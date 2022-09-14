УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10552 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 272 19

Президентка Єврокомісії Ляєн вирушає до Києва, щоб обговорити із Зеленським безкоштовний європейський роумінг

ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у середу, 14 вересня, вирушить до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це фон дер Ляєн написала у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вводимо Україну в нашу європейську зону безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом України Володимиром Зеленським", - написала вона.

Президентка Єврокомісії Ляєн вирушає до Києва, щоб обговорити із Зеленським безкоштовний європейський роумінг 01

Фон дер Ляєн нагадала, що у березні Україна успішно приєдналася до електромережі ЄС. Це планувалось на 2024 рік, натомість відбулося всього за два тижні, і сьогодні Україна експортує електроенергію до ЄС, пояснила президентка Єврокомісії. Також призупинені імпортні мита на український експорт. У планах - забезпечити доступ України до єдиного ринку ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підключення України до SEPA може відбутися вже влітку, - Шмигаль

"Це не просто війна, яку Росія розпочала проти України. Це війна проти нашої енергетики, війна проти нашої економіки, війна проти наших цінностей і війна проти нашого майбутнього. Це про автократію проти демократії", - цитує Суспільне промову фон дер Ляєн по стану справ в Євросоюзі.

"Я стою тут з переконанням, що завдяки мужності та солідарності президент Росії Володимир Путін зазнає поразки і Європа переможе", - сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, зараз настав час для рішучості та ясності. Це стосується і фінансової підтримки, яку надають Україні. Відбудова країни потребує часу та грошей. Зокрема, були зруйновані школи, їх теж потрібно буде відновити, заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також запропонувала розробити Європейський пакт демократії.

Також читайте: Санкції проти Росії не скасують. Настав час для рішучості, а не умиротворення, - фон дер Ляєн

"Ми маємо захищатися краще. Саме через це я пропоную розробити Європейський пакт демократії, який не буде дозволяти будь-яким автократичним режимам фінансувати проєкти у наших країнах, які не відповідають демократичним принципам", - пояснила фон дер Ляєн.

У вересні кожного року президент Європейської комісії виступає зі зверненням до парламенту про стан справ у Євросоюзі. У посланні голова Єврокомісії підбиває підсумки досягнень за попередній рік та озвучує пріоритети на майбутній рік. Президент також викладає позицію щодо того, як комісія вирішуватиме найбільш нагальні проблеми, з якими стикається Європейський союз та ідеї щодо формування майбутнього ЄС. Після промови проходять пленарні дебати.

Це третій виступ Урсули фон дер Ляєн в якості глави Єврокомісії.

Автор: 

Київ (19415) роумінг (83) членство в ЄС (1231) фон дер Ляєн Урсула (761)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
А може краще поговоримо, як через 73% дегенератів у нас 2,5 роки до війни не готувались і не закуповували своїх танків, ракет, бороніків, шоломів?
показати весь коментар
14.09.2022 12:24
+7
щоби що? що голова єврокомісії може вирішити в цьому питанні?
показати весь коментар
14.09.2022 12:16
+7
зеленский и бесплатно это две разные вселенные......................
показати весь коментар
14.09.2022 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може б краще вони поговорили про поставки танків "Леопард"?
показати весь коментар
14.09.2022 12:12 Відповісти
щоби що? що голова єврокомісії може вирішити в цьому питанні?
показати весь коментар
14.09.2022 12:16 Відповісти
А може краще поговоримо, як через 73% дегенератів у нас 2,5 роки до війни не готувались і не закуповували своїх танків, ракет, бороніків, шоломів?
показати весь коментар
14.09.2022 12:24 Відповісти
Так про це треба говорити не з цією шановною пані,а з нашими зе-дебілами,які проголосували папріколу,але говорити з ними марно.
показати весь коментар
14.09.2022 12:45 Відповісти
Затем Ермак править державою



- Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії
- Протеже Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю
- Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком
- Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей.

- Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України
- дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива", який очолюють радники президента України Андрій Сибіга та Андрій Єрмак.
- Санкційна група Єрмака-Макфола
- Єрмак очолить робочу групу з будівництва меморіалу «Бабин Яр»
- Єрмак очолив групу, яка має придумати, як нейтралізувати ризики від Північного потоку-2
- Єрмак очолив робочу групу з реалізації проєкту "Президентський університет"
- Єрмак очолить раду, яка вестиме діалог з представниками ФОПів
- ...

показати весь коментар
14.09.2022 12:46 Відповісти
и жнец и швец и на дуде игрец
показати весь коментар
14.09.2022 13:47 Відповісти
Як він тількі встигае. А ЩЕ ПРО канцелярський папір треба памьятати 🤣🤣
а Ви знаете , шо в Конституції нема ОП , а е АП .

тобто все що роблять в ОП - неконстуційно і нелегітимно , тобто - наказуємо
показати весь коментар
14.09.2022 13:53 Відповісти
У якій статті йде мова про адміністрацію?
показати весь коментар
15.09.2022 09:11 Відповісти
Куди не плюнь, скрізь дєрмак...
показати весь коментар
14.09.2022 16:05 Відповісти
Я теж фігею від його посад
но більш за все мене разозлила посада Генерального секретаря Всеукраїнського презідіуму Конгресу местних і регіональних властей ‼️‼️‼️

до такой наглючесті даже Кличко з Омельченко не доходили ( а вони - мери )

і тут я зрозуміла , що предела амбіціям нелегітимний секретарки нема , а у Зе - нема розуму
показати весь коментар
14.09.2022 16:45 Відповісти
а що зелене гундосе хрипло буде робити? може нах його з пляжу?
показати весь коментар
15.09.2022 16:37 Відповісти
На це зеля не піде, для СН неприбутково, тільки генделя багато.
показати весь коментар
14.09.2022 12:18 Відповісти
фрідман буде проти
показати весь коментар
14.09.2022 12:55 Відповісти
зеленский и бесплатно это две разные вселенные......................
показати весь коментар
14.09.2022 12:26 Відповісти
В ЕС якщо я дзвонитиму зі словацького номеру із любой країни ЕС на інший словацький номер в любу країну ЕС - роумінгу нема . Плата береться як би внутрив СЛОВАЧЧІНІ
і це вірно
тому досить операторам в України здирати з користувачів три шкури ‼️‼️‼️
показати весь коментар
14.09.2022 12:44 Відповісти
що значить роумінгу нема? він то якраз є, але без додаткової плати саме за роумінг, тарифи національні
показати весь коментар
14.09.2022 13:15 Відповісти
Ну да - тарифи ЯК за внутренний дзвінок
показати весь коментар
14.09.2022 13:55 Відповісти
Це ж гарна новина, чому так мало вподобайок?
показати весь коментар
14.09.2022 14:08 Відповісти
Тому що не до Порошенка ця шановна пані їде. А до ненависного більшості тутешніх дописувачів Зеленського. У цьому вся справа.
показати весь коментар
14.09.2022 18:27 Відповісти
 
 