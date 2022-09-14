Заборона на експорт коксівного вугілля призведе до зупинки підприємств і вдарить по бюджету України, - голова ФМУ

Заборона на експорт коксівного вугілля не допоможе Україні пройти зиму, але вдарить по підприємствах, для яких експорт залишався єдиною можливістю втриматися на плаву. Унаслідок цього постраждає і економіка України, і бюджет, і працівники цих підприємств, які залишаться без роботи.

Про це розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив: коксівне вугілля використовується лише у виробничому металургійному циклі. Але зараз у ГМК – величезні проблеми, багато підприємств зупинилися або працюють на мінімальних потужностях, і через це коксівне вугілля стало продукцією профіцитною.

"Єдина можливість підприємства, яке його виготовляє, вижити – це продавати його на експорт. Тому ми сподіваємося, що рішення влади заборонити експорт цього вугілля – це помилка: хотіли заборонити вивезення енергетичного вугілля, але включили до переліку коксівне. Ми розраховуємо, що ця помилка буде виправлена ​​терміново, бо це серйозний удар по виробниках коксівного вугілля. Адже вони через кризу втратили внутрішні ринки збуту, а тепер їм ще й експорт заборонили", - наголосив Біленький.

Він уточнив, що рішення уряду стало для виробників коксівного вугілля цілковитою несподіванкою – адже вони вже мали напрацьовані контракти з європейськими замовниками, тому ситуація стане ударом по репутації України як надійного експортера.

"Заборона на експорт коксівного вугілля призведе в кінцевому підсумку до зупинки цих підприємств, з усіма негативними наслідками – і для економіки України, і для бюджету, і для людей, які там працюють. Тому, як на мене, рішення треба переглядати", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, що експорт коксівного вугілля з України заборонено, бо це вугілля може бути використане для теплової генерації. Своєю чергою президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно. Проте заборона на експорт може призвести до мільйонних втрат для українського бюджету та втрати Україною репутації надійного торгового партнера – адже ЄС заборонив імпорт вугілля з РФ та розраховував замінити його українською продукцією.

Читайте також: Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля