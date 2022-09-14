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Новини Війна
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Ми повернемось на окуповані території, зокрема у Крим, це наша земля та наші люди, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Крим та інші окуповані Росією території повернуться до складу України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив журналістам в Ізюмі.

"Ми повинні надіслати повідомлення людям на окупованих територіях, у Криму. Це наші люди. Це трагедія - окупація понад 8 років тому. Звичайно, весь цей час міг змінити багатьох, особливо дітей. Війна йде не лише зброєю. Інформаційна війна атакує людей. Росія атакує телебаченням, іншими медіа", - наголосив президент.

"Моє послання - ми повернемося. Немає значення, що вони чули протягом цих 8 років з пропагандистського ТБ. Це не має значення для нас. Ми знаємо, що правда на нашому боці. Я не знаю, коли це станеться. Ніхто не знає. Ми прийдемо, бо це наша земля та наші люди", - додав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про враження від побаченого в Ізюмі, Зеленський сказав, що "не здивований тим, що побачив тут".

"Це не шок для мене. Ми почали бачити ті самі картини з Бучі - зруйновані будинки, вбиті люди. Це частина нашої сучасної історії", - сказав він.

Говорячи про міжнародне розслідування злочинів Росії, він подякував за роботу міжнародним слідчим комісіям: "Ми розуміємо, що це процес нешвидкий. Для України головне - продовжувати бути відкритою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) окупація (6668)


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Топ коментарі
+26
Зелений пабідун.
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14.09.2022 14:22
+25
Попіаритись приїхав, чотирикратний відказник.
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14.09.2022 14:22
+23
Верховного панєсло! А навіщо знову дороги на Київ прокладаєте , а не людя житло будувати
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14.09.2022 14:21
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14.09.2022 14:20 Відповісти
Хатинка Зелі у 15 хв. від Ластівчина гнізда автівкою.
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14.09.2022 14:35 Відповісти
Так і хочеться спитати - для чого міни зняв на Чонгарі?
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14.09.2022 14:44 Відповісти
МРІЄ бути повішаним за шию на арці замість дзвона буратіни в Севасі цей зевілупок...
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14.09.2022 15:21 Відповісти
Мы будем в Крыму всем нашим подразделением !!! Ждите свинособаки кровавые
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14.09.2022 15:05 Відповісти
Верховного панєсло! А навіщо знову дороги на Київ прокладаєте , а не людя житло будувати
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14.09.2022 14:21 Відповісти
Рекомендую Курбанова Live Кривонос: контрнаступ уже?
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14.09.2022 14:23 Відповісти
Велике крадівництво і не припинялось
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14.09.2022 14:25 Відповісти
Бо на "великому крадівництві" поповнюється чорна каса СН та ОПЗЄ.

А житло для людей ЗЄрмакам до сраки.
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14.09.2022 14:25 Відповісти
Бо бюджет як і вкладання в війну за гроші США ставлять під контроль ГЕНЕРАЛІВ НАТО , а. БОТОферми кормити ,а проституток у ВР для голосувань планів Єрмаківщини..
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14.09.2022 14:34 Відповісти
Зеленский хорош или плох но он в данное время руководитель страны. То что он говорит что все оккупированные территории должны вернуться обратно это вселяет надежду. А диванные трусливые нытики и пессимисты комментаторы берите оружие и идите воевать .
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14.09.2022 14:37 Відповісти
Без тебе розберемось
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14.09.2022 14:40 Відповісти
Скажи, воно дефіцитний ПЛУЖАРА... Отруєний "каждая кухарка...". Типова "цеглина у стіні"...
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14.09.2022 15:26 Відповісти
якось ***** на голоси з закордону.ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ЗАКОННЕ ПРАВО КРИТИКУВАТИ ВЛАДУ,а ******* про дивани лізе від *********
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14.09.2022 14:55 Відповісти
******** з трибуни арлекіно він, а НЕ "рукавадітіль"! Формальне "фото" й не більше, НЕ ТУПИ!
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14.09.2022 15:24 Відповісти
Зелений пабідун.
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14.09.2022 14:22 Відповісти
Попіаритись приїхав, чотирикратний відказник.
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14.09.2022 14:22 Відповісти
Ну щодо маєточку ЗЄ у Криму це має сенс.

У всьому іншому насрати ЗЄрмакам і на людей, і на їх проблеми.
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14.09.2022 14:23 Відповісти
Та ваші люди, ваші - колаборанти, зрадники і "какаяразніца". ****, як вони вже задовбали "нашими людьми"
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14.09.2022 14:26 Відповісти
Голос крови, блд!
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14.09.2022 14:38 Відповісти
І на куя ти вліз в ту ******* історію...
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14.09.2022 14:26 Відповісти
Спасибо украинцы , что голосовали по приколу !
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14.09.2022 14:26 Відповісти
Піар на крові зеленої гниди!!!
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14.09.2022 14:30 Відповісти
Може у рашискіх нічтожеств, щось там і полихає, але поляковські боти не мають що сказати - що це як не піар на крові?
Як тобі зелене убожество кінець єпохи бідності, брехні і кумівста? В Латвіїї сидиш?
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15.09.2022 09:52 Відповісти
канешна повернемсь...
вона, орденоносный батальон 95-кв подтянется на джипах и мерсах... сразу и попрем...
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14.09.2022 14:30 Відповісти
Як Люся у Фейгіна критикувала статтю Залужного, як міні терка оборони дозволила усім подолякам пздіти про справи на фронті-тільки не Залужному . Дивіться та слухайте Кривоноса на Курбанова Live учора останнє
Від себе додам - вялікіє ліберали Фейгін та Солонін успіхи на фронтах приписують хитрій антпутінській зраді кацапських генералів -отакі оці імперці пол жують Україну у своїх цілях додомку хочуть
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14.09.2022 14:30 Відповісти
Щодо Солоніна (знаю особисто 18 років), Ви пані не праві. Марк Солонін - шановна та розумна людина.
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14.09.2022 15:21 Відповісти
Бабі-кухарці шось пояснювати, коли в неї чіхаїси міжлапська проміжність, не має сенсу... Качан кукурудзи подіє, а не слова...
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14.09.2022 15:29 Відповісти
Ок
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14.09.2022 15:31 Відповісти
Ким шанована? Звичайна гебня, яка виконує роботу згідно інструкції, як і всі інші псевдоліберали кацапії.
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14.09.2022 15:31 Відповісти
Якійсь пронос свідомості.
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14.09.2022 16:28 Відповісти
Ну як воно погратися в Президенти у воюючий країні? По-приколу? Зробив усіх разом?
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14.09.2022 14:32 Відповісти
👍👍👍
ось це добре!
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14.09.2022 14:37 Відповісти
Не знаю,як тільки фото прЗЕдента, читати не хочеться. Якийсь фальшивий він,погляд пустий,слова не від душі.
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14.09.2022 14:43 Відповісти
обсирав українців він душевно
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14.09.2022 14:58 Відповісти
Шуфлею по рилу зегнидозі ВМАЗАТИ ПРОСТО КОСМІЧНО ХОЧЕТЬСЯ!!!
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14.09.2022 15:38 Відповісти
Вин без Духа Святого,якый при хрещенни даеться поц, и все,що з нього взяти..спичрайдер,ото все пише
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14.09.2022 17:08 Відповісти
"всі окуповані теріторї" - цього досить, про Крим можна не писати
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14.09.2022 15:07 Відповісти
Той хто читає текст
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14.09.2022 15:24 Відповісти
Пустити зеподібних в Крим - як віддати руським.
Лайно повино бути в вигрібній ямі, септику.
Залишилась проблема з 73, але це довготривала проблема і платити за дупоголових будуть і наступні покоління українців!
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14.09.2022 15:32 Відповісти
БЛД!!! Почитай "Біла тростина калібру 7,62", це про тебе. Слово "руський" до сміття мокшанського ліпити - це то саме, як бути носієм сифілісу й про це нічого не "знати"!
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14.09.2022 15:40 Відповісти
Не варто бризкати соплями.
Мокша - це руська назва фіноугорського народу. Ерзя, мордва, мокша.
Ви схожі на руське! Вони теж ненавидять і ображають людей, бо ближче до приматів.
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14.09.2022 19:02 Відповісти
Русь-Україна, руські - слов'яни. А ти тама про кого ляпнуло, ластоноге?

Прочитай ТВІР, плужара! Тоді я перепитаю тебе, що ти ******** мені у "подяку" за пораду. Воно невеличке, тормоз ти деградований.

ПіСі "бризкають" не соплями, а слюною. Саме тормозяки, які тупі й усвідомлювати тупість не у стані. Словесний пронос в них все "відмазує"
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14.09.2022 19:25 Відповісти
мені здається що якраз цю проблему і потрібно вирішувати радикально під час війни , тому що після війни 73 процентні наступлять на ті ж граблі , коли прийде час для голосувань !!
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14.09.2022 15:40 Відповісти
Думаю ці 30 % народу України вже частково зробити висновки з війни 22 року і за клоуна побіжать голосувати не більше 15 % цих Зе фанатів.
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14.09.2022 16:11 Відповісти
Да вы что ! По данным центра Разумкова сейчас за Зеленского топит 91 процент.
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15.09.2022 07:18 Відповісти
Пітримка Зе Боневтіка як головнокомандуючого і вибори президента це трохи різні речі.
Люди побачили що таке дебіла пустити керувати країною і на рівні рефлексів тепер імя Зе буде асоциюваться зі неминучею війною. За що боровся цей дебіл на то він і напоровся - Пороха звинувачував у розвязанні війни, а сам привів широкомаштабні війну в Україну.
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15.09.2022 12:07 Відповісти
А пам'ятаєте як три роки тому, одне уйопіще розказувало, що треба дагаваріваться папєрєднінє і для того щоб закінчити війну треба просто пєрєстать стрєлять.
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14.09.2022 15:40 Відповісти
Молодець. Не ховається. Гідний президент гідної країни.
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14.09.2022 15:50 Відповісти
Ще нехай той гідний преЗЕ зробить належним чином судову реформу, проведе незалежно від зацікавлених осіб його офісу відбір до антикорупційних органів, проведе конфіскацію майна в Україні руззких олігархів, а не їх відмивання. А слуги у ВР -- це зашквар, це позор.
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14.09.2022 23:57 Відповісти
Перепрошую-але"Твоя земля та твої люди"- це скоріше Ізраїль,а ніж Україна.
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14.09.2022 15:57 Відповісти
Він би і Ізраіль продав би. Не піднімайте планку для пацюка.
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14.09.2022 20:25 Відповісти
А де це хоробра секретарка Зе, хоробро мабуть стоїть в сторонці, скромно розділяє
славу зі своїм мужчинкою
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14.09.2022 16:08 Відповісти
Да поможет, крысчанам бог, когда они будут проходить сито, проверки, на предмет, сотрудничества, с оккупационными властями эрэфии, не думаю что к ним будут применять, излишний гуманизм.
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14.09.2022 16:27 Відповісти
****-бол конч-й!!!!!
Мастер языкового жанра!
Если бы не народ и военные, то по твоим бы новым мостам и дорогам рашка уже в Киеве бы была...
Это же ты со своей зел командой планомерно сливал оборону Украины....
Слил опер Вагнер, оборонку и юг Украины.....
Это твои минобороны не закупали да и не закупают бронежилеты, тепловизоры, одежду солдатам...
Это твоя прокуратура, СБУ и ДБР ставят палки в колеса патриотам и волонтерам.....
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14.09.2022 16:45 Відповісти
Когда ты,поц, скажешь ЭТО наши РУСЬКИЕ люди.мы росичи,роськие от р.Рось они,рассея,народ голядь Писала тебе,поц,давно бы Крым вернул,сказав,что только мы Русь...кие.Мудак.и поц,тебе войгэнушка нужна,а то,все о тебе говорят.сдохни,ненавижу.адрес в офисе
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14.09.2022 17:04 Відповісти
От чому, Ви, не любите нашого VZ (валодю зілєнскага), на прямо на рівні зі мною.
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14.09.2022 20:22 Відповісти
Слава Україні! Смерть оркам!
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14.09.2022 17:47 Відповісти
@newstop_us

Виявляється операцію на Харківщині підготували українські, американські та британські генерали, а не жополіз Єрмака Сирський
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14.09.2022 18:52 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?src=hashtag_click #Слуга https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #народа была организованна российскими спецслужбами для развала Украины из нутри, с чем они успешно и справляються. А спалили информацию продажные твари, что шибздили бабло у кацапов. Они зарегистрировали https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?src=hashtag_click #слугу по одному адресу с партией https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Медведчука https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0?src=hashtag_click #за https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F?src=hashtag_click #життя

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14.09.2022 18:54 Відповісти
валодя, ти а чом ??? А как же мир в глазу ввх і канцерти 95-го в динири ??? Акстись !!!
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14.09.2022 20:18 Відповісти
Наші люди, ню-ню 🤔 Усе-таки, скоріше не наші, а ваші 😝😝😝😜🤪
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14.09.2022 20:52 Відповісти
коломойский одобрил?)
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14.09.2022 22:05 Відповісти
Крым - наша территория, а свино-кацапы, понаехавшие туда - не наши, и местных куча стали не нашими. Зеленский опять мутит воду, гнида
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15.09.2022 00:15 Відповісти
Поки "великі будівельники" Кірюша та Андрюша прапор в Ізюмі піднімали,завдяки їх трудам праведним,нічим було відбити ракетний обстріл Кривого Рогу та лупанути, у відповідь, по свинособакам.Асфальт,нажаль,ракети не збиває.
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15.09.2022 07:13 Відповісти
 
 