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Новини Війна
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Майже вся територія окупованої Херсонщини під вогневим контролем ЗСУ, - ОК "Південь"

арта,війна,зсу,артилерія

Українські захисники тримають під вогневим контролем майже всю окуповану територію Херсонщини.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, українські захисники просуваються, відтісняють окупантів, що деморалізує противника.

"Їхній стан підірваний успіхами наших військ на Харківщині, вони обмінюються між собою новинами. І тим, що вони відчувають на собі, той вогневий контроль, який ми забезпечуємо над майже усією окупованою Херсонщиною", - зазначила Гуменюк.

Також читайте: У Херсоні призначені окупантами "поліцейські" масово просяться у відставку, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ЗСУ (7499) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+45
Армянские издания пишут, что Азербайджан нанес артиллерийские удары по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике прошлой ночью.
Официальной информации пока нет.
Кроме этого, сообщается, что азербайджанские войска обстреляли машину ВС РФ в селе Верин Шоржа.
_________________________________________________________________________________

Ну, блін, ніякої поваги до другої у світі армії
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14.09.2022 14:16
+30
Нехай шмаляють. Нам буде менше роботи.
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14.09.2022 14:18
+19
Чем меньше Ванек, тем лучше для мира! Во всех смыслах.
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14.09.2022 14:21
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Армянские издания пишут, что Азербайджан нанес артиллерийские удары по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике прошлой ночью.
Официальной информации пока нет.
Кроме этого, сообщается, что азербайджанские войска обстреляли машину ВС РФ в селе Верин Шоржа.
_________________________________________________________________________________

Ну, блін, ніякої поваги до другої у світі армії
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14.09.2022 14:16 Відповісти
Нехай шмаляють. Нам буде менше роботи.
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14.09.2022 14:18 Відповісти
Пофиг на то, что пишут армянские изделия. Для меня образом Армянина является Нигоян.
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14.09.2022 14:31 Відповісти
І що Медвєдєв не пригрозив ядерною(єдронною) відповіддю? Мабуть ще в запої.
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14.09.2022 14:31 Відповісти
Процесс пошёл ВСЕМ МИРОМ ДОБИТЬ СУМАСШЕДШИХ ЗОМБИ-РАШИСТЮГ‼️Японцы ,давайте , забирайте свои Курилы!
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14.09.2022 14:51 Відповісти
Гиви Иванович слушай... совсем тебя этот Гаи азербайджанский не уважает...
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14.09.2022 15:35 Відповісти
очень хорошо. начали пинать росейку с разных сторон.
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14.09.2022 20:12 Відповісти
Японии не слышно, Курилы ннааадаааа?
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14.09.2022 20:51 Відповісти
Чем меньше Ванек, тем лучше для мира! Во всех смыслах.
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14.09.2022 14:21 Відповісти
Пусть пользуются моментом,пока ВСУ крошит их в Херсонской и по всей линии фронта..Гнать сук отовсюду
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14.09.2022 14:24 Відповісти
Скоро будет очередной десь ,"доброй" мавзолейной Моли...💛💙💙💛🖤♥️💯💯Слава ЗСУ💪💪💪
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14.09.2022 15:11 Відповісти
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14.09.2022 15:11 Відповісти
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Слава ЗСУ !!!
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14.09.2022 17:13 Відповісти
Под огневым контролем -- газпром!

Линия обороны
https://defence-line.org/2022/09/pervyj-v-stvole/ Первый - в стволе?

То, что давно витало в воздухе, начинает обретать некоторые реальные черты. Так, уже давно возникали вопросы о том, что путинская игра на трубе, относительно контрактных поставок газа, просто обязана обернуться судебными исками, но пока ни одного иска никто не подал. Видимо, в ЕС этот вопрос отложили до момента, когда возникнет реальная возможность обеспечить поставки газа из других источников. И вот этот момент наступил. В немецких СМИ уже появились материалы под названиями, наподобие «В Германии началась жизнь после Газпрома. Как это будет?» И в общем, теперь понятно, что катастрофы не будет точно, просто все станет иметь другой вид, и потому - Европа движется дальше.
Но тут возникает вопрос о том, каким образом государства могут регулировать время подачи исков против Газпрома своими коммерческими компаниями. Правительство, в цивилизованной стране, не может прямо вмешиваться в действия компании, которая работает согласно действующему законодательству. Но в той же Германии была запущена многомиллиардная программа поддержки предприятий энергетического сектора и потому компании вышли на некий уровень договоренностей, когда взамен помощи от государства, они выполняют некоторые обязательства, в частности - о времени возможной подачи судебных исков к Газпрому.

И тут надо вспомнить, что экспортные контракты Газпрома всегда заканчивались пунктом, в котором был указан механизм разрешения споров, связанных с исполнением обязательств, вытекающих из его текста. Насколько можно понять, именно этот пункт был стандартным и в нем было указано, что такой инстанцией является Стокгольмский международный арбитраж. Мы помним, как в этом суде выиграли наш Нафтогаз и польский PGNiG, и в общем, это были первые ласточки, а Газпром тогда потерял чисто символические суммы. Сейчас же все будет по-другому.

Так, стало известно о том, что возможно, первый иск против Газпрома за «игру на трубе», подаст немецкая энергетическая компания Uniper. Недавно исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах заявил о том, что компания оказалась в критическом положении из-за действий Газпрома и вынуждена брать кредиты и опираться на помощь правительства, поскольку терпит убытки со скоростью 100 миллионов евро в сутки и на сегодня имеет убытков, вызванных действиями контрагента, более 19 миллиардов евро.

В Uniper подтвердили подготовку соответствующего иска, но не разглашают подробностей и пока неизвестно, какая сумма ущерба будет предъявлена для взыскания. Но уже очевидно, что она не будет меньше той, которая уже сейчас заявлена компанией. Можно с уверенностью говорить о том, что иск будет «весить» намного больше 20 миллиардов евро. Причем, практически все специалисты из области международного коммерческого права в один голос утверждают, что все контрактные контрагенты Газпрома просто обречены на победу в суде, поскольку нарушения контракта со стороны поставщика не просто очевидны, но и москва сделала ряд заявлений, указывающих на преднамеренность этих действий. Все басни о форс-мажоре, которые Газпром уже формализовал своими уведомлениями клиентов, смыты унитаз комментариями о том, что газ не будет поставляться до тех пор, пока не будет отменены санкции. А кроме того, все технические аспекты, которые якобы не позволяли возобновить поставки, тоже опровергнуты соответствующим образом.

Ну а в Uniper заявляют о том, что они не сомневаются в своей победе и более того, там говорят о том, что знают, как взыскать эти суммы по судебному решению. Что-то нам подсказывает, что совсем скоро, у Газпрома появится новый владелец или владельцы, впрочем, как и у части лепрозория, откуда в Европу шел газ. Причем, для этого не нужно будет использовать какие-то хитрые схемы. Все это добро просто заберут за долги.
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14.09.2022 17:51 Відповісти
Контроль і за Лівим берегом Дніпра теж?
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14.09.2022 18:43 Відповісти
Сплашная русафобія какаята!.. Ні - не так. Русафобія є "баязн'ю рускіх" і всього, що з ними пов'язане. Ми, українці, не боїмося рускіх. Ми їх ненавидимо і вбиваємо. А також ранимо і поранених - лікуємо, а також беремо в полон. А потім - міняємо на своїх. Бо ми - Велика Нація.
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14.09.2022 18:45 Відповісти
 
 