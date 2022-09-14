УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10448 відвідувачів онлайн
Новини Війна
49 454 100

Окупанти повернулись у Кремінну, позривали українські прапори та вимкнули інтернет, - Гайдай

кремінна

Російські загарбники повернулись у Кремінну і створюють видимість своєї масової присутності в окупованому місті.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті. Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію", - розповів він.

За словами Гайдая, фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде.

"Треба запастися терпінням, рашисти теж готуються. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо…але скоро. Ми напоготові. На Луганщинщині вже створено обласний штаб з деокупації наших територій. Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах. Вакууму в адмінпитаннях не буде. Перш за все, також буде відновлено мобільний зв‘язок та інтернет, та іншу критичну інфрастуктуру, виходячи зі ступеню пошкодження", - зазначив очільник ОВА.

Раніше Гайдай заявив, що росіяни повністю залишили Кремінну, там майорить український прапор, піднятий партизанами, але ЗСУ ще не зайшли в місто.

Читайте: Кожен сантиметр Луганщини відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Гайдай - приємний чоловік. Говорить гарно. Не боягуз. Але клоун. 🤡
показати весь коментар
14.09.2022 13:23
+19
Може клоуни це ті, хто слухати не вміють? "Але ЗСУ не зайшли у місто"
показати весь коментар
14.09.2022 13:31
+18
Гайдай вже сьомий місяць спочатку створює фейкові "сенсації", потім сам же їх і спростовує.
Подивився реакцію в інтернеті за останні 2-3 дні після того, як Гайдай повідомив, що орки "повністю вийшли з Кремінної".
Деякі, найбільш дебільні ЗМІ, вийшли із заголовками: "Кремінну звільнено від окупантів", "ЗСУ звільнили Кремінну" і т.п. Це називається - пішла брехня по селу.
Нахера Гайдай так робить, навіщо йому така дешева популярність? ХЗ...
показати весь коментар
14.09.2022 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гайдай - приємний чоловік. Говорить гарно. Не боягуз. Але клоун. 🤡
показати весь коментар
14.09.2022 13:23 Відповісти
Може клоуни це ті, хто слухати не вміють? "Але ЗСУ не зайшли у місто"
показати весь коментар
14.09.2022 13:31 Відповісти
Так отож, "не зайшли" , от окупанти і повернулись. А хто повідомів, у кого словесний понос?
показати весь коментар
14.09.2022 13:38 Відповісти
Тому й просять - не повідомляти зарано. Повідомляти про деоккупацію вже можна, коли наші зайдуть і зачистять місто, а то деза виходить.
показати весь коментар
14.09.2022 13:52 Відповісти
Так ніхто про деокупацію Кремінної і не повідомляв.
показати весь коментар
14.09.2022 14:02 Відповісти
Гайдай и сообщал - у него словесный понос
показати весь коментар
14.09.2022 14:35 Відповісти
Повідомив інформатор. Тобі не подобається те, що ми дізнались про наявність анонімних мешканців, які не побоялися підняти український стяг у окупованому місті?
показати весь коментар
14.09.2022 14:12 Відповісти
так трепло Гайдай сам же об этом и трындит - реально полезный идиот балабол какой-то или того хуже консерва кремлевская
показати весь коментар
14.09.2022 14:33 Відповісти
Знову,вони і не повинні були зайти. Там відстань велика.
показати весь коментар
14.09.2022 14:35 Відповісти
НУ І КОМУ ТИ ЦЕ КАЖЕШ КАЦАПАМ ЩОБ ВОНИ СПОКІЙНО ЗАХОДИЛИ В МІСТО ДЕ НЕМАЄ НАШИХ ЗАИСНИКІВ.
показати весь коментар
14.09.2022 15:00 Відповісти
Гайдай ти де?
показати весь коментар
14.09.2022 13:23 Відповісти
Судя по тому що постійно у броніку боневтік, і знаходиться мабуть не ближче Львова.
показати весь коментар
14.09.2022 13:27 Відповісти
Вы там с Гайдаем пельки постуляйте, пока Генштаб не разрешит что то заявлять. А то пошесть чинуш, шоб попиариться - языком мелют про фронт, как помелом. Лучше, этими языками улицы подметайте подконтрольных городов.
показати весь коментар
14.09.2022 22:41 Відповісти
не треба бігти попереду коня...
показати весь коментар
14.09.2022 13:24 Відповісти
Не треба було зеленському про Кремінну говорити, а то зупинив наступ на Луганськ.
показати весь коментар
14.09.2022 13:27 Відповісти
И Ермаку особенно.
показати весь коментар
14.09.2022 13:30 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2022 13:39 Відповісти
слухай, я думаю ЗСУ самі розберуться куди і коли і на що наступати, впевнений якщо не зайшли в Кремінну до того ж пусту ,без орків які покинули свої позиції значить так треба було, і не вам з дивана розказувати коли і як це треба робити,компетентні люди і без вас диванних експертів розберуться
показати весь коментар
14.09.2022 13:39 Відповісти
Отож не треба лізти на матір поперед батька. Це кацапський звичай.
показати весь коментар
14.09.2022 13:43 Відповісти
так у тебя имя кацапское
показати весь коментар
14.09.2022 14:38 Відповісти
Воно то так, але міни не ВСУ в Чогарі знімало і Азов здавало, і не ВСУ в Оман їздили. Мова про ушльопків. Не перекручуй.
показати весь коментар
14.09.2022 13:45 Відповісти
я тебе розчарую коли скажу напевно що в ВСУ воюють люди які втратили уже достатньо товаришів по службі,і повір якби їх там хтось розводив чи брехав на рахунок чогось, вони би просто нікого не слухали і робили так як треба,так ще не шукай зради там де її немає
показати весь коментар
14.09.2022 13:48 Відповісти
Знову про ВСУ, я про ВСУ не писав, зверни увагу.
показати весь коментар
14.09.2022 13:51 Відповісти
так а що по твоєму там зеленський на вході в місто особисто стоїть і не пускає туди наших солдат? у нас люди так ********** усе ускладнювати і малювати конспірологічні заговори світового масштабу там де цього і близько немає
показати весь коментар
14.09.2022 13:55 Відповісти
Тобі говорять якщо місто не під нашим контролем то не тринди про це бо кацапи його займуть а наші воїни будуть ризикувати своїм житям щоб вигнати ворога звідтіля.
показати весь коментар
14.09.2022 15:07 Відповісти
Тобто по-Вашому, воїни ЗСУ орієнтуються виключно на інформацію з коментарів на Цензорі?
показати весь коментар
14.09.2022 18:48 Відповісти
Андрій Саган 24.08.2022
Новий бот подоляцкий.
показати весь коментар
14.09.2022 14:07 Відповісти
судячи по вашій логіці я являюсь у вашому розумінні ботом тільки тому що у мене ось така дата реєстрації і ще тому що моя думка не співпадає з вашою думкою... у вас дедукція просто на рівні Шерлока Холмса
показати весь коментар
14.09.2022 14:11 Відповісти
🤫
показати весь коментар
14.09.2022 18:51 Відповісти
а гівна на вентилятор як не кинути? бо день піде на смарку!
показати весь коментар
14.09.2022 14:10 Відповісти
В ЗСУ я не сумніваюсь, я не вірю покидькам в дорогих костюмах, що намагаються керувати військовими
показати весь коментар
14.09.2022 14:41 Відповісти
а мозк включити слабо? Може ЗСУ треба для початку закріпитись на звільнених територіях, підтягнути тили, зробити ротацію? Чи маршем до Луганська з Донецьком?
показати весь коментар
14.09.2022 13:41 Відповісти
наявність мізків не притаманна диванним експертам, "шашки наголо и фперед" ось їх псевдопатріотична психологія. Скільки хлопців загине їм *****, головне хайпануть
показати весь коментар
14.09.2022 14:12 Відповісти
Таки да. До того ж, це могла бути пастка (у Сватовому та Кремінній).
показати весь коментар
14.09.2022 14:13 Відповісти
А може воно навмисно,саме для цього?
Ну як за літаки.
показати весь коментар
14.09.2022 14:30 Відповісти
Гайдай вже сьомий місяць спочатку створює фейкові "сенсації", потім сам же їх і спростовує.
Подивився реакцію в інтернеті за останні 2-3 дні після того, як Гайдай повідомив, що орки "повністю вийшли з Кремінної".
Деякі, найбільш дебільні ЗМІ, вийшли із заголовками: "Кремінну звільнено від окупантів", "ЗСУ звільнили Кремінну" і т.п. Це називається - пішла брехня по селу.
Нахера Гайдай так робить, навіщо йому така дешева популярність? ХЗ...
показати весь коментар
14.09.2022 13:28 Відповісти
Так у першому коментарі є відповідь: тому шо клоун. Шоумен, якщо вам так зрозуміліше.
показати весь коментар
14.09.2022 13:43 Відповісти
Там і відповідь на той коментар є: клоуни насправді ті, хто прочитати "але зсу не зайшли у місто" не можуть.
показати весь коментар
14.09.2022 14:04 Відповісти
он не клоун он хуже - он полезный идиот или консерва рашисситкая
показати весь коментар
14.09.2022 14:40 Відповісти
Ви ще забули про суперфайноньюс обдристовича. Ну і тоха також не пасе задніх. До речі: де ті в оточенні кадировці, про яких він триндів в понеділок. І прохання до адмінів Цензара, якщо вони моніторять коментарі не тільки ради бану-перестаньте розміщувати на сайті Цензор.нет тих всіх бовкалів . Пишу без купюр: арестовича геращенкаб, гайдая, та й Кім далеко від них не втік.
показати весь коментар
14.09.2022 16:06 Відповісти
Не вижу в этом большой проблемы. Как пришли, так в мешках и уедут рано или поздно. К сожалению у нас нет возможности одновременно начать контролировать всю территорию. Всему свое время.
показати весь коментар
14.09.2022 13:29 Відповісти
Так, для тих хто на вільній теріторії проблем нема, а для мешканців Кремінної?
показати весь коментар
14.09.2022 13:45 Відповісти
ну мешканцi повиннi були давно эвакуироваться
показати весь коментар
14.09.2022 14:41 Відповісти
Такого ********* як Гайдай годі знайти. Навіть в ОП таких мало.
показати весь коментар
14.09.2022 13:29 Відповісти
А чи він ********, чи може ті, хто не прочитав "Але ЗСУ щє не зайшли у місто"?
показати весь коментар
14.09.2022 13:33 Відповісти
а хто тебе питає що наші не зайшли чи ти для кацапів це наголошуєш.
показати весь коментар
14.09.2022 15:11 Відповісти
чому ж? знайти досить просто. наприклад, є ще Федоров
показати весь коментар
14.09.2022 13:38 Відповісти
А Дристович?!!!! Сам боневтік. Як його рахувати ? В(ж)ОПі чи над (ж)ОПою?
показати весь коментар
14.09.2022 14:35 Відповісти
вся шобла ЗЕпредателей сдают позиции ЗСУ
показати весь коментар
14.09.2022 14:43 Відповісти
Если взять %,то их(предателей/колаборантов) больше в ОПЗЖ,а если посчитать по головам - "слуга урода".
показати весь коментар
14.09.2022 14:59 Відповісти
а меня больше всего печалит - кто их выбрал в власть? почему люди такие "не умные"?
показати весь коментар
14.09.2022 15:20 Відповісти
Народ пересмотрел телевизор,последние мозги там оставил,и стал повторять за пукиным "кто угодно,кроме Поршенко!'.
Расеяне им и подсунули " кого угодно,только не президента".
Сейчас многие уже не смогут проголосовать за "кого угодно", а многим расейские пули вправили мозги,даже если попали в задницу,и даже пролетели мимо!
показати весь коментар
14.09.2022 15:52 Відповісти
Надо меньше языком ляпать о том что где то откуда то ушёл, раскрывает карты сами, идиоты
показати весь коментар
14.09.2022 13:29 Відповісти
Думка 1: ЗСУ занадто зволікали, треба було одразу заходити в залишені рашистами Сватово та Кремінну.

Думка 2: наше армійське командування свідомо не поспішало заходити у Сватово та Кремінну, бо то могла бути пастка.

Найчастіше перша думка виявляється хибною, тому закликаю довіряти нашим військовим командирам, вони вже довели в цій війні свою компетентність.
показати весь коментар
14.09.2022 13:32 Відповісти
не связано ли это с фотосессией в Изюме?
показати весь коментар
14.09.2022 13:35 Відповісти
Трохи порнографії, з ким не буває
показати весь коментар
14.09.2022 13:42 Відповісти
А може давайте не будемо вчити наш Генштаб, як ЗСУ мають воювати, і що і коли їм займати.
показати весь коментар
14.09.2022 13:43 Відповісти
а кто их учит? зачем бред писать?
показати весь коментар
14.09.2022 14:44 Відповісти
Коментарі почитай.
показати весь коментар
14.09.2022 16:12 Відповісти
на мою думку якщо не зайшли в місто значить на те були свої причини, до того ж цього ніхто не заважав зробити,можливо кацапи зробили там засідку і тільки й цього і чекали, тому компетентні люди на місцях самі розберуться коли куди і як наступати без диванних експертів які сидять в безпечних місцях і звідти розказують про зраду
показати весь коментар
14.09.2022 13:45 Відповісти
можно подумать что ктото адекватный поверил в басни Гайдая. Он как и все зеленые служки умеют только создавать видимость успеха и медийно надувать свою собственную значимость лишь бы Главнокомандующий-идиот который любит ушами, их не уволил
показати весь коментар
14.09.2022 13:45 Відповісти
Гарна думка.
показати весь коментар
14.09.2022 13:49 Відповісти
А зачем верить в выдуманное ботами фуфло?
показати весь коментар
14.09.2022 14:05 Відповісти
Должность у ушастого "верховньій гавнокомандующий".
Главнокомандующий ВСУ - Залужный
показати весь коментар
14.09.2022 14:41 Відповісти
Он як!? Безстрашні усруси героїчно перемогли прапори. Цікаво, коли вони потраплять в полон яку пісню співатимуть, мабудь, свою улюблену ,,Ми не знали, що їдем на війну,,.
показати весь коментар
14.09.2022 13:47 Відповісти
Звернення Ільфа і Петрова через О.Бендера до "блогерів":В какіх войсках ви служілі?
показати весь коментар
14.09.2022 13:48 Відповісти
https://t.me/tZEinform/20765 Поки Zе фоткався в Ізюмі, ЗС РФ повернулись в Кремінну. Не пускайте на фронт це ходяче нещастя !
показати весь коментар
14.09.2022 14:05 Відповісти
Фейкомет сраний, ти ж розповідав що Кремінну ми вже от-от повернемо.
показати весь коментар
14.09.2022 14:07 Відповісти
Так ми її і так скоро повернемо, він розповідав, що піднімали наш прапор. Це ти походу фейкомет сраний тут.
показати весь коментар
14.09.2022 14:14 Відповісти
Де піднімали, в придуркуватих мріях Гайдая? Може він хоча б фото показав, що ти так впевнено як папуга за ним повторюєш без сумніву?
Той вже у фейсбуку і Сватово, і Рубіжне майже звільнив. І у Лисичанську в нього вже бої йшли.

Такий самий фейкомет як і дебільна істота Тоша Геращенко. Біба і Боба.
показати весь коментар
14.09.2022 14:20 Відповісти
І повернемо. Як тільки впораємося з Лиманом слідуючою буде саме Кремінна. Вони знову втечуть. На цей раз остаточно. І з Сватового теж. Бачиш. Варто щось одне поруч відвоювати, вони тікають ще з 5 міст.
показати весь коментар
14.09.2022 15:06 Відповісти
Це тому що ЗСУ застрягли в Лимані. Люди їх чекали чекали, а дочекалися повернення убивць і катів. А все тому що не треба журналістам писати фальшиво- обнадійливі статті.
показати весь коментар
14.09.2022 15:03 Відповісти
НАФУЯ ти бидлоті шось пояснюєш?! Рядовим треба пояснювати вказівки й накази, оперативні плани? А гражданським? Україна ДЕГРАДУВАЛА, свинарник і то ліпше цего курникатупого! В нас на кріслі Гетьмана довбо *** сидить, а ця публіка просто глядачі кінозалу, яких "на виході" пакують все життя...
показати весь коментар
14.09.2022 15:15 Відповісти
Ні,не всі деградували.....інакше,ми вже тут з вами не писали.
Молодь наша прогресивна,керують командири середньої ланки хлопці 25-ти років.Не треба про всіх так однозначно.
Багато вати,це правда...а куди її діти,якщо московія завозила в Україну сотні тисяч кацапів,а українців відправляли в Сибір...
показати весь коментар
14.09.2022 19:28 Відповісти
Дивна ситуація з точки зору науки логіки. Обидва твердження можуть бути правильними навіть одночасно.
Або гайдай розказав українцям, що в Кременній немає військ рф. Або гайдай розказав оркам, що в Кременній немає підрозділів ЗСУ.
Вибирай, що хочеш.
показати весь коментар
14.09.2022 15:15 Відповісти
Звісно, деокупації Кремінної не було навіть у найоптимістичніших планах ЗСУ. Просто кацапи набрали дуже велику інерцію під час втечі.
показати весь коментар
14.09.2022 15:22 Відповісти
Может не надо Гайдаю трепать языком? Есть военное командование, оно принимает решения куда идти и что штурмовать? Причем неоднократно же просили из минобороны, соблюдать молчание.
показати весь коментар
14.09.2022 16:33 Відповісти
 
 