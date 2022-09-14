В окупанта Івана з Воронежа вкрали всі гроші, отримані за вбивства українців. ФОТО

Іван з кінця лютого воює в Україні. Він заробив на крові близько 750 тис. рублів (473 тис. грн), але шахраї вкрали з картки все до копійки.

Зворушливу історію Івана публікує російський телеграм-канал Baza, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіянин провів в Україні пів року. Коли його підрозділ тимчасово вивели в Бєлгородську область, Іван віддав картку із зарплатнею мамі. Один раз вона зняла гроші, наступного разу банкомат повідомив про відмову.

"Виявилось, що гроші з карти зникли. Хтось просто забрав їх за допомогою дубліката сім-картки Івана. На рахунку лежало близько 750 тисяч рублів - усі гроші, що хлопець заробив під час бойових дій. Тепер жінка спеціально підгадує час, щоб зняти зарплату сина одразу після зарплати, адже поки що він сам не може заблокувати чи переоформити картку, бо перебуває в Україні", - пише Baza.

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Мати Івана звернулася в поліцію та до прокуратури. Там їй відповіли, що навряд чи зможуть допомогти.