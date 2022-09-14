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Нафтогазові доходи Росії у серпні впали до мінімуму, попри значне зростання цін, - Bloomberg

нафта

Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до найнижчого рівня за майже рік, попри значне зростання цін.

Про це свідчать дані звіту, опублікованого агентством Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Згідно зі звітом, надходження в російську скарбницю від продажу видобувного палива, які складають майже третину бюджету країни, в серпні скоротилися до 671,9 мільярда рублів (11,1 мільярда доларів). Це найнижчі надходження з червня 2021 року, показують розрахунки, що ґрунтуються на інформації російського міністерства фінансів.

Це на 13% менше, ніж у попередньому місяці, та на 3,4% нижче, ніж рік тому.

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Це неминуче позначається на російському бюджеті. У понеділок мінфін відзвітував про витрати та доходи бюджету за січень-серпень цього року.

З цих даних слідує, що профіцит бюджету, тобто різниця між доходами та витратами, за перші 9 місяців цього року склав всього 137 мільярдів рублів.

Дані показують, що з кожним місяцем профіцит бюджету знижується. Якщо за січень-травень він складав майже 1,5 трильйона рублів, то у січні-липні - вже 482 мільярди.

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Автор: 

газ (10407) доходи (614) нафта (5486) росія (64926) санкції (11768) Bloomberg (235)


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Рашка теперь имеет лишь 10% рынка газа в ЕС. Кого они там решили заморозить решительно не понятно.
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14.09.2022 12:49 Відповісти
Загнать московитов в їхні болота , А ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ВЕРНУТЬ МАЛИМ НАРОДАМ раши І НАРОДНОСТЯМ ПЛЮС репарації за знішення більшості ціх народів
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14.09.2022 12:49 Відповісти
на 3,4% нижче, ніж рік тому
==================
щось не дуже впали надходження.
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14.09.2022 12:49 Відповісти
11000000000 / 141000000 = приблизно 78 доларів на рило за місяць (у середньому).

Правда, у них є ще інші статті експорту. Поки.
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14.09.2022 12:51 Відповісти
і все одно ПРОФІЦІТ бюджету! А чому ? Бо їбуть мало!
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14.09.2022 13:31 Відповісти
Профіцит, тому що їм нема куди той бюджет витрачати. Виробництво зброї зупинилося, бо не можуть західні компоненти купити. А витрачати гроші на медицину чи будівництво - це навіть смішно...
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14.09.2022 13:34 Відповісти
може ти погано розумієш що таке бюджет? Чим відрізняється профіцит від невикористаних видатків?
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14.09.2022 13:45 Відповісти
Я розумію. Але в будь якому разі добре послухати розумну людину. Розкажи нам шо я не так написав.
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14.09.2022 13:56 Відповісти
Зачем украинцам встегивать эту шизофрению?
В Мордоре денег ********* и "завтра" их меньше не станет. Bloomberg понятия не имеет сколько эшелонов золота, платины, алмазов и т.д. имеется в подземных хранилищах Мордора.
Санкции должны быть. Чем больше - тем лучше, чем жестче - тем лучше. Но такие санкции как сейчас должны действовать пару десятков лет, чтобы был виден экономический эффект. А других (экономических) санкций не будет, т.к. Мордор является крупнейшим держателем невозобновляемых полезных ископаемых в мире. И пока мир не отказался от их использования, с экономикой Мордора будет все в порядке.
Другой вопрос санкции социально-политические. Они должны привести к тому, что от россиян во всем цивилизованном мире должны шарахаться, как от чумных крыс! Это касается не только "туристов", но и политиков, бизнесменов, спортсменов и т.п. Российский паспорт должен стать клеймом "прокаженный"!
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14.09.2022 14:18 Відповісти
 
 