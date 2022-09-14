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Новини
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Тайвань вивчає технології та інструменти, які використовує Україна в інформвійні проти Росії

тайвань

Тайвань розглядає способи України донести своє повідомлення зовнішньому світу під час конфлікту, використовуючи різні інструменти. В тому числі супутниковий зв’язок та... гумор. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на REUTERS.

"Ми вивчаємо досвід вторгнення Росії в Україну в лютому. Ми виявили, що весь світ може знати, що там відбувається в режимі реального часу", - заявила глава міністерства з цифрових технологій Тайваню Одрі Тан.

Після повномасштабного вторгнення Росії, Україна змогла ефективно доносити світу інформацію. А також підтримувала високу якість зв'язку в режимі реального часу, що також мало вирішальне значення.

"Це не тільки для нашого народу, а й для людей, які піклуються про нас у всьому світі, щоб ми могли заручитися підтримкою міжнародних друзів", - зазначила міністр.

У планах Тайваню: проведення випробувань супутників вартістю 550 мільйонів тайваньських доларів, активне використання соціальних мереж тощо.

"Ми публічно заявляємо, що наша стратегія - "гумор замість чуток". Як ми бачили на прикладі України, є також люди, які використовують ідеї навіть комедії, звичайно ж, інтернет-меми, щоб поширювати повідомлення, яке згуртовує людей", - заявила Тан.

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Автор: 

інформаційна війна (360) Китай (4504) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+18
можемо вислати двох гумористів. Хороші, орденоносці

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14.09.2022 14:07
+10
Тут ключову і вирішальну роль зіграв сам український народ. А не правила війни і інструменти, які нам дали.
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14.09.2022 14:07
+9
Воюють на квартальних фронтах.
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14.09.2022 14:09
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можемо вислати двох гумористів. Хороші, орденоносці

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14.09.2022 14:07 Відповісти
Воюють на квартальних фронтах.
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14.09.2022 14:09 Відповісти
Назавжди
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14.09.2022 14:09 Відповісти
Може відразу віддати їх «шефа? Відомий, добре читає тексти, не вибагливий в одязі.
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14.09.2022 14:15 Відповісти
нє, поки його лице торгується на заході і приносить Україні різні плюшки - "така корова потрібна самим"
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14.09.2022 14:17 Відповісти
Тут ключову і вирішальну роль зіграв сам український народ. А не правила війни і інструменти, які нам дали.
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14.09.2022 14:07 Відповісти
да печаль - народ оказался не очень умным и абсолютно без какого-либо инстинкта самосохранения
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14.09.2022 14:58 Відповісти
Ніхто не в змозі визначити напевно, що тут було головне, а що другорядне. При всій відвазі та згуртованості громадян без західной зброї в нас не було б шансів довго триматись. Для того, щоб західни політики надавали зброю протягом тривалого часу необхідне схвальне ставлення до цього їхнього електорату. Без чудового та дуже креативного висвітлення подій на війні звідки взялося б подібне ставлення середньостатистичного бельгійця скажемо... Тому креативне з гумором висвітлення подій дуже важливо. Й нашу інформаційну складову війни вивчають не лишень тайваньці, а й наприклад ізраільтяни. Бо в їх війсковой доктріні заборонено війсковим викладати будь-яки події під час бойових зіткнень й лишень девлячись на нас вони почали рахувати чи подібне оператівне висвітлення не дає більше плюсів ніж мінусів. До того їм така думка навіть в голови не приходила.
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14.09.2022 15:58 Відповісти
Ми б продовжували боротись. Важко. З великими втратами. Але ми б боролись. Кацапи не втримали б захоплену територію.
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14.09.2022 16:09 Відповісти
Важко боротись без арти чи снарядів наприклад. Захісникі Маріуполя це взірець непохитной звитяги, але без БК проти авіабомб навіть в них не було шансів...
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14.09.2022 16:44 Відповісти
Далеко вам до нашого гумору.
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14.09.2022 14:07 Відповісти
В Тайвані є 95 квартал? А якщо серйозно то по гумору не підійде, різний менталітет
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14.09.2022 14:09 Відповісти
А якщо серйозно, то це не про 95 квартал взагалі мова, а про культуру антиросійських мемів у соцмережах.
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14.09.2022 14:18 Відповісти
Косвенно, этот юмор и Тайвань сохранил.
Товарищ Си отказался примерять шапочку из фольги, которая полгода назад украсила плешь северного соседа
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14.09.2022 14:11 Відповісти
немедленно закрывайте всякие стендапкомики и цирки. Дайте людям в руки книги, даже если это будет бесплатно. Это самое важное во всей истории. И несмотря на заверения цзипина, что при переизбрании его не очередной срок он покончит с Тайванем, не слушайте. Книги - это оружие ничуть не хуже хаймерсов. Но хаймерсами с дальними пакетами тоже надо запастись. Хуже не будет.
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14.09.2022 14:22 Відповісти
У тайваньцев электронные книги давно)
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14.09.2022 14:25 Відповісти
Добре. Есть электронная книга(у кого нет, подарить) - надо читать историю. Народ должен понимать за что воюет и что на кону. ну и хаймерсы, хаймерсы....
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14.09.2022 14:32 Відповісти
Цікаво, що вони вивчають?
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14.09.2022 14:31 Відповісти
методи ведення інформаційної війни у мережах, як цьому допомагають меми, тіктоки, карикатури на російську армію і таке подібне. як це з'являється, що цьому сприяє
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14.09.2022 15:10 Відповісти
Головне зрозуміти, що всі Zомби - токсичні, з ними не можна спілкуватись ВЗАГАЛІ.
Бо тоді труєшся сам і стаєш токсичним для інших !
З них можна тільки надсміхатись

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14.09.2022 14:33 Відповісти
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14.09.2022 14:39 Відповісти
У Тайваня в рази сильніші збройні сили, в сотні разів економіка, діючий оборонний договір, а головне адекватна влада. Досвід інформаційної боротьби України може бути недоречним.
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14.09.2022 15:25 Відповісти
Певно, вивчають і наші помилки. В них інформаційний фронт схожий з нашим - КНР наймає тролів на Тайвані, частина тайванців працює в КНР (і це не зважаючи на те, що Тайвань - забезпечена, розвинена країна), є пропекінські політичні сили (здається ледь не Гоміньдан зараз за Пекін топить), надмірна толерантність до проКНРівської пропаганди (як під час нещодавньої зимової олімпіади в кнр тайваньці вибачили своїй спортсменці, яка чи то тренувалась в костюмі команди кнр чи то фоткалась в ньому. При тому, що ця особа ще несла прапор Тайваню на церемонії відкриття).
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14.09.2022 15:45 Відповісти
У Тайваню в рази сильніши збройні сили ніж в нас? Серйозно? Нажаль немає іконкі файспалм...
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14.09.2022 16:03 Відповісти
По рівню матеріально-технічного забезпечення напевно вони сильніші, аніж Україна до повномасштабного вторгнення. Наприклад, Тайвань в 2019 році закупив в США 70 одиниць F-16, Тайвань має ракети, якими може дістати КНР. В цифрах не знаю, ніколи не цікавилася, просто з періодичного перегляду їх новин відомо, що Тайвань регулярно закуповує зброю в США. Порівняння з закупівельною політикою України, певно, буде не на нашу користь.
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14.09.2022 17:53 Відповісти
До вторгнення, після вторгнення, і взагалі в будь-який момент існування ЗС країн, у тому числі до передачі ядерної зброї Україною.
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15.09.2022 10:41 Відповісти
Не знаю... Як то кажуть, ніхто не знає на що він здатен, поки не зробить цього.
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15.09.2022 20:51 Відповісти
можу дати... в мене ще є... 🤦
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15.09.2022 10:32 Відповісти
Тайвань розкатав би кацапів за місяць максимум. При цьому, не втративши і 1% тих територій, які були в нас окуповані.
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15.09.2022 10:38 Відповісти
Приємно спілкуватись із війсковим експертом світового рівня. Незрозуміло як ви опинилися у підвалах якогось цензору. А як же з'їзди антіваксерів без вас обійдуться?...
Тільки повний йолуп нездатен зрозуміти, що ЗСУ наразі - найсильніша армія Європи.
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15.09.2022 10:47 Відповісти
Ну так користуйся моментом бовдур, тому що твоєму мозку засратому марафонами новин пропаганди скоро будуть розказувати, що ЗСУ найсильніша армія у світі, а хто не вірить - тот прєдатєль
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15.09.2022 15:59 Відповісти
Краще я буду бовдуром, аби не таким тупим порохоботом на кшталт тебе.
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15.09.2022 17:00 Відповісти
Продовжуй краще бути бовдуром, від таких "союзників" все одно толку ніякого
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16.09.2022 11:47 Відповісти
А хто писав про союзників? Мені тупі союзникі нах не потрібні...
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16.09.2022 14:00 Відповісти
Тобто само не зрозуміло, що ляпнуло, чи це така жалюгідна спроба з'їхати?
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16.09.2022 15:17 Відповісти
З'їхати з чого? Від тебе що було якесь запитання, чи щось розумне? Накідання лайна , тобто звичайна для порохопоца справа, а більше наче нічого. Мені просто набридло із імбецілом спілкуватись - толку ніякого...
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16.09.2022 15:42 Відповісти
Яке може бути у мене запитання до тебе? Скільки ти можеш хильнути пива, чи кого б ти вдув?
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18.09.2022 11:38 Відповісти
Русня мала та має разючю перевагу над нами в літаках, а американськи ВПС взагалі важко порівнювати з афганськими... Наземні операції виконують сміливі та навчені війскові. Бажано щоб ще бойовий досвід був. При кількість взагалі мовчу. Це я до того, що ви не зовсім усвідомили, що створили ЗСУ з другою армією світу, яку боялись й досі бояться потужні західні країни, в ході харківськой операції. Й порівняння подібной досвідченой злагодженой перевіренной боями армії з незрозуміло з ким м'яко кажучи недоречне. Американскі інструктори кажуть нашим війсковим, що не знають напевно чи була б в змозі чинити подібний опір більш потужной армії в подібних умовах.
Стосовно закупівельной політикі. Може ви не слідкували, але до війни нам навіть не закрили контракт (давно сплачений) на закупівлю якіхось просунутих рушниць. Й не тому, що їх не було в наявності, а тому що західна зброя продається дуже важко в разі країн, яки поки що не належать до західного світу. Навіть якби в нас були гроші - ніхто б нам не продав західні винищувачі до війни.
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14.09.2022 18:19 Відповісти
Точно не слідкувала за цією темою, бо до 24.02 на тему ВПК України я хіба що дивилася фільм "Барон зброї". Можливо Захід обережно ставився/ставиться до продажу своєї зброї в Україну через зависокі ризики, що через корупцію все те могло потрапити в невідомо чиї руки, російські чи китайські. Власне корупція і віддаляє нас від західного світу. У Тайваня армія, зрозуміло, не має бойового досвіду як ЗСУ, за кількістю певно менша, поверхневий пошук каже від 90 тис до 220 тис, друга цифра певно з резервістами (але і населення Тайваню вдвічі менше за Україну).

Все ж, в чому Тайвань може бути в більш вигідному становищі: певно більша кількість (400 винищувачів наприклад) і вагоміше американське озброєння. По-друге, США і Тайвань на прикладі російського вторгнення в Україну мають змогу аналізувати і вчитися, як дієвіше вести асиметричну війну проти супротивника з суттєво переважаючими по всім параметрам ресурсами.

Безумовно, в таких умовах як ЗСУ навряд чи армії забезпечених країн вміють працювати, але цікаво знати, як там в закордонні. З новин склалося враження, що КНР останніми роками озброюється до зубів і все агресивніше себе поводить, Тайвань намагається врахувати це, модернізуючи власну армію.
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14.09.2022 22:52 Відповісти
 
 