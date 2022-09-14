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Новини Війна
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Світ нехтує загрозою захоплення Запорізької АЕС, - Данілов про візит місії МАГАТЕ

заес,магате

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС не приніс бажаних результатів. Світ продовжує ігнорувати загрозу захоплення станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю для Wirtualna Polska.

За словами Данілова, найбажанішим результатом візиту МАГАТЕ було б, якби Росія забрала свою зброю, вибухівку та пішла б з електростанції.

"Спочатку місія мала їхати в Енергодар через Росію, але ми протестували. Вона врешті проїхала Україною, але ми домовилися, що її супроводжуватимуть незалежні журналісти", - пояснює секретар РНБО.

Зрештою, як зауважив Данілов, окупанти не допустили журналістів до станції, а МАГАТЕ не зробило нічого корисного. Місія повинна була наполягати на тому, аби Росія дотримувалась домовленостей, а світ мав би інформацію щодо ситуації на ЗАЕС від незалежних джерел.

"Світ нехтує загрозою захоплення Запорізької АЕС", - додав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено другу резервну лінію електропередачі до Запорізької АЕС, – МАГАТЕ

Данілов дорікнув світові за ігнорування злочинів Росії та нагадав про те, як країна-окупант забрала частину територій у Грузії у 2008 році, анексувала Крим у 2014 році та вбила майже 300 людей, які летіли в малайзійському Boeing 777.

"Це наслідки потурання терористам. Масштаби насильства зростають", - зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+12
Може пан Данілов розкаже, як захопили цей стратегічний об'ект, саму велику атомну станцію в Европі ЗА ОДИН ТИЖДЕНЬ? і покаже на карті відстань від Чонгара до Енергодару, яку орки пройшли до 4 березня практично без бою...а потім знову розкаже як вони готувались до війни...
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14.09.2022 14:40
+6
А что нужно сделать? МАГАТЭ короткими перебежками окружит и спалит Москву?
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14.09.2022 14:34
+4
а шо данилов ждал от беззубой МАГАТЕ ??? шо оно тряпками и тапками прогонит русню???
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14.09.2022 14:31
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14.09.2022 14:30 Відповісти
а шо данилов ждал от беззубой МАГАТЕ ??? шо оно тряпками и тапками прогонит русню???
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14.09.2022 14:31 Відповісти
А что нужно сделать? МАГАТЭ короткими перебежками окружит и спалит Москву?
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14.09.2022 14:34 Відповісти
Може пан Данілов розкаже, як захопили цей стратегічний об'ект, саму велику атомну станцію в Европі ЗА ОДИН ТИЖДЕНЬ? і покаже на карті відстань від Чонгара до Енергодару, яку орки пройшли до 4 березня практично без бою...а потім знову розкаже як вони готувались до війни...
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14.09.2022 14:40 Відповісти
Бо вони нехтували загрозою захвату України
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14.09.2022 14:51 Відповісти
наша станция - нам и выбивать с нее орков, никто за нас грязную работу делать не собирается
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14.09.2022 14:46 Відповісти
А вони не нехтували? ні оборони ні охорони, нічого не було зроблено для того щоб в Енергодар не зайшли окупанти.
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14.09.2022 14:55 Відповісти
МАГАТЕ, ООН - контори паразити
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14.09.2022 15:02 Відповісти
ОП контора паразитов и государственных изменников.
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14.09.2022 15:06 Відповісти
ОБСЄ=МАГАТЕ=ООН=нуль 😒
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14.09.2022 15:06 Відповісти
Данілов, так ви ж там на Банковій до всього підготувались були! Ні?
Ти ж вчора відгавкувався від звинувачень Генерала Кривоноса, то заявив, що а/п Жуляни 24.02 був у вас захищений, і там хтось його боронив був!
То а/п Жуляни був у вас захищений, а ЗАЕС не була захищена?
Муйня якась? Ні?
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14.09.2022 15:07 Відповісти
Яке відношення до претензій Данілова має саме МАГАТЕ?
Не треба було пройобувати АЕС!
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14.09.2022 15:27 Відповісти
х@йла бояться більше ніж радіації
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14.09.2022 15:32 Відповісти
Це все очікувано.
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14.09.2022 16:38 Відповісти
 
 