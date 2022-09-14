Козак на початку вторгнення РФ приносив Путіну мирну угоду щодо України, але той відкинув її, - Reuters

На початку повномасштабного вторгнення РФ заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак приносив Путіну попередню угоду, яка нібито була укладена з Києвом. Україна повинна була відмовитися від вступу в НАТО.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох людей, близьких до влади Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін відкинув це і наказав продовжити воєнну кампанію.

"Козак сказав Путіну, що, на його думку, угода, якої він досяг, позбавила Росію необхідності проводити широкомасштабну окупацію України", - пише видання.

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Перед початком вторгнення Путін неодноразово скаржився на те, що НАТО і його військова інфраструктура наближається до російських кордонів.

За даними джерел, коли Козак представив Путіну угоду, яка передбачала поступки з українського боку, російський диктатор дав чітко зрозуміти, що цього не достатньо. І що тепер він хоче анексувати частини української території. Тож угоду відкинули.

"Це не має нічого спільного з реальністю. Нічого з цього не відбувалося. Абсолютно некоректна інформація", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters.

На прохання надати коментар Козак не відповів.

Двоє з трьох співрозмовників видання сказали, що зусилля, націлені на завершення угоди, почалися невдовзі після 24 лютого. Через кілька днів Козак був переконаний, що у нього була домовленість з Україною щодо ключових умов, яких добивалася Росія. Він рекомендував Путіну підписати угоду.

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"Після 24 лютого Козак отримав карт-бланш. Йому дали зелене світло щодо угоди… Але все скасували. Путін просто змінив плани на ходу", - сказав один зі співрозмовників, наближений до влади Росії.

Третє джерело заявило, що Козак представив Путіну угоду перед вторгненням. Але російський президент її відкинув.

Видання розповіло, що за три дні до вторгнення в Україну Путін зібрав військове командування, начальників спецслужб і ключових помічників для проведення засідання Радбезу РФ.

Державне телебачення РФ записувало цю зустріч, однак коли камери покинули зал, Козак висловився проти того, щоб Росія робила будь-які кроки для ескалації ситуації з Україною, - сказали Reuters двоє з трьох джерел. Ще один співрозмовник агенції, який брав участь у переговорах після початку вторгнення, що діалог провалився на початку березня, коли українська сторона зрозуміла, що Путін збирається продовжувати широкомасштабне вторгнення.

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