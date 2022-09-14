Тайвань вивчає технології та інструменти, які використовує Україна в інформвійні проти Росії

Тайвань розглядає способи України донести своє повідомлення зовнішньому світу під час конфлікту, використовуючи різні інструменти. В тому числі супутниковий зв’язок та... гумор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на REUTERS.

"Ми вивчаємо досвід вторгнення Росії в Україну в лютому. Ми виявили, що весь світ може знати, що там відбувається в режимі реального часу", - заявила глава міністерства з цифрових технологій Тайваню Одрі Тан.

Після повномасштабного вторгнення Росії, Україна змогла ефективно доносити світу інформацію. А також підтримувала високу якість зв'язку в режимі реального часу, що також мало вирішальне значення.

"Це не тільки для нашого народу, а й для людей, які піклуються про нас у всьому світі, щоб ми могли заручитися підтримкою міжнародних друзів", - зазначила міністр.

У планах Тайваню: проведення випробувань супутників вартістю 550 мільйонів тайваньських доларів, активне використання соціальних мереж тощо.

"Ми публічно заявляємо, що наша стратегія - "гумор замість чуток". Як ми бачили на прикладі України, є також люди, які використовують ідеї навіть комедії, звичайно ж, інтернет-меми, щоб поширювати повідомлення, яке згуртовує людей", - заявила Тан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Держдепі США схвалили потенційний продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів