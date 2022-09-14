Нафтогазові доходи Росії у серпні впали до мінімуму, попри значне зростання цін, - Bloomberg
Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до найнижчого рівня за майже рік, попри значне зростання цін.
Про це свідчать дані звіту, опублікованого агентством Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Згідно зі звітом, надходження в російську скарбницю від продажу видобувного палива, які складають майже третину бюджету країни, в серпні скоротилися до 671,9 мільярда рублів (11,1 мільярда доларів). Це найнижчі надходження з червня 2021 року, показують розрахунки, що ґрунтуються на інформації російського міністерства фінансів.
Це на 13% менше, ніж у попередньому місяці, та на 3,4% нижче, ніж рік тому.
Це неминуче позначається на російському бюджеті. У понеділок мінфін відзвітував про витрати та доходи бюджету за січень-серпень цього року.
З цих даних слідує, що профіцит бюджету, тобто різниця між доходами та витратами, за перші 9 місяців цього року склав всього 137 мільярдів рублів.
Дані показують, що з кожним місяцем профіцит бюджету знижується. Якщо за січень-травень він складав майже 1,5 трильйона рублів, то у січні-липні - вже 482 мільярди.
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щось не дуже впали надходження.
Правда, у них є ще інші статті експорту. Поки.
В Мордоре денег ********* и "завтра" их меньше не станет. Bloomberg понятия не имеет сколько эшелонов золота, платины, алмазов и т.д. имеется в подземных хранилищах Мордора.
Санкции должны быть. Чем больше - тем лучше, чем жестче - тем лучше. Но такие санкции как сейчас должны действовать пару десятков лет, чтобы был виден экономический эффект. А других (экономических) санкций не будет, т.к. Мордор является крупнейшим держателем невозобновляемых полезных ископаемых в мире. И пока мир не отказался от их использования, с экономикой Мордора будет все в порядке.
Другой вопрос санкции социально-политические. Они должны привести к тому, что от россиян во всем цивилизованном мире должны шарахаться, как от чумных крыс! Это касается не только "туристов", но и политиков, бизнесменов, спортсменов и т.п. Российский паспорт должен стать клеймом "прокаженный"!