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Литва надала Україні військову допомогу на 200 млн євро, - міністр оборони Анушаускас

литва,гаубиці

Загальна військова допомога Литви Україні становить близько EUR200 млн.

Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Україну раніше відправлено бронетранспортери М113, українці вже використовують 50 литовських бронемашин. За словами Анушаускаса, загалом Київ отримав із країн Заходу понад 300 одиниць такої військової техніки.

Він також зазначив, що погоджено терміновий ремонт української бронетехніки, і Литва разом з іншими країнами організує та підтримує навчання українських військових.

"До кінця року ми підготуємо щонайменше 500 військових фахівців", - повідомив Анушаускас.

Міністр також зазначив, що литовські підприємства отримали замовлення на пошиття зимового одягу для українських солдатів.

"У литовських компаніях, які найшвидше зможуть пошити запитуваний українцями зимовий одяг, прийнято рішення замовити його на EUR2,15 млн", - написав Анушаускас у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва відправила Україні 105-мм гаубиці. ФОТО

Автор: 

Литва (2379) допомога (8294)


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Топ коментарі
+9
ось наші брати а не смердюча кацапня!
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14.09.2022 13:24
+7
Щиро дякуємо Литві за підтримку та допомогу.
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14.09.2022 13:25
+6
дякуємо...
дуже велика і безцінна допомога, коли майже останнє....
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14.09.2022 13:43
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ось наші брати а не смердюча кацапня!
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14.09.2022 13:24 Відповісти
Щиро дякуємо Литві за підтримку та допомогу.
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14.09.2022 13:25 Відповісти
"Прозвучал громкий хлопок с последующим сильным задымлением": СМИ РФ сообщили о нападении на кортеж Путина

https://donpress.com/news/14-09-2022-prozvuchal-gromkiy-khlopok-s-posleduyuschim-silnym-zadymleniem-smi-rf-soobschili-o
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14.09.2022 13:25 Відповісти
Дякуємо!
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14.09.2022 13:25 Відповісти
Дякуемо
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14.09.2022 13:27 Відповісти
Учитуючи що ця держава у 100 разів менша від США... В яка допомога повинна бути із Штатів?
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14.09.2022 13:28 Відповісти
Штати нам нічого не винні.
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14.09.2022 13:33 Відповісти
нам ніхто нічого не винен, сам на сам нас би кацапи вже всіх по концтаборах гноїла
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14.09.2022 14:38 Відповісти
Для країни з населенням у 2.7 млн чол, 200 млн - це дуже потужна допомога. Дякуємо 🇺🇦🇱🇹
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14.09.2022 13:36 Відповісти
дякуємо...
дуже велика і безцінна допомога, коли майже останнє....
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14.09.2022 13:43 Відповісти
Жесть, як для такої маленької країни - це просто супер. Молодці! Дякую!
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14.09.2022 14:37 Відповісти
Eto tolko pomoc vojenix,a ecio jest ministerija zdravoxranenije te okolo 200 fur vyslali medikamentov,poxoze i ministerstvo zemledenije eti produkti i poxoze vysylali takze pomoc scyse 100 fur,kazdaja goroda samoupravlenije postojano vysylajet pomoc takze,eto gorodam pobratimim,vydel kak Buce osvobodyli tak srazu malenki kurostni gorodok Palanga dostavil tam pomoc,a sto a krupnix gorodax govorit.Kompaniji,volantiori i drugyje takze kak mozet pomogajet.
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14.09.2022 17:32 Відповісти
 
 