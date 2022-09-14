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Новини Війна
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Козак на початку вторгнення РФ приносив Путіну мирну угоду щодо України, але той відкинув її, - Reuters

козак

На початку повномасштабного вторгнення РФ заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак приносив Путіну попередню угоду, яка нібито була укладена з Києвом. Україна повинна була відмовитися від вступу в НАТО.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох людей, близьких до влади Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін відкинув це і наказав продовжити воєнну кампанію.

"Козак сказав Путіну, що, на його думку, угода, якої він досяг, позбавила Росію необхідності проводити широкомасштабну окупацію України", - пише видання.

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Перед початком вторгнення Путін неодноразово скаржився на те, що НАТО і його військова інфраструктура наближається до російських кордонів.

За даними джерел, коли Козак представив Путіну угоду, яка передбачала поступки з українського боку, російський диктатор дав чітко зрозуміти, що цього не достатньо. І що тепер він хоче анексувати частини української території. Тож угоду відкинули.

"Це не має нічого спільного з реальністю. Нічого з цього не відбувалося. Абсолютно некоректна інформація", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters.

На прохання надати коментар Козак не відповів.

Двоє з трьох співрозмовників видання сказали, що зусилля, націлені на завершення угоди, почалися невдовзі після 24 лютого. Через кілька днів Козак був переконаний, що у нього була домовленість з Україною щодо ключових умов, яких добивалася Росія. Він рекомендував Путіну підписати угоду.

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"Після 24 лютого Козак отримав карт-бланш. Йому дали зелене світло щодо угоди… Але все скасували. Путін просто змінив плани на ходу", - сказав один зі співрозмовників, наближений до влади Росії.

Третє джерело заявило, що Козак представив Путіну угоду перед вторгненням. Але російський президент її відкинув.

Видання розповіло, що за три дні до вторгнення в Україну Путін зібрав військове командування, начальників спецслужб і ключових помічників для проведення засідання Радбезу РФ.

Державне телебачення РФ записувало цю зустріч, однак коли камери покинули зал, Козак висловився проти того, щоб Росія робила будь-які кроки для ескалації ситуації з Україною, - сказали Reuters двоє з трьох джерел. Ще один співрозмовник агенції, який брав участь у переговорах після початку вторгнення, що діалог провалився на початку березня, коли українська сторона зрозуміла, що Путін збирається продовжувати широкомасштабне вторгнення.

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Автор: 

путін володимир (23760) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+49
Тому що вступ України до НАТО був лише тупою відмазкою бункерної молі...
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14.09.2022 12:23
+29
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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14.09.2022 12:39
+27
Я впевнений, що рішення про вторгнення в Україну пуцин прийняв саме через готовність зеленої влади відмовитися від вступу в НАТО.
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14.09.2022 12:28
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Тому що вступ України до НАТО був лише тупою відмазкою бункерної молі...
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14.09.2022 12:23 Відповісти
Вважаєш, що путіну все одно, вступить Україна у НАТО, чи ні?
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14.09.2022 12:28 Відповісти
Не все одно. Але причина не в загрозі для росії з боку НАТО, а в неможливості нападу росії на Україну у випадку вступу...
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14.09.2022 12:35 Відповісти
Не все одно, звісно, але тепер у НАТО вступили Фінлндія і Швеція і москлаі з цього приводу виють значно менше...
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14.09.2022 12:41 Відповісти
Не все одно, але він хотів та й хоче більшого. Навіть якщо б ми не вступали до НАТО. Йому совок-2 потрібен.
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14.09.2022 12:52 Відповісти
У пуйла була надія що ********* разом з опзж ,скасують ному КОСТИТУЦІЇ чи сам ЗЕ це скасує своїм указом ...Але свсе пійшло не по плану ХУ та Зе ....а які класні дороги будували .
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14.09.2022 14:28 Відповісти
Взагалі то Джонсонюк охолодив 11 квітня зелені голови від підписання будь яких ганебних капітуляцій України.
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14.09.2022 12:33 Відповісти
Вже і Козак відбілює зеленського, що той хотів "дагаварівацца і сматреть в глаза" і тому війни не буде. Єрмак і зеленський повинні відповідати, а не викручуватися.
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14.09.2022 13:41 Відповісти
це Єрмак козака вповноважив такі угоди пропонувати путлеру чи медведчук?
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14.09.2022 12:25 Відповісти
Ермак. Він до того всю осінь літав до Берлину на приватному літаку (кого?) на перемовини ТЕТ-А-ТЕТ з Козаком
І НИХТО З ОПОЗИЦІЇ не зацікавився про що говорить НЕЛЕГИТИМНИЙ посланець з оккупантом
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14.09.2022 12:34 Відповісти
Дивуюсь, невже у українців коротка памьять . Забувати ХТО З КИМ ЗУСТРІЧАВСЯ ( влада і оккупанти) не гоже
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14.09.2022 12:36 Відповісти
Ще Арахамію націоналісти не піймали та за хвіст не підвісили за « 15 років перемовин по Криму» . ЦУКА КАЦАПСЬКА , з Абхазії збіг і Україну здае !!!

арахамію на гиляку
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14.09.2022 12:38 Відповісти
Ви, пані Софіє, обережніше з закликами. Бо зоозахисники можуть образитися: тягати за хвоста волохату мавпу - то жорстоке поводження з тваринками. Можуть оштрафувати за таке.
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14.09.2022 14:21 Відповісти
Коротка, я в цьому не сумніваюсь. Після перемоги вони виберуть тих самих слуг Арвхамій, тищенків,Безуглих і інших на чолі з найвеличнійшим лідором світу
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14.09.2022 13:04 Відповісти
Боюсь что БАБАХНЕТ У НАС СМАЧНО.... КОГДА КРЕМПУЛЬКА ВЫБРОСИТ ВИДЕОЗАПИСЬ И АУДИО ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ВОВЫ ДЕРЬМАКА С ПАТРУШЕВЫМ В ОМАНЕ... и вообще уверен что после разговора летя в одном и том же самолете (и кто только надолумил вову на это) самолет точно был нафарширован прослушкой и камерами и записали весь базар и трерки уже между Вовой и Дерьмаком.. задатут вопрос мол почему еще не кинули а зачем еще не время месть людо подают холодным и к вопросу уже выписывания условий репараций контрибуций и капитуляцион для Рашки и верхушки Кремпульки может даже уже без Путина... например в Постдаме на переговорах.... Сталину кое что показали из архивов Германии и он многие хротелки обнулил отменил или согласился с условиями США и Британцев...
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14.09.2022 13:57 Відповісти
Америка і Британія я впевнений в курсі що було в Омані. А на любий компромат ОП скаже що це фейк. ОП перед війною вже підстраховувались говорили що буде якийсь фільм з Зе але йому неможна вірити бо він зроблений на кіностудії ФСБ
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14.09.2022 14:41 Відповісти

Нова версія фільму "Бункер" про ***** та поразку русні

https://t.me/uaobozrevatel/48998

Український блогер Віктор Самохвалов висміяв втечу окупантів із Харківщини в новому гумористичному озвучуванні. Цього разу він використав кадри з фільму "Бункер" 2004 року
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14.09.2022 12:25 Відповісти
😁😂
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14.09.2022 19:09 Відповісти
da kto vi tam voobshe takie shtobi stavitj svoi ugodi nezavisimomu gosudarstvu - Ukraine ?
eto prosto paraziteljno na skolko rusnja sbe bogami vozomnila....urodi.🤬
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14.09.2022 12:27 Відповісти
Я впевнений, що рішення про вторгнення в Україну пуцин прийняв саме через готовність зеленої влади відмовитися від вступу в НАТО.
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14.09.2022 12:28 Відповісти
Впевнений? і шо....
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14.09.2022 12:38 Відповісти
А те що не мали більшості скасувати норму Конституції ,а своїм указом скасувати Зе засрав .
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14.09.2022 14:34 Відповісти
Сокріше через саму слабкість зеленої влади. Патрушев, здається, розвів зелених придурків в Омані казочками про "мір і дружбу с Расєєй", після чого почалося згортання програм впк і розмінування. Зелені довбойоби, з інтеллектом медузи, у яких "вайна вигадна только Парашенку!" так мріяли "закончіть вайну", що заковтнули наживку і... Україна мала впасти ***** в руки слабка і безпомічна, як переспіла груша. Якби не її народ і ЗСУ.
Доречі, всі ці зізнання "Ой, ми нє зналі..., Ой, ми нє думалі... Расіянє - тоже люді" свідчить про це.
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14.09.2022 12:43 Відповісти
Ще цікавіше:
Третє джерело заявило, що Козак представив Путіну угоду перед вторненням. Джерело:
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14.09.2022 12:29 Відповісти
Дивно, не перший раз чую що Козак був категорично проти вторгнення, щось падла знав на відміну від фуйла
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14.09.2022 12:30 Відповісти
"Падла" народився й виріс на Черкащині. Може тому й хотів якось зупинити повномасштабну війну.
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14.09.2022 13:02 Відповісти
угоду, яка передбачала поступки з українського боку ГОТУВАВ ЕРМАК З КОЗАКОМ
ТОМУ ГЕТЬ ЕРМАКА ІЗ ВЛАДИ ‼️‼️‼️
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14.09.2022 12:31 Відповісти
Козак Дмитрий уроженец Кировогрдщины с.Бандурово ...родственики однокласники односельчане в восторге что Димочка оказался сообщником ***** убийцей ворюгой подонком...
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14.09.2022 12:32 Відповісти
Десь на другий-третій день війни дуже різонув вуха заклик боневтіка до *****: "Вже пів-України у вогні - час виходити на перемовини!". Звучало це так, що все було дійсно заздалегіть узгоджено.
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14.09.2022 12:33 Відповісти
У нас усі роки "незалежності" влада гирями висить на ногах України, яка прагне рухатися до цивілізованого життя. А мала б окреслювати шлях і поступовість у цьому рухові. Але натомість якнайшвидше набиває кишені. Ще й тягне за пазуху і в пельку, те, що в кишені не влізло. Після перемоги військові, що мають управлінський хист, мають не жувати соплі, а діяти. Бо надто велика ціна, і дуже багато стоїть на кону.
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14.09.2022 12:39 Відповісти
А хто ж то ту владу вибрав?

Хто ввечері, після роботи, традиційно вмикає 1+1 і споживає "контєнт"? Вам не знайомі такі люди?
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14.09.2022 12:46 Відповісти
А хто накреслив виборчий закон, який суттєво різниться від того, який намалювали собі країни Балтії. Чи не годованці щербицьких?! А хто методично відрубував Україні голову впродов трьохсот років?! Тепер маємо сраку замість голови. Україна виборе своє, але потрібна зміна еліти, а не народу. А вам там в Германії що, український народ не такий?!
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14.09.2022 13:00 Відповісти
Та ні, український народ чудовий. Але хтось же Зеленського обирав... 13,6 мільйонів там було, здається.

Зовсім не "73%" від населення, до речі. Але саме вони встановили вектор розвитку країни.
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14.09.2022 13:04 Відповісти
Так, український народ чудовий, але до участі до виборів допущені креоли, яким Україна до сраки. Ці виборці законодавство не змінять. Правила гри виписує еліта. Війна - чи не єдиний шанс на звільнення для поневоленої нації. Але його не можна змарнувати.
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14.09.2022 13:07 Відповісти
Такі маніпуляції були і будуть завжди і скрізь, питання в іншому:
Хіба хтось фізично примушує людей за це голосувати?

Якщо це свідомий вибір, постає інше питання:
Чому більшою частиною наших людей легко маніпулювати?
На мій погляд, причина у (будемо відвертими) трьох словах - заздрість, жадібність, нетерплячість.

Такі риси, разом з загальним виборчим правом будуть завжди руйнувати державу.

Що робити - окреме велике питання, такі проблеми є у багатьох країн, вирішуються вони по-різному.

Так, можна подивитися на найбільш успішні країни, як вони вирішують.
Звичайно, у наші часи не вийде обмежувати загальне виборче право, проте...
Ті ж США мають непряму виборчу систему, що є запобіжником.
Або, наприклад Швейцарія - там виборчий бюлетень досить складний і його легко зіпсувати.
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14.09.2022 13:55 Відповісти
"заздрість, жадібність, нетерплячість", - це на Вашу думку родові пороки українського народу, а отже він приречений?!
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14.09.2022 14:46 Відповісти
Мабуть ми не унікальні з цими вадами. Питання, як зменшити їх впив на загальний електоралький результат.
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14.09.2022 16:27 Відповісти
Я з Вами не погоджуся.Як би всі Українці хотіли рухатися до цивілізованого світу,це вже давно сталося б.Але дуже велику частину України,влаштовувало хабарництво,рішалово і тд. і тп.Історія ******** України вказує на те,що не завжди і не в усьому вирішує влада.У нас усіх колективна відповідальність за розвиток нашої держави.
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14.09.2022 13:13 Відповісти
Якби всі українці були українцями, то так би й було, всі б рухалися до цивілізованого світу. Україна ще вчора була колонією. Багато в чому такою залишається і досі. Формування нації - це не пріоритет і чин юрби. Це завдання для еліти. Нація в Україні недороблена, це слід усвідомити. Багато ви знаєте успішних країн Африки, які позбулися колоніальної залежности?! Там теж нації не сформовані. Україні ще пощастило, що загалом народ України в культурному сенсі вищий за колонізаторів. Не так, як з Африкою. Але етап національної держави Україна ще не пройшла, а отже її ковбаситиме й далі. Бо це шанс для креолів утримуватися при владі.
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14.09.2022 13:27 Відповісти
Кілька днів назад ти активно прапора перевертав, а тепер закликаєш до повалення влади. Скоріше за все ти засланий козачок на завданні
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14.09.2022 14:39 Відповісти
На)(*й пішов!
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14.09.2022 14:49 Відповісти
Палишся, мудило. Пригожин зарплату за вересень не начислить.
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14.09.2022 14:52 Відповісти
"Україна повинна була відмовитися від вступу в НАТО" - а хто ж це такий з нашого боку наобіцяв кацапам те, що суперечить КУ?
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14.09.2022 12:33 Відповісти
Цю угоду з нашої сторони підписував Агрохімія і Подоляк , з благословення
Зепотерпілогот?
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14.09.2022 12:33 Відповісти
Так вот почему зеленые поперлись в феврале в беларусь на встречу к рашистам, что бы Украину здать с потрохами.
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14.09.2022 12:34 Відповісти
Старий ботоксний дегенерат вже давно живе у вигаданій ним же реальності. Навіть коли вже під бункером цього уйобка будуть стояти війська іноземної держави, пукін буде марити про завоювання України, Європи і світу.
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14.09.2022 12:34 Відповісти
Та під бункер тоді треба буде відправляти не військових, а полк психіатрів. Але мені щось підказує, що плєшивий чемоданний сруль до кінця не доживе. Свої вдавлять, рано чи пізно.
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14.09.2022 12:37 Відповісти
Це вже зовсiм не цiкаво. Нехай в трибуналi цi казочки розказують. А у нас проблеми з нашими щурами - i до перемоги i пiсля.
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14.09.2022 12:34 Відповісти
Дуже сумнівно
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14.09.2022 12:37 Відповісти
таки зедрисня намагалась злити Україну
а тепер розповідає, що мінські угоди їй не такі були
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14.09.2022 12:38 Відповісти
Сирливість "української" влади перед кацапами - це фірмовий тренд цієї влади впродовж усіх років "незалежності".
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14.09.2022 12:41 Відповісти
Проти НАТО в Україні боролись:

1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.

На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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14.09.2022 12:39 Відповісти
Кров українців також на руках Меркель і Саркозі, які у квітні 2008 на саміті НАТО в Бухаресті заблокували надання ПДЧ Україні.
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14.09.2022 12:47 Відповісти
Може глянеш відсоток народного бажання вступити в НАТО у 2008 році. Щоб ото не перекладати з дурної голови на здорову. Чи Меркель та Саркозі мали тягнути примусово тупих віслюків до НАТО?
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14.09.2022 12:58 Відповісти
Відкрий матеріали того саміту і побачиш як президент США Буш старший просував надання Україні ПДЧ і що творила Меркель.
Який процент підтримки НАТО був тоді, я добре знаю. Як і те, що Україна офіційно подала заявку на отримання ПДЧ. Проти надання ПДЧ проголосували друзі путіна: Меркель, Саркозі, Берлусконі і здається Бельгія.
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14.09.2022 13:17 Відповісти
Меркель та Саркозі на відміну від Буша розуміли, що віслючки собі оберуть януковича та зеленського. Навіщо їм недорозвинені ідіоти за круглим столом? Чи Ви вважаєте, що вони будуть радіти з Сизіфової праці по витягненню свиней із багнюки? Спершу треба встати з чотирьох ратиць, а тоді вже може і за стіл запросять.
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14.09.2022 15:07 Відповісти
Меркель і Саркозі виконували доручення путіна. Все інше від лукавого. Щодо зеленського, то зараз він є прихильником НАТО. Чи є це його внутрішнє переконання, а чи під тиском партнерів НАТО, мене це не цікавить.
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14.09.2022 15:24 Відповісти
зеленський за багатовекторність, бо його майно і в НАТО і в ОДКБ. А чи буде Україна в НАТО йому пофіг, бо майна в України він не має
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14.09.2022 17:20 Відповісти
Зеленський с лютого розказує, що НАТО нам не потрібно, нам треба гарантії чогось від країн усього світу!
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15.09.2022 08:58 Відповісти
Все так! 14 % було за вступ до НАТО!
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14.09.2022 14:02 Відповісти
Від отримання ПДЧ до повноцінного членства великий шлях. Референдум проводять, хоч це не обов'язкова умова, перед вступом в НАТО. Всі пояснення, що тоді була низька підтримка - це маніпуляції. До того часу з населенням влада не працювала, не проводила інформаційну кампанію. Тільки при Ющенку почали трохи щось говорити. А більшість населення жила радянськими стереотипами про НАТО, як агресивний блок.
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14.09.2022 15:06 Відповісти
Тут так і є! Але який політик буде за НАТО, якщо виборці проти. Зеленський - прихильник опитувань населення. Єдине бажання - подобатись більшості. Тому він зараз в образі прихильника НАТО та ЄС. Його реальні вподобання ми побачили за три роки правління до війни!
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15.09.2022 09:03 Відповісти
Тимошенко включити до списку тобі Порох порекомендував чи ти сам придумав? https://www.jnsm.com.ua/h/0404Q/
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14.09.2022 22:45 Відповісти
То яка ж це "мирова угода", відмова України від НАТО навпаки давала путіну карт-бланш для агресії.
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14.09.2022 12:44 Відповісти
Коли Україна буде в НАТО, то для України та свинопсів, ні яких мирних угод, потреби не буде!
Нам треба базу НАТО збудувати на півночі України, у Білгородському районі Харківський області!
І ні яких угод, з копростаном, а не з якимось там ******...
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14.09.2022 12:49 Відповісти
О, це продовжують відбілювати окупантів шукаючи серед лайна "харошіх гуССкіх"!
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14.09.2022 12:50 Відповісти
Про це пише https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-war-began-putin-rejected-ukraine-peace-deal-recommended-by-his-aide-2022-09-14/ Reuters і з посиланням на трьох людей, близьких до влади Росії Джерело:

Так всі кинулись обсмоктувати чергову солодку зраду, що нікого навіть не турбують джерела цих, в кращому випадку, пліток.
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14.09.2022 12:54 Відповісти
З вищесказаного виходить, що наша влада обіцяла російській стороні відмовитися від вступу до НАТО, але Путіна це не влаштовувало, він все рівно напав, бо був впевнений, що захопить всю Україну і візьме Київ за три дні. Як наша влада збиралася впарювати населенню відмову від вступу до НАТО мене не дуже й цікавить, бо як я бачу наше населення в більшості своїй дупля не відбиває, що творить наша влада, і взагалі не памʼятає, що вчора було. Більшість стада тільки бухтить про "загавар Парашенка проти бубочки", і більше їх нічого не цікавить.
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14.09.2022 12:56 Відповісти
Больной перед смертью потел - ну и что ?
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14.09.2022 12:58 Відповісти
"...Козак представив Путіну угоду, яка передбачала поступки з українського боку..."
"...зусилля, націлені на завершення угоди, почалися невдовзі після 24 лютого. Через кілька днів Козак був переконаний, що у нього була домовленість з Україною щодо ключових умов, яких добивалася Росія. Він рекомендував Путіну підписати угоду..."

Одне питання - що малось на увазі під фразою "поступками з українського боку"?
Що це за договорняк був? Про що? Хто прийняв таке рішення?
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14.09.2022 12:58 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335598

Ну й ще багато новин тієї пори (лютий-березень) -- знаходьте, читайте.
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14.09.2022 13:07 Відповісти
Ну бубка ж обіцяв перед виборами - зійдемось десь посередині. Ну от і зійшлись, Херсонську область - хрясь, і нема, водичку ж в Крим треба гнати. Єрмак сам в кінці 2020 розповідав в інтервʼ.Б як він керував розмінуванням Чонгару. Сказав, що це все хгідно з Парижськими домовленостями буби.
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14.09.2022 13:15 Відповісти
Шо значить "на початку вторгнення"? Коли вони хєранули ракетами по всій Україні, то вже було якось пізно бігати до ***** з мирними планами.
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14.09.2022 13:09 Відповісти
Всяка угода підписана з касабстаном, не коштує навіть бумаги, на якої написана! - Отто Фон Бісмарк.
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14.09.2022 13:17 Відповісти
Значить, Дєрьмак був у курсі справи і погоджувався. Агрохамка теж в курсі і погоджувалась із капітулірен. Основний епізод злочинної діяльності кротоферми. Думаю, для обвинувального акта потягне.
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14.09.2022 13:19 Відповісти
Добре що генштаб ,та амеріканьский штаб не доводили до офісу презедента свої плани по Харкову .Бо сталосяб як з вагнеровцями .Добре що ОП був не в курсі цієї операції.
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14.09.2022 14:32 Відповісти
Цікаво спостерігати , представники якого народу фігурують і з сторони московії, і з сторони України. А висновок робити українцям.........
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14.09.2022 13:51 Відповісти
Кремлівські курви почали "заслугами аля нетвайне" вихвалятись?
Значить почули як пахне пи*дець...
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14.09.2022 14:00 Відповісти
"Це не має нічого спільного з реальністю. Нічого з цього не відбувалося. Абсолютно некоректна інформація", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters - тобто, саме так було.
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14.09.2022 14:05 Відповісти
Щоб зараз відчували фанати Зе як би він одразу після 24 лютого підписав наказ про відмову від курсу на НАТО.
Проблема у тому що навіть це не зупинило ліліпутіна - треба була вода у Крим і коридор до Приднестровя. Якими б словами фанати Зе відмазували би свою Бубочку від народного гніву цікаво.
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14.09.2022 14:25 Відповісти
Через кілька днів Козак був переконаний, що у нього була домовленість з Україною щодо ключових умов, яких добивалася Росія. Він рекомендував Путіну підписати угоду. - про цю "домовленість з Україною щодо ключових умов, яких добивалася Росія" може все докладно розповісти рашистський агент єрмак,котрий і домовлявся ,від імені України ,з Козаком,Про ці домовленості знав особисто "зе" і весь "антиукраїнський штаб при ОП"
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14.09.2022 14:37 Відповісти
11 березня 2020 р відбулась зустріч козака і єрмака в Мінську.
11 березня 2022 р ермак придбав мерседес за 3,2 млн гривень.
Як так? Коли встиг?
Здали Україну за мерседес, тварюки.
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14.09.2022 14:42 Відповісти
Вибачте, мерседес теж у 2020 у той же день
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14.09.2022 14:43 Відповісти
Да какая в жопу разница, кто и что говорил или не говорил путлеру!
Отношения путлера к Украине были понятны и ДО 2014 г. А после 2014 стали очевидны. Широкомасштабное вторжение было вопросом только времени. Именно после вторжения нескольких российских БТГ в Украину в 2014 г. путлер понял, что его армия пока не готова и надо подготовиться более серьезно.
Обсуждать надо ЧТО дОлжно и можно было сделать для укрепления обороноспособности Украины, начиная с 2014 г. И ЧТО делалось. Президентами, министрами, политиками и военными.
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14.09.2022 14:56 Відповісти
Для ВАЗеленського відмова від НАТО в силі і дотепер. Похрін на Конституцію, головне, ***** не абІдЄть.

13 вересня 2022

"В Офісі Президента презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України"
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14.09.2022 15:16 Відповісти
Ось так потрошку ми дізнаємось і про оманські договорнячки. Москалі самі розпатякають. Шанси на явку з повинною для декого тануть на очах.
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14.09.2022 22:55 Відповісти
 
 