Нафтогазові доходи Росії у серпні впали до мінімуму, попри значне зростання цін, - Bloomberg

Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до найнижчого рівня за майже рік, попри значне зростання цін.

Про це свідчать дані звіту, опублікованого агентством Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Згідно зі звітом, надходження в російську скарбницю від продажу видобувного палива, які складають майже третину бюджету країни, в серпні скоротилися до 671,9 мільярда рублів (11,1 мільярда доларів). Це найнижчі надходження з червня 2021 року, показують розрахунки, що ґрунтуються на інформації російського міністерства фінансів.

Це на 13% менше, ніж у попередньому місяці, та на 3,4% нижче, ніж рік тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 та ЄС наступного року заборонять морські перевезення російської нафти

Це неминуче позначається на російському бюджеті. У понеділок мінфін відзвітував про витрати та доходи бюджету за січень-серпень цього року.

З цих даних слідує, що профіцит бюджету, тобто різниця між доходами та витратами, за перші 9 місяців цього року склав всього 137 мільярдів рублів.

Дані показують, що з кожним місяцем профіцит бюджету знижується. Якщо за січень-травень він складав майже 1,5 трильйона рублів, то у січні-липні - вже 482 мільярди.

Також читайте: Путін використовує кожен кубометр газу для розколу Європи, – президент Австрії ван дер Беллен