Окупанти повернулись у Кремінну, позривали українські прапори та вимкнули інтернет, - Гайдай

Російські загарбники повернулись у Кремінну і створюють видимість своєї масової присутності в окупованому місті.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті. Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію", - розповів він.

За словами Гайдая, фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде.

"Треба запастися терпінням, рашисти теж готуються. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо…але скоро. Ми напоготові. На Луганщинщині вже створено обласний штаб з деокупації наших територій. Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах. Вакууму в адмінпитаннях не буде. Перш за все, також буде відновлено мобільний зв‘язок та інтернет, та іншу критичну інфрастуктуру, виходячи зі ступеню пошкодження", - зазначив очільник ОВА.

Раніше Гайдай заявив, що росіяни повністю залишили Кремінну, там майорить український прапор, піднятий партизанами, але ЗСУ ще не зайшли в місто.

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