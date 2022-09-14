Європейський Союз включить корупцію у свій санкційний механізм, який карає за кордоном порушників прав людини

Про нововведення оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Сьогодні я хотіла б зупинитись на корупції з усіма її гранями. Обличчя іноземних агентів, які намагаються вплинути на нашу політичну систему. Обличчя тіньових компаній або фондів, які зловживають державними коштами. Якщо ми хочемо заслужити довіру, коли просимо країни-кандидати зміцнити свою демократію, ми також маємо викоренити корупцію у себе вдома", - сказала фон дер Ляєн.

Вже наступного року Єврокомісія представить заходи, які будуть стосуватися оновлення законодавчої бази боротьби з корупцією.

"Ми підвищимо стандарти щодо таких правопорушень, як незаконне збагачення, зловживання впливом та зловживання владою, окрім більш класичних правопорушень, таких як хабарництво. І ми також запропонуємо включити корупцію до нашого режиму санкцій з прав людини, нашого нового інструменту для захисту наших цінностей за кордоном", - підкреслила фон дер Ляєн.

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