Ми повернемось на окуповані території, зокрема у Крим, це наша земля та наші люди, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Крим та інші окуповані Росією території повернуться до складу України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив журналістам в Ізюмі.

"Ми повинні надіслати повідомлення людям на окупованих територіях, у Криму. Це наші люди. Це трагедія - окупація понад 8 років тому. Звичайно, весь цей час міг змінити багатьох, особливо дітей. Війна йде не лише зброєю. Інформаційна війна атакує людей. Росія атакує телебаченням, іншими медіа", - наголосив президент.

"Моє послання - ми повернемося. Немає значення, що вони чули протягом цих 8 років з пропагандистського ТБ. Це не має значення для нас. Ми знаємо, що правда на нашому боці. Я не знаю, коли це станеться. Ніхто не знає. Ми прийдемо, бо це наша земля та наші люди", - додав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про враження від побаченого в Ізюмі, Зеленський сказав, що "не здивований тим, що побачив тут".

"Це не шок для мене. Ми почали бачити ті самі картини з Бучі - зруйновані будинки, вбиті люди. Це частина нашої сучасної історії", - сказав він.

Говорячи про міжнародне розслідування злочинів Росії, він подякував за роботу міжнародним слідчим комісіям: "Ми розуміємо, що це процес нешвидкий. Для України головне - продовжувати бути відкритою".

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