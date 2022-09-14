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Новини Війна
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В окупанта Івана з Воронежа вкрали всі гроші, отримані за вбивства українців. ФОТО

Іван з кінця лютого воює в Україні. Він заробив на крові близько 750 тис. рублів (473 тис. грн), але шахраї вкрали з картки все до копійки.

Зворушливу історію Івана публікує російський телеграм-канал Baza, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіянин провів в Україні пів року. Коли його підрозділ тимчасово вивели в Бєлгородську область, Іван віддав картку із зарплатнею мамі. Один раз вона зняла гроші, наступного разу банкомат повідомив про відмову.

"Виявилось, що гроші з карти зникли. Хтось просто забрав їх за допомогою дубліката сім-картки Івана. На рахунку лежало близько 750 тисяч рублів - усі гроші, що хлопець заробив під час бойових дій. Тепер жінка спеціально підгадує час, щоб зняти зарплату сина одразу після зарплати, адже поки що він сам не може заблокувати чи переоформити картку, бо перебуває в Україні", - пише Baza.

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Мати Івана звернулася в поліцію та до прокуратури. Там їй відповіли, що навряд чи зможуть допомогти.

В окупанта Івана з Воронежа вкрали всі гроші, отримані за вбивства українців 01

Автор: 

армія рф (17207) росія (64926) крадіжка (655)


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Топ коментарі
+24
Што жє ти, ванюша, голаву павєсіл...
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14.09.2022 13:09
+22
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14.09.2022 13:10
+22
А зачем ему деньги если ему и так скоро ******?
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14.09.2022 13:10
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Што жє ти, ванюша, голаву павєсіл...
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14.09.2022 13:09 Відповісти
свои же паханы по банде ой миль пардон однополчане..зуб даю..карту номер только в Украине сфоткать и списать и можно было СМС сбросили данные и вперде в банке откатали дублешку и никаких криминалов... есть сложный путь поднять кодовые данные по выдлаваемым картам по ФИО но так долше и опасней цепочка больше...
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14.09.2022 13:35 Відповісти
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14.09.2022 13:10 Відповісти
А зачем ему деньги если ему и так скоро ******?
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14.09.2022 13:10 Відповісти
то його "мама" кинула....вона ХОТІЛА білі жигулі...
а цей виродок руZZкій вбивця втік, а НЕ приїхав в целофані....
так руSSка "мама" буде його знову ж на "подвиги" відряджати...з думками:"щоб ти здох, сучий біомусор"....
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14.09.2022 13:12 Відповісти
так і треба покидьку
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14.09.2022 13:13 Відповісти
Прастьіе люди нє винаватьі! Ета все Путин!

Курва! І не печуть же руки ті криваві гроші отій свиноматці, що народила цього покидька!
Маріуполь на ваші оселі і щоб усе було Буча в житті!
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14.09.2022 13:13 Відповісти
так це ж Ванька -дурачек
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14.09.2022 13:14 Відповісти
Ты это,Ваня,порадуй маму-сдохни.
Только сдохни с подтверждением,а то опять маму соотечественники ******.Будет как обычно-и ******** нет и карточка пустая.
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14.09.2022 13:15 Відповісти
Респект мошенникам, хорошее дело делают!!!
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14.09.2022 13:16 Відповісти
то напевно пЄніс Душилін його облопошив через ммм
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14.09.2022 13:16 Відповісти
****, до слез
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14.09.2022 13:18 Відповісти
Де пика цього виродка
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14.09.2022 13:19 Відповісти
Надежда у нее теперь только на "гробовые",так они на ее карточку прийдут
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14.09.2022 13:19 Відповісти
Маю велику надію,що цей ванька-дурачок скоро буде удобрювати український чорнозем. Тому на###уя йому гроші?
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14.09.2022 13:20 Відповісти
Помнится при атсасавке, в вяликой и магучей армии процветало воровство, особенно перед дембелем, салдатик на свои 7 руплев зарплаты и то что намутит за время службы, набивал чемодан, а нехорошие сослуживцы с соседних подразделений вскрывали каптёрки, а то окно или стену могли прошибить и пошерстить чемоданы. А так в принципе как пишут кремлёвские ******* при совке всё было хорошо, ни плохих ментов, ни воровства, ни убийств, ни наркомании, ни...х.я)
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14.09.2022 13:24 Відповісти
Пропоную зібрати кошти орку на мотузку, нехай вішається.
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14.09.2022 13:24 Відповісти
Івану висловить "співчуття"?
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14.09.2022 13:30 Відповісти
Рускій бог нахлобучив Івана з Воронежа.
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14.09.2022 13:36 Відповісти
Напрасна старушка ждьот сина дамоооой!
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14.09.2022 13:44 Відповісти
Хорошо если деньги украинские хакеры сняли на ВСУ
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14.09.2022 13:55 Відповісти
А эта путинская гиена хотел чебурек с мясом , да нет досвидос ,кацап кацапу всегда поможет.
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14.09.2022 13:55 Відповісти
тут я би не заперечував, якби цими шахраями були б українці. А якби ще й вони донатили ці гроші на ЗСУ... - нагородив би.
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14.09.2022 14:02 Відповісти
яка блювотна форма в кацапів...
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14.09.2022 14:31 Відповісти
надіюсь що це можливо наші вкрали якимось способом ці гроші з його картки і відправили на допомогу ЗСУ
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14.09.2022 14:37 Відповісти
На рахунку лежало близько 750 тисяч рублів - усі гроші, що хлопець заробив під час бойових дій. Джерело:
"Заробітчанин" хрінов. "Зароби" краще мамкє одним махом на "Ладу".
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14.09.2022 14:43 Відповісти
одна ванюшка бяда бяда огорчение
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14.09.2022 15:13 Відповісти
Да всё просто, там мамашка деньги приныкала что бы лапоть их не пробухал, тем более что ванька имеет большие шанцы отправиться на концерт к кобздону.
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14.09.2022 16:30 Відповісти
Це ідея. Агов, де наші бойові хакери? Для вас є робота. Треба обчищати картки орків. За таке діло Зеля повинен запровадити нагороду.
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14.09.2022 22:31 Відповісти
 
 