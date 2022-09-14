Майже вся територія окупованої Херсонщини під вогневим контролем ЗСУ, - ОК "Південь"

Українські захисники тримають під вогневим контролем майже всю окуповану територію Херсонщини.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, українські захисники просуваються, відтісняють окупантів, що деморалізує противника.

"Їхній стан підірваний успіхами наших військ на Харківщині, вони обмінюються між собою новинами. І тим, що вони відчувають на собі, той вогневий контроль, який ми забезпечуємо над майже усією окупованою Херсонщиною", - зазначила Гуменюк.

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