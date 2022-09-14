Ми повернемось на окуповані території, зокрема у Крим, це наша земля та наші люди, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Крим та інші окуповані Росією території повернуться до складу України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив журналістам в Ізюмі.
"Ми повинні надіслати повідомлення людям на окупованих територіях, у Криму. Це наші люди. Це трагедія - окупація понад 8 років тому. Звичайно, весь цей час міг змінити багатьох, особливо дітей. Війна йде не лише зброєю. Інформаційна війна атакує людей. Росія атакує телебаченням, іншими медіа", - наголосив президент.
"Моє послання - ми повернемося. Немає значення, що вони чули протягом цих 8 років з пропагандистського ТБ. Це не має значення для нас. Ми знаємо, що правда на нашому боці. Я не знаю, коли це станеться. Ніхто не знає. Ми прийдемо, бо це наша земля та наші люди", - додав Зеленський.
Відповідаючи на запитання про враження від побаченого в Ізюмі, Зеленський сказав, що "не здивований тим, що побачив тут".
"Це не шок для мене. Ми почали бачити ті самі картини з Бучі - зруйновані будинки, вбиті люди. Це частина нашої сучасної історії", - сказав він.
Говорячи про міжнародне розслідування злочинів Росії, він подякував за роботу міжнародним слідчим комісіям: "Ми розуміємо, що це процес нешвидкий. Для України головне - продовжувати бути відкритою".
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А житло для людей ЗЄрмакам до сраки.
У всьому іншому насрати ЗЄрмакам і на людей, і на їх проблеми.
Як тобі зелене убожество кінець єпохи бідності, брехні і кумівста? В Латвіїї сидиш?
вона, орденоносный батальон 95-кв подтянется на джипах и мерсах... сразу и попрем...
Від себе додам - вялікіє ліберали Фейгін та Солонін успіхи на фронтах приписують хитрій антпутінській зраді кацапських генералів -отакі оці імперці пол жують Україну у своїх цілях додомку хочуть
ось це добре!
Лайно повино бути в вигрібній ямі, септику.
Залишилась проблема з 73, але це довготривала проблема і платити за дупоголових будуть і наступні покоління українців!
Мокша - це руська назва фіноугорського народу. Ерзя, мордва, мокша.
Ви схожі на руське! Вони теж ненавидять і ображають людей, бо ближче до приматів.
Прочитай ТВІР, плужара! Тоді я перепитаю тебе, що ти ******** мені у "подяку" за пораду. Воно невеличке, тормоз ти деградований.
ПіСі "бризкають" не соплями, а слюною. Саме тормозяки, які тупі й усвідомлювати тупість не у стані. Словесний пронос в них все "відмазує"
Люди побачили що таке дебіла пустити керувати країною і на рівні рефлексів тепер імя Зе буде асоциюваться зі неминучею війною. За що боровся цей дебіл на то він і напоровся - Пороха звинувачував у розвязанні війни, а сам привів широкомаштабні війну в Україну.
славу зі своїм мужчинкою
Мастер языкового жанра!
Если бы не народ и военные, то по твоим бы новым мостам и дорогам рашка уже в Киеве бы была...
Это же ты со своей зел командой планомерно сливал оборону Украины....
Слил опер Вагнер, оборонку и юг Украины.....
Это твои минобороны не закупали да и не закупают бронежилеты, тепловизоры, одежду солдатам...
Это твоя прокуратура, СБУ и ДБР ставят палки в колеса патриотам и волонтерам.....
Виявляється операцію на Харківщині підготували українські, американські та британські генерали, а не жополіз Єрмака Сирський