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Заборона на експорт коксівного вугілля призведе до зупинки підприємств і вдарить по бюджету України, - голова ФМУ

вугілля

Заборона на експорт коксівного вугілля не допоможе Україні пройти зиму, але вдарить по підприємствах, для яких експорт залишався єдиною можливістю втриматися на плаву. Унаслідок цього постраждає і економіка України, і бюджет, і працівники цих підприємств, які залишаться без роботи.

Про це розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив: коксівне вугілля використовується лише у виробничому металургійному циклі. Але зараз у ГМК – величезні проблеми, багато підприємств зупинилися або працюють на мінімальних потужностях, і через це коксівне вугілля стало продукцією профіцитною.

"Єдина можливість підприємства, яке його виготовляє, вижити – це продавати його на експорт. Тому ми сподіваємося, що рішення влади заборонити експорт цього вугілля – це помилка: хотіли заборонити вивезення енергетичного вугілля, але включили до переліку коксівне. Ми розраховуємо, що ця помилка буде виправлена ​​терміново, бо це серйозний удар по виробниках коксівного вугілля. Адже вони через кризу втратили внутрішні ринки збуту, а тепер їм ще й експорт заборонили", - наголосив Біленький.

Він уточнив, що рішення уряду стало для виробників коксівного вугілля цілковитою несподіванкою – адже вони вже мали напрацьовані контракти з європейськими замовниками, тому ситуація стане ударом по репутації України як надійного експортера.

"Заборона на експорт коксівного вугілля призведе в кінцевому підсумку до зупинки цих підприємств, з усіма негативними наслідками – і для економіки України, і для бюджету, і для людей, які там працюють. Тому, як на мене, рішення треба переглядати", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, що експорт коксівного вугілля з України заборонено, бо це вугілля може бути використане для теплової генерації. Своєю чергою президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно. Проте заборона на експорт може призвести до мільйонних втрат для українського бюджету та втрати Україною репутації надійного торгового партнера – адже ЄС заборонив імпорт вугілля з РФ та розраховував замінити його українською продукцією.

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Автор: 

заборона (1447) експорт (4459) вугілля (2470) Кокс Тіні (24)


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Топ коментарі
+4
Федерації металургів України - нормальна така собі лобістська організація. Було б добре і чесно для початку сказати, що їх пох на все - головне бабки для власників.

І такі гнилі маніпуляції, які видало це чудо - просто не припустимо читати, а головне дослуховуватися до таких фахівців.
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14.09.2022 12:55
+4
Простими словами цей чувак каже наступне: "Підприємства металу не виробляють, але вертикально інтегровані структури їх власників мають коксівне вугілля. Щоб було на що жити батальону "Монако", треба це вугілля продавати за кордон. І хрен з вами, як ви тут зимуватимете." Та пішов ти в сраку, падлло!
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14.09.2022 13:16
+3
Ну так вже три роки кротоферма тільки цим і займається. Всі ходи на програш і послаблення.
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14.09.2022 12:56
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Федерації металургів України - нормальна така собі лобістська організація. Було б добре і чесно для початку сказати, що їх пох на все - головне бабки для власників.

І такі гнилі маніпуляції, які видало це чудо - просто не припустимо читати, а головне дослуховуватися до таких фахівців.
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14.09.2022 12:55 Відповісти
Ну так вже три роки кротоферма тільки цим і займається. Всі ходи на програш і послаблення.
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14.09.2022 12:56 Відповісти
Во бредятина от фму. Уголь понимаешь у них не горит прям напомнили про негорючий ЮАРовский уголь.
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14.09.2022 13:00 Відповісти
Причина: "багато підприємств зупинилися або працюють на мінімальних потужностях" Джерело:

Дивний наслідок: "Єдина можливість підприємства, яке його виготовляє, вижити - це продавати його (вугілля) на експорт" Джерело:

Тобто відновити потужності власної металургії - не на часі? Дякувати рашистам, металобрухту у нас вистачає. Для відновлення країни метал буде ДУЖЕ потрібний. Будемо його закуповувати?

Ніц не розумію цієї zекономіки!
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14.09.2022 13:02 Відповісти
Пох на зиму та опалювальний сезон? Хтось знову не наївся?
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14.09.2022 13:05 Відповісти
Коксовий уголь не йде на опалювання.
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14.09.2022 13:15 Відповісти
Это не так. Из него и кокс можно делать и топить им можно точно так как и энергетическим.
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14.09.2022 14:31 Відповісти
Ще й як іде. Чи вже забули що більшість котлів на наших ТЕЦ на коксі? Якого б дідька їх переробляли на буре вугілля, коли багато коксових шахт опинились в окупації у 2014?
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14.09.2022 16:24 Відповісти
Простими словами цей чувак каже наступне: "Підприємства металу не виробляють, але вертикально інтегровані структури їх власників мають коксівне вугілля. Щоб було на що жити батальону "Монако", треба це вугілля продавати за кордон. І хрен з вами, як ви тут зимуватимете." Та пішов ти в сраку, падлло!
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14.09.2022 13:16 Відповісти
Це падло платить за цю джинсу
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14.09.2022 16:25 Відповісти
що за *****? що за хайп ? В постанові чітко вказано "...одержані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00)"
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-1-do-666
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14.09.2022 13:26 Відповісти
Він уточнив, що рішення уряду стало для виробників коксівного вугілля цілковитою несподіванкою - адже вони вже мали напрацьовані контракти з європейськими замовниками, тому ситуація стане ударом по репутації України як надійного експортера. При чім Україна, до приватних"вугільних" регіоналів, котрі наварюють млр гривень в обхід державної казни .продаючи вугілля по напрацьованих корупційних шляхах.?
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14.09.2022 14:16 Відповісти
 
 