Окупанти повернулись у Кремінну, позривали українські прапори та вимкнули інтернет, - Гайдай
Російські загарбники повернулись у Кремінну і створюють видимість своєї масової присутності в окупованому місті.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті. Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію", - розповів він.
За словами Гайдая, фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде.
"Треба запастися терпінням, рашисти теж готуються. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо…але скоро. Ми напоготові. На Луганщинщині вже створено обласний штаб з деокупації наших територій. Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах. Вакууму в адмінпитаннях не буде. Перш за все, також буде відновлено мобільний зв‘язок та інтернет, та іншу критичну інфрастуктуру, виходячи зі ступеню пошкодження", - зазначив очільник ОВА.
Раніше Гайдай заявив, що росіяни повністю залишили Кремінну, там майорить український прапор, піднятий партизанами, але ЗСУ ще не зайшли в місто.
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Новий бот подоляцкий.
Ну як за літаки.
Подивився реакцію в інтернеті за останні 2-3 дні після того, як Гайдай повідомив, що орки "повністю вийшли з Кремінної".
Деякі, найбільш дебільні ЗМІ, вийшли із заголовками: "Кремінну звільнено від окупантів", "ЗСУ звільнили Кремінну" і т.п. Це називається - пішла брехня по селу.
Нахера Гайдай так робить, навіщо йому така дешева популярність? ХЗ...
Расеяне им и подсунули " кого угодно,только не президента".
Сейчас многие уже не смогут проголосовать за "кого угодно", а многим расейские пули вправили мозги,даже если попали в задницу,и даже пролетели мимо!
Думка 2: наше армійське командування свідомо не поспішало заходити у Сватово та Кремінну, бо то могла бути пастка.
Найчастіше перша думка виявляється хибною, тому закликаю довіряти нашим військовим командирам, вони вже довели в цій війні свою компетентність.
Главнокомандующий ВСУ - Залужный
Той вже у фейсбуку і Сватово, і Рубіжне майже звільнив. І у Лисичанську в нього вже бої йшли.
Такий самий фейкомет як і дебільна істота Тоша Геращенко. Біба і Боба.
Молодь наша прогресивна,керують командири середньої ланки хлопці 25-ти років.Не треба про всіх так однозначно.
Багато вати,це правда...а куди її діти,якщо московія завозила в Україну сотні тисяч кацапів,а українців відправляли в Сибір...
Або гайдай розказав українцям, що в Кременній немає військ рф. Або гайдай розказав оркам, що в Кременній немає підрозділів ЗСУ.
Вибирай, що хочеш.