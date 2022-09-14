Тайвань вивчає технології та інструменти, які використовує Україна в інформвійні проти Росії
Тайвань розглядає способи України донести своє повідомлення зовнішньому світу під час конфлікту, використовуючи різні інструменти. В тому числі супутниковий зв’язок та... гумор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на REUTERS.
"Ми вивчаємо досвід вторгнення Росії в Україну в лютому. Ми виявили, що весь світ може знати, що там відбувається в режимі реального часу", - заявила глава міністерства з цифрових технологій Тайваню Одрі Тан.
Після повномасштабного вторгнення Росії, Україна змогла ефективно доносити світу інформацію. А також підтримувала високу якість зв'язку в режимі реального часу, що також мало вирішальне значення.
"Це не тільки для нашого народу, а й для людей, які піклуються про нас у всьому світі, щоб ми могли заручитися підтримкою міжнародних друзів", - зазначила міністр.
У планах Тайваню: проведення випробувань супутників вартістю 550 мільйонів тайваньських доларів, активне використання соціальних мереж тощо.
"Ми публічно заявляємо, що наша стратегія - "гумор замість чуток". Як ми бачили на прикладі України, є також люди, які використовують ідеї навіть комедії, звичайно ж, інтернет-меми, щоб поширювати повідомлення, яке згуртовує людей", - заявила Тан.
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Товарищ Си отказался примерять шапочку из фольги, которая полгода назад украсила плешь северного соседа
Бо тоді труєшся сам і стаєш токсичним для інших !
З них можна тільки надсміхатись
Тільки повний йолуп нездатен зрозуміти, що ЗСУ наразі - найсильніша армія Європи.
Стосовно закупівельной політикі. Може ви не слідкували, але до війни нам навіть не закрили контракт (давно сплачений) на закупівлю якіхось просунутих рушниць. Й не тому, що їх не було в наявності, а тому що західна зброя продається дуже важко в разі країн, яки поки що не належать до західного світу. Навіть якби в нас були гроші - ніхто б нам не продав західні винищувачі до війни.
Все ж, в чому Тайвань може бути в більш вигідному становищі: певно більша кількість (400 винищувачів наприклад) і вагоміше американське озброєння. По-друге, США і Тайвань на прикладі російського вторгнення в Україну мають змогу аналізувати і вчитися, як дієвіше вести асиметричну війну проти супротивника з суттєво переважаючими по всім параметрам ресурсами.
Безумовно, в таких умовах як ЗСУ навряд чи армії забезпечених країн вміють працювати, але цікаво знати, як там в закордонні. З новин склалося враження, що КНР останніми роками озброюється до зубів і все агресивніше себе поводить, Тайвань намагається врахувати це, модернізуючи власну армію.