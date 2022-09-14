Козак на початку вторгнення РФ приносив Путіну мирну угоду щодо України, але той відкинув її, - Reuters
На початку повномасштабного вторгнення РФ заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак приносив Путіну попередню угоду, яка нібито була укладена з Києвом. Україна повинна була відмовитися від вступу в НАТО.
Про це пише Reuters із посиланням на трьох людей, близьких до влади Росії, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Путін відкинув це і наказав продовжити воєнну кампанію.
"Козак сказав Путіну, що, на його думку, угода, якої він досяг, позбавила Росію необхідності проводити широкомасштабну окупацію України", - пише видання.
Перед початком вторгнення Путін неодноразово скаржився на те, що НАТО і його військова інфраструктура наближається до російських кордонів.
За даними джерел, коли Козак представив Путіну угоду, яка передбачала поступки з українського боку, російський диктатор дав чітко зрозуміти, що цього не достатньо. І що тепер він хоче анексувати частини української території. Тож угоду відкинули.
"Це не має нічого спільного з реальністю. Нічого з цього не відбувалося. Абсолютно некоректна інформація", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters.
На прохання надати коментар Козак не відповів.
Двоє з трьох співрозмовників видання сказали, що зусилля, націлені на завершення угоди, почалися невдовзі після 24 лютого. Через кілька днів Козак був переконаний, що у нього була домовленість з Україною щодо ключових умов, яких добивалася Росія. Він рекомендував Путіну підписати угоду.
"Після 24 лютого Козак отримав карт-бланш. Йому дали зелене світло щодо угоди… Але все скасували. Путін просто змінив плани на ходу", - сказав один зі співрозмовників, наближений до влади Росії.
Третє джерело заявило, що Козак представив Путіну угоду перед вторгненням. Але російський президент її відкинув.
Видання розповіло, що за три дні до вторгнення в Україну Путін зібрав військове командування, начальників спецслужб і ключових помічників для проведення засідання Радбезу РФ.
Державне телебачення РФ записувало цю зустріч, однак коли камери покинули зал, Козак висловився проти того, щоб Росія робила будь-які кроки для ескалації ситуації з Україною, - сказали Reuters двоє з трьох джерел. Ще один співрозмовник агенції, який брав участь у переговорах після початку вторгнення, що діалог провалився на початку березня, коли українська сторона зрозуміла, що Путін збирається продовжувати широкомасштабне вторгнення.
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І НИХТО З ОПОЗИЦІЇ не зацікавився про що говорить НЕЛЕГИТИМНИЙ посланець з оккупантом
арахамію на гиляку
Нова версія фільму "Бункер" про ***** та поразку русні
https://t.me/uaobozrevatel/48998
Український блогер Віктор Самохвалов висміяв втечу окупантів із Харківщини в новому гумористичному озвучуванні. Цього разу він використав кадри з фільму "Бункер" 2004 року
eto prosto paraziteljno na skolko rusnja sbe bogami vozomnila....urodi.🤬
Доречі, всі ці зізнання "Ой, ми нє зналі..., Ой, ми нє думалі... Расіянє - тоже люді" свідчить про це.
Третє джерело заявило, що Козак представив Путіну угоду перед вторненням. Джерело:
ТОМУ ГЕТЬ ЕРМАКА ІЗ ВЛАДИ ‼️‼️‼️
Хто ввечері, після роботи, традиційно вмикає 1+1 і споживає "контєнт"? Вам не знайомі такі люди?
Зовсім не "73%" від населення, до речі. Але саме вони встановили вектор розвитку країни.
Хіба хтось фізично примушує людей за це голосувати?
Якщо це свідомий вибір, постає інше питання:
Чому більшою частиною наших людей легко маніпулювати?
На мій погляд, причина у (будемо відвертими) трьох словах - заздрість, жадібність, нетерплячість.
Такі риси, разом з загальним виборчим правом будуть завжди руйнувати державу.
Що робити - окреме велике питання, такі проблеми є у багатьох країн, вирішуються вони по-різному.
Так, можна подивитися на найбільш успішні країни, як вони вирішують.
Звичайно, у наші часи не вийде обмежувати загальне виборче право, проте...
Ті ж США мають непряму виборчу систему, що є запобіжником.
Або, наприклад Швейцарія - там виборчий бюлетень досить складний і його легко зіпсувати.
Зепотерпілогот?
а тепер розповідає, що мінські угоди їй не такі були
1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
Який процент підтримки НАТО був тоді, я добре знаю. Як і те, що Україна офіційно подала заявку на отримання ПДЧ. Проти надання ПДЧ проголосували друзі путіна: Меркель, Саркозі, Берлусконі і здається Бельгія.
Нам треба базу НАТО збудувати на півночі України, у Білгородському районі Харківський області!
І ні яких угод, з копростаном, а не з якимось там ******...
Так всі кинулись обсмоктувати чергову солодку зраду, що нікого навіть не турбують джерела цих, в кращому випадку, пліток.
"...зусилля, націлені на завершення угоди, почалися невдовзі після 24 лютого. Через кілька днів Козак був переконаний, що у нього була домовленість з Україною щодо ключових умов, яких добивалася Росія. Він рекомендував Путіну підписати угоду..."
Одне питання - що малось на увазі під фразою "поступками з українського боку"?
Що це за договорняк був? Про що? Хто прийняв таке рішення?
Ну й ще багато новин тієї пори (лютий-березень) -- знаходьте, читайте.
Значить почули як пахне пи*дець...
Проблема у тому що навіть це не зупинило ліліпутіна - треба була вода у Крим і коридор до Приднестровя. Якими б словами фанати Зе відмазували би свою Бубочку від народного гніву цікаво.
11 березня 2022 р ермак придбав мерседес за 3,2 млн гривень.
Як так? Коли встиг?
Здали Україну за мерседес, тварюки.
Отношения путлера к Украине были понятны и ДО 2014 г. А после 2014 стали очевидны. Широкомасштабное вторжение было вопросом только времени. Именно после вторжения нескольких российских БТГ в Украину в 2014 г. путлер понял, что его армия пока не готова и надо подготовиться более серьезно.
Обсуждать надо ЧТО дОлжно и можно было сделать для укрепления обороноспособности Украины, начиная с 2014 г. И ЧТО делалось. Президентами, министрами, политиками и военными.
13 вересня 2022
"В Офісі Президента презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України"