Мобільні слідчо-прокурорські групи починають збирати докази воєнних злочинів РФ на звільнених територіях Харківщини, - Офіс Генпрокурора

Від кінця лютого до початку контрнаступу ЗСУ, тобто до початку вересня, 34% території Харківської області було окуповано.

Про це нагадує пресцентр Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз, коли українські військові з початку вересня звільнили 6000 квадратних кілометрів української землі на сході і півдні, на тлі радості від самого факту, перед нами постає жахлива картина того, що робили окупанти, зокрема, на Харківщині. Фактично зараз такі міста, як Балаклія, Ізюм стають в один ряд з Бучею, Бородянкою, Ірпенем. Тими містами, де вже були зафіксовані і нами розслідуються численні воєнні злочини та злочини проти основ нацбезпеки. Тож, для підвищення ефективності розслідування, за моєю ініціативою, були створені мобільні слідчо-прокурорські групи. Поєднання фахівців різного напряму, їхні скоординовані дії дозволять більш якісно розслідувати воєнні та інші міжнародні злочини", - переконаний генеральний прокурор Андрій Костін.

На Харківщини працюватимуть 23 такі мобільні слідчо-прокурорські групи. До складу увійдуть працівники прокуратури, СБУ, Національної поліції, вибухотехніки та інші експерти. Вони проводитимуть огляди зруйнованих об`єктів цивільної інфраструктури та займатимуться фактами вбивств місцевих мешканців.

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Окрім цього утворені 5 так званих "тематичних груп". Їхнє завдання займатися виключно фактами катувань місцевих мешканців, а також пошуком розташування штабів чи командних пунктів російських військових на звільнених територіях.

Також мобільні групи врахують попередній досвід роботи, яка проводилася навесні на Київщині та Чернігівщині.

На прикладі Харківщини Офіс Генерального прокурора прагне відпрацювати універсальний алгоритм, який можна буде використовувати після звільнення Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей.

Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

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13 вересня у Міноборони повідомили, що за тиждень в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Згодом там уточнили, що реальна цифра звільнених територій майже у двічі більше.