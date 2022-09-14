Європейський Союз включить корупцію у свій санкційний механізм, який карає за кордоном порушників прав людини
Про нововведення оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Сьогодні я хотіла б зупинитись на корупції з усіма її гранями. Обличчя іноземних агентів, які намагаються вплинути на нашу політичну систему. Обличчя тіньових компаній або фондів, які зловживають державними коштами. Якщо ми хочемо заслужити довіру, коли просимо країни-кандидати зміцнити свою демократію, ми також маємо викоренити корупцію у себе вдома", - сказала фон дер Ляєн.
Вже наступного року Єврокомісія представить заходи, які будуть стосуватися оновлення законодавчої бази боротьби з корупцією.
"Ми підвищимо стандарти щодо таких правопорушень, як незаконне збагачення, зловживання впливом та зловживання владою, окрім більш класичних правопорушень, таких як хабарництво. І ми також запропонуємо включити корупцію до нашого режиму санкцій з прав людини, нашого нового інструменту для захисту наших цінностей за кордоном", - підкреслила фон дер Ляєн.
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В Украине тихо и незаметно прошло то, что беглый президент Украины Виктор Янукович, в судебном порядке, снял с себя санкции ЕС. И не только он.
В Официальном журнале ЕС 12 сентября опубликованы нормативные правовые акты о снятии санкций с Виктора Януковича, его сына Александра, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артёма. Это произошло благодаря пассивной позиции Минюста Украины и Генпрокуратуры. Они сделали все возможное, чтобы за 8 лет после Майдана Янукович и его окружение смогли выйти из под санкций и вернуть себе бабло спрятанное ими в ЕС. Браво! Минюст и Генпрокуратура смогли!
Под санкциями ЕС по основаниям «украинского» Регламента 208/2014 и Решения 119/2014 против представителей бывшей власти остались 3 человека: экс-глава МВД Виталий Захарченко и младоолигархи: Сергей Курченко и Виктор Ратушняк. Но уверен, что наши Минюст и Генпрокуратура сделают все, чтобы и они вышли из под санкций. Интересно, а это по скудоумию, некомпетентности или просто денег взяли?
БЕРЕЗА
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Юрій Луценко, який "не мав юридичної освіти", тим не менше зміг конфіскувати до Державного бюджету 1,5 мільярди вкрадених ЯнукОвочем грошей.
А "новиє маладиє ліца" Вови ЗЕлупи - зробили все, щоб Овоч зняв з себе усі санкції.
Наголосувало бидло...