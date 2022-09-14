Освітяни, які свідомо та добровільно співпрацювали з окупантами, підпадають під статтю про колаборацію, - освітній омбудсмен Горбачов

Офіс освітнього омбудсмена отримав понад 600 звернень від українських вчителів з тимчасово окупованих територій, яких самопроголошена влада змушує працювати у школах.

Про це освітній омбудсмен України Сергій Горбачов повідомив в ефірі "Українського радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я вважаю, що нашим вчителям треба було ще навесні ухвалити рішення на рівні закону, що як тільки територія окупована, наші вчителі мають бути переведені в режим простою, щоб до них не було претензій, що вони не ходять на роботу, щоб їх не змушували ходити на роботу до окупантів", - сказав він.

Дії тих педагогів, які свідомо та добровільно погодились співпрацювати з окупаційною владою і викладати за їхніми освітніми програмами, підпадають під статтю про колаборацію (ст. 111-1 Кримінального кодексу України), зазначив він.

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"Ті, хто пішли добровільно на співпрацю, мають отримати однозначну заборону на професію. Цих людей до українських дітей категорично не можна пускати", - вважає Горбачов.

Проте є й ті педагоги, яких змусили працювати.

"Там людям реально погрожують виселенням, арештами та смертю. Звільнення - то не найстрашніше. Це буде дуже складна й болюча історія, бо ще треба дивитися на кожен випадок, коли вчитель працює на окупантів. Якщо він розповідає про закон Ньютона - це одне. А якщо розповідає про один народ і Малоросію, то цій людині нема чого робити в українській освіті", - вважає Горбачов.

За даними Міносвіти, серед вчителів приблизно 43 тисячі (Це приблизно 10% від загальної кількості) тих, хто виїхали з окупації та областей, де ведуться активні бойові дії, зокрема Херсона, Харкова, Запорізької та Київської областей. Вони мали проблеми із працевлаштуванням в інші школи, проте наразі Кабмін спростив процедуру звільнення.

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"Кабмін ухвалив дуже правильне рішення стосовно таких вчителів, зокрема щодо того, що вчитель не міг точніше звільнитися. Тобто він працював у школі десь у Луганській області, потім змушений був виїхати і його не можна було взяти на основну роботу, адже він вже є на основній роботі. Для цього є вже відпрацьована процедура. Треба звернутися в центр зайнятості й написати заяву з текстом "прошу звільнити мене з попереднього місця роботи", вказавши де саме, і вже наступного дня людина може бути прийнята на роботу у будь-якому закладі освіти відповідно до її кваліфікації та фаху, де вона перебуває наразі", - пояснив освітній омбудсмен.

Він також нагадав і вчителям, і батькам дітей, щоб вони робили цифрові копії документів, тоді легше буде поновити.