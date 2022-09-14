Литва надала Україні військову допомогу на 200 млн євро, - міністр оборони Анушаускас

Загальна військова допомога Литви Україні становить близько EUR200 млн.

Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Україну раніше відправлено бронетранспортери М113, українці вже використовують 50 литовських бронемашин. За словами Анушаускаса, загалом Київ отримав із країн Заходу понад 300 одиниць такої військової техніки.

Він також зазначив, що погоджено терміновий ремонт української бронетехніки, і Литва разом з іншими країнами організує та підтримує навчання українських військових.

"До кінця року ми підготуємо щонайменше 500 військових фахівців", - повідомив Анушаускас.

Міністр також зазначив, що литовські підприємства отримали замовлення на пошиття зимового одягу для українських солдатів.

"У литовських компаніях, які найшвидше зможуть пошити запитуваний українцями зимовий одяг, прийнято рішення замовити його на EUR2,15 млн", - написав Анушаускас у соцмережах.

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