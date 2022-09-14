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Новини Війна
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Освітяни, які свідомо та добровільно співпрацювали з окупантами, підпадають під статтю про колаборацію, - освітній омбудсмен Горбачов

колаборант,колабораціонізм

Офіс освітнього омбудсмена отримав понад 600 звернень від українських вчителів з тимчасово окупованих територій, яких самопроголошена влада змушує працювати у школах.

Про це освітній омбудсмен України Сергій Горбачов повідомив в ефірі "Українського радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я вважаю, що нашим вчителям треба було ще навесні ухвалити рішення на рівні закону, що як тільки територія окупована, наші вчителі мають бути переведені в режим простою, щоб до них не було претензій, що вони не ходять на роботу, щоб їх не змушували ходити на роботу до окупантів", - сказав він.

Дії тих педагогів, які свідомо та добровільно погодились співпрацювати з окупаційною владою і викладати за їхніми освітніми програмами, підпадають під статтю про колаборацію (ст. 111-1 Кримінального кодексу України), зазначив він.

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"Ті, хто пішли добровільно на співпрацю, мають отримати однозначну заборону на професію. Цих людей до українських дітей категорично не можна пускати", - вважає Горбачов.

Проте є й ті педагоги, яких змусили працювати.

"Там людям реально погрожують виселенням, арештами та смертю. Звільнення - то не найстрашніше. Це буде дуже складна й болюча історія, бо ще треба дивитися на кожен випадок, коли вчитель працює на окупантів. Якщо він розповідає про закон Ньютона - це одне. А якщо розповідає про один народ і Малоросію, то цій людині нема чого робити в українській освіті", - вважає Горбачов.

За даними Міносвіти, серед вчителів приблизно 43 тисячі (Це приблизно 10% від загальної кількості) тих, хто виїхали з окупації та областей, де ведуться активні бойові дії, зокрема Херсона, Харкова, Запорізької та Київської областей. Вони мали проблеми із працевлаштуванням в інші школи, проте наразі Кабмін спростив процедуру звільнення.

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"Кабмін ухвалив дуже правильне рішення стосовно таких вчителів, зокрема щодо того, що вчитель не міг точніше звільнитися. Тобто він працював у школі десь у Луганській області, потім змушений був виїхати і його не можна було взяти на основну роботу, адже він вже є на основній роботі. Для цього є вже відпрацьована процедура. Треба звернутися в центр зайнятості й написати заяву з текстом "прошу звільнити мене з попереднього місця роботи", вказавши де саме, і вже наступного дня людина може бути прийнята на роботу у будь-якому закладі освіти відповідно до її кваліфікації та фаху, де вона перебуває наразі", - пояснив освітній омбудсмен.

Він також нагадав і вчителям, і батькам дітей, щоб вони робили цифрові копії документів, тоді легше буде поновити.

Автор: 

окупація (6668) омбудсмен (471) вчитель (395) колабораціонізм (1157) Горбачов Сергій (29)


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Топ коментарі
+7
Серед училок багато вати і чим ближче до кордону з рашкою, тим вати більше (особисте спостереження)
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14.09.2022 14:53
+5
Зевлада активно записує різних людей в колаборанти, а сама добровільно створила умови для захоплення рашистами наших територій (щоб багато не пояснювати напишу лише два слова - розмінування Чонгару).
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14.09.2022 15:01
+4
Співпрацюють, бо Українське правосуддя лояльне до зрадників
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14.09.2022 14:37
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Співпрацюють, бо Українське правосуддя лояльне до зрадників
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14.09.2022 14:37 Відповісти
А якщо окупанти погрожують смертю за невихід на роботу?
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14.09.2022 14:43 Відповісти
Серед училок багато вати і чим ближче до кордону з рашкою, тим вати більше (особисте спостереження)
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14.09.2022 14:53 Відповісти
Хай виходить...Але вiн повинен розумiти, що в украiнськiй освiтi його бiльше не буде...
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14.09.2022 15:13 Відповісти
Я, в свій час, коли горілка заважала працювати, то я вибрав горілку )
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14.09.2022 16:09 Відповісти
Насильно никого не заставили работать. Не преувеличивайте опасность и не оправдывайте предателей! Я сам живу в оккупации и мне не надо пояснять.
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14.09.2022 17:03 Відповісти
Зрадницю з Київа спокійно випустили за кордон,там стаття пожиттєво,але вона уже за кордоном.Спокійно виїхала через границю.Зеленим за це потрібно голови повідкручувати.
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14.09.2022 18:49 Відповісти
Це діло . Мало те що батьків грабували так ще суки наших діток хотіли зомбувати . Русня ...
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14.09.2022 14:38 Відповісти
Зевлада активно записує різних людей в колаборанти, а сама добровільно створила умови для захоплення рашистами наших територій (щоб багато не пояснювати напишу лише два слова - розмінування Чонгару).
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14.09.2022 15:01 Відповісти
Вот только не нужно этим оправдывать коллаборантов... Хотя вы правы, почти все учителя которые голосовали за зе, стали коллаборантами...
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14.09.2022 15:56 Відповісти
так ніхто справжніх колабарантів і не виправдовує
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14.09.2022 16:00 Відповісти
Так,повинно слідство провести по вчителях,а не всіх підряд звинувачувати.Зелена влада нічого не думає,що робити,все як небудь.Зо російські паспорти теж потрібно через слідство,іначе Україна порушує всі міжнародні закони.Є стаття за колаборціанізм,от і звідси потрібно рухатись,а не приймати ідіотське щось.Людині росіяни могли і вбивством погрожувати за ті паспорти.Потрібно розбиратись конкретно з кожною людиною,а не всіх одним махом.Зелені не можуть керувати,вони прийшли красти.
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14.09.2022 16:06 Відповісти
Так я саме про це
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14.09.2022 16:07 Відповісти
Вы читали эту статью в УК? Вы читали какое там наказание? Они и дальше будут смеяться над Украиной
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14.09.2022 16:14 Відповісти
"Людині росіяни могли і вбивством погрожувати за ті паспорти" Сами придумали такое оправдание коллаборантам? Или свою шкуру так спасаете?
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14.09.2022 16:20 Відповісти
Жест доброй Мавзолєйной Моли🤣🤣🤣
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14.09.2022 15:14 Відповісти
Хочу зробити акцент на факті існування цих омбудсменів говорячих голів, які нічого не вирішуюь, а тільки бовкають що-небудь, аби бовкати. Та ба. Отой якого зечмоні продавили замість Денисової навіть бовкати нездатен, бо щось нічого потрібного родить не може. Чи це той кент з трускавецького лікнепу що прийняв позицію що -мовчання золото?. Тільки це не той випадок у сфері відповідальності з прав людин під час відбиття агресії диких орд мордору!.
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14.09.2022 15:48 Відповісти
А ти спробуй зе-обудсмен під пресом "асфабадітелей" перебути стільки часу,та відмовитися-сраний зе-херой ?
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14.09.2022 15:49 Відповісти
Им Украина сохранила з/плату - сиди дома и преподавай онлайн. В чем трудность? Насильно никого не заставили работать. Не преувеличивайте опасность и не оправдывайте предателей! Я сам живу в оккупации и мне не надо пояснять.
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14.09.2022 17:00 Відповісти
Хочеться когось посадити?Російських вчителів саджайте,там все буде законно-на 12 років навчителювали .По українським колаборацію потрібно доводити через суд,а не придумувати що небудь.
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14.09.2022 16:17 Відповісти
С 2004 года принимаю участие в работе местной избирательной комиссии и не перестаю удивляться готовности наших учителей выполнять все распоряжения своего начальства, вплоть до вброса лишних бюллетений и подтасовки данных - ибо, даже пойманным, всё сходит с рук. И теперь, находясь в оккупации, они с готовностью работают с администрацией оккупантов, ниразу не сомневаясь. И я не сомневаюсь, что это опять сойдет им с рук, ведь из них почти каждая скажет, что геометрия или биология вне политики, а то что дети перед уроками обязаны петь гимн россии и славословить путина - так это ни их вина. Украина сама вырастила целое поколение своих предателей.
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14.09.2022 16:55 Відповісти
 
 