки нема , а у Зе - нема розуму
і це вірно
тому досить операторам в України здирати з користувачів три шкури ‼️‼️‼️