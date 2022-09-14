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Складові ефективного контрнаступу - професійність і мужність ЗСУ, патріотизм волонтерів і допомога союзників, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Euronews зазначив, що складовими успішного контрнаступу є професіоналізм та мужність ЗСУ, патріотизм українського народу, а також підтримка західних союзників, які надають сучасне озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Ці здобутки стали можливими завдяки кільком факторам. З 2014 року ми змогли створити нову, за стандартами НАТО, українську Армію. Позиція друга - це все стало можливим завдяки мужності українських військ, а також завдяки допомозі наших західних союзників. Без мужності, професіоналізму, як і без патріотизму українського народу та волонтерів, а також без потужної допомоги Україні західними озброєннями та боєприпасами, все це однозначно не було б можливим", - вважає Порошенко.

"Йдеться більше про контрнаступальну операцію, коли ми змогли сконцентрувати найбільшу з 24 лютого кількість озброєння і техніки на відповідних напрямках. Вже йдеться про тисячі квадратних кілометрів, що були звільнені. Проте наступ все ще триває, навіть попри те, що Путін намагався зібрати якомогашвидше резерви та доставити їх з території Росії на фронт у Донецьку та Луганську області", - констатує Порошенко.

"Ми однозначно не зупиняємося. Ця контрнаступальна операція буде ще розвиватися. Одночасно триває також і контрнаступальна операція на Півдні. Адже ми привернули увагу там нашою артилерією і Хаймарсами, рознесли військову інфраструктуру, зруйнували російські боєприпаси та війська. Відповідно маємо ефект на всіх лініях фронту", - зазначає лідер "Європейської солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба назавжди відбити у Путіна бажання використовувати атомні станції для тероризму, - Порошенко

"Ми демонструємо, що тактика Путіна, російська тактика більше не працює в Україні. А отже це є дуже важливим символом та знаком нашої майбутньої перемоги. І це буде перемогою всього світу, перемогою Європи. Пригадую, як до війни росіяни казали "можем повторить", маючи на увазі наступ проти всього світу. Однак сьогодні, однозначно завдяки діям українських військ, їхня самовпевненість руйнується", - наголошує Порошенко.

Автор: 

допомога (8294) Порошенко Петро (15161) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+23
Так,пане Порошенко. Гуртом і путіна добре бить. Разом до Перемоги
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14.09.2022 14:39
+20
Порошенко має рацію !
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14.09.2022 14:39
+19
Це анекдот війни-головний планував Херсон,а вийшов Харків . То погляд дерьмака в Ізюмі понурий
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14.09.2022 14:46
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14.09.2022 14:39 Відповісти
Порошенко має рацію !
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14.09.2022 14:39 Відповісти
Він багато чого має. Та багато чого передає до армії.
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14.09.2022 14:43 Відповісти
Курбанова LIVE - Кривонос : контрнаступ уже?
Дивіться як Кривонос відповів на закиди до Пороха й до ЗЕ про не підготовку до війни
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14.09.2022 14:58 Відповісти
звісно ж, Порошенко має не одну рацію, а на цілу бригаду !!!!!!!!

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14.09.2022 15:04 Відповісти
Хана, бубу не згадав...
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14.09.2022 14:39 Відповісти
Так,пане Порошенко. Гуртом і путіна добре бить. Разом до Перемоги
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14.09.2022 14:39 Відповісти
І те що все ,було тайною для офіса та Єрмака .
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14.09.2022 14:40 Відповісти
Не понял, а как же найвелычнишый лидор? Без него бы всё пропало, ахахаха
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14.09.2022 14:40 Відповісти
Нажаль він був не в кусі ...всі йому казали про Херсон ...АЛЕ ...
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14.09.2022 14:42 Відповісти
Нажаль?!
На щастя!
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14.09.2022 14:45 Відповісти
Це САРКАЗМ ....
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14.09.2022 14:50 Відповісти
Це анекдот війни-головний планував Херсон,а вийшов Харків . То погляд дерьмака в Ізюмі понурий
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14.09.2022 14:46 Відповісти
Мужність, вмотивованість та самопожертва наших найгарніших хлопців та дівчат. Допомога волонтерів. Дякую вам, Гетьмане, за допомогу. Якби не ваша ППО, Київ мав страдати. Шукаємо на озброєння від зЕ.
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14.09.2022 14:42 Відповісти
сарказм здесь неуместен абсолютно. Я давно замечал, что Порох никогда себя не хвалит, всегда говорит "мы", когда речь идет о победах и достижениях, даже во время своего президенства, даже во время предвыборной кампании 2014 года. И в 2019 он говорил "я", когда речь шла об ошибках и просчетах.

Это разительно контрастирует с Зеленским, который все достижения приписывает себе лично, а все ошибки списывает на кого-то из своего окружения.
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14.09.2022 15:08 Відповісти
ми,царь всія...
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14.09.2022 18:08 Відповісти
Саме завдяки Порошенко створена ТАКА АРМІЯ!
При ньому виросли Залужний,Муженко,Наєв,Марченко,Кривонос.,які врятували країну всупереч діям зезидента і його камарільї.
Кількість крові і загибелі українців на руках Зеленського і його влади ще належить підрахувати.
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14.09.2022 14:49 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3980 Петро Порошенко в ефірі телеканалу Euronews окремо підкреслив, що "...війська касапів на тимчасово окупованих територіях України чинять воєнні злочини. Там відбувається точно така сама ситуація, як і та, яку ми бачили в Бучі, Бородянці, Рубіжному, Попасній, Маріуполі".

П'ятий Президент України звернув увагу громадськості на те, "... як зустрічають українських солдатів на деокупованих територіях. І я особисто, і наша команда - ми це бачили власними очима, зокрема, на територіях звільненої Чорнобилької АЕС, в Ірпені, Бучі, багатьох інших містах. Все це наочно свідчить про те, що росіяни є окупантами, воєнними злочинцями. Ви бачите, і це транслюється по всьому світу.
Абсолютно переконаний в тому, що всі українські території будуть деокуповані, і для цього ми зараз робимо все можливе" - вважає Порошенко.
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14.09.2022 14:49 Відповісти


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Реєстрація:14.09.2022
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14.09.2022 15:00 Відповісти
пшщел нах, зелебот подоляковский
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14.09.2022 15:10 Відповісти
йому треба поменше виступати..зелена падла не подарує..спецом для ного статті у кримінальному кодексі намалює..
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14.09.2022 14:53 Відповісти
Саме цього та пліснява наволоч і добивається. Мовчання.
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14.09.2022 15:04 Відповісти
От навіть не знаю - якби втік боневтік то як би ми це пережили.
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14.09.2022 14:56 Відповісти
Хтоб зараз знімав санкції з бандюковичів-пшонок та крав гуманітарку, в промислових маштабах? Хто б під час контрнаступу, проштовхував позаблоковість?
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14.09.2022 15:08 Відповісти
А хто б тодісудив генерала Кривоноса за порятунок Києва?
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14.09.2022 15:08 Відповісти
Найвдаліша спецоперація рашки - це дискредитація Президента Порошенка і приведення до влади нікчемного преЗЕдента.
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14.09.2022 15:06 Відповісти
Гарно бути Ігорем Валерьєвичем . Порошенко купує грубки на фронт - вкрав,піариться. Краще як Ігор Валерьєвич - ні чого для армії не придбав - значить не вкрав, не піариться.
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14.09.2022 15:09 Відповісти
Та й Zепоц ні копійки не дав для Армії, теж мабуть не краде і не піариться. А дебільні гундосики кожен день за рахунок бюджету, то не піар - єта другоє, ви нє панімаєтє!
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14.09.2022 15:27 Відповісти
Недалеко як вчора такий собі "біженець" з пітьми М.Солонін на своєму ютюбі виказав враження від успішного наступу ЗСУ у Харківській області. На його думку - це результат договірняка між хутлєром і Байденом, - начебто президент США будь за що жадає залишитись при владі, бо йому і його сину щось там загрожує. Звісно послуга за якусь послугу навзаєм.
Головним аргументом на користь свого припущення Солонін вважає той факт, що добре укріплені позиції рашистський військ на півночі від Харкова, яким ніщо не загрожувало від наступу ЗСУ під Ізюмом і Куп'янськом, були здані без бою, а супротивник відступив на територію пітьми.
В цьому https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk відео у котре проявилась внутрішня сутність цього "опозиціонера" пуйлівському режиму, який щось із ним не поділив, але в душі залишажться українофобом і по своїй суті рашистом, для якого неприйнятною є сама думка про перемагаючу силу української армії.
А щодо аргументації на рахунок відведення ворожих військ з укріплених позицій в Козачій Лопані і Липцях, то тут пояснення надали самі воєнні експерти з пітьми: розгромлені війська ізюмського угрупування окупантів не в стані були хоч як закріпитись на якомусь рубежі - на річці Оскол чи де інде, а резервів у генштабу рф на цьому оперативному напрямку не було. Тому і відвели швидко війська з півночі від Харкова, щоби через Валуйки перекинути їх в район Сватового для зупинення подальшого просування українських військ на Луганську область.
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14.09.2022 15:11 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/konserva-rabotayushhaya-na-vraga-pod-sousom/ Олег Пономарь: "Марк Солонин - консерва, работающая на врага под соусом"

Вчера и сегодня несколько человек обратились с просьбой прокомментировать какого-то Солонина. Я не знаю кто это и вам не советую; но судя по тезисам, которые мне пересказали, - это Илларионов и Табах №2. Ложь и манипуляции, перекручивание и искажение фактов, свои дебильные выводы приперченные конспирологией и тд - с целью:
- уменьшить роль США и Байдена, очернить их роль;
- посеять сомнения в ваши головы, подорвать веру в победу, сломить волю.
Консерва, работающая на врага под соусом ….
У них для каждой прослойки слушателей есть свой соус и свои глашатые. Кому не нравится Солонин, будет слушать Латынину или Гиркина и тд. На разный интеллект.
И да, Гиркина я бы тоже не слушал. Понимаю вам приятно иногда его слушать, но этот наркотик действует не совсем безвредно. Поверьте специалисту, который на информационных технологиях за 8 лет съел собаку.
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14.09.2022 15:23 Відповісти
ЗВИЧАЙНО,порохоботи невнавидять Табаха(іларіонов,звичайно,московська консерва,але це типовий метод тролів-змішати РІЗНЕ І НАЧЕПИТИ ЕТИКЕТКУ-ВОРОГ)

ЗРОЗУМІЛО ЧОМУ.

БО СИНОК БАЙДЕНА мав бізнес в Україні в часи Порошенко..

а Табах чітко наголошує:

1.Допомога не Лендліз.

2Пі..дьож,що Лендліз має бути аж в жовтні-лише пі..дьож демократів(не всіх) і Байдена.

він міг бути в травні.
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14.09.2022 18:06 Відповісти
не скавчи дурка тебе знову Порох обвафляв в переході)))
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14.09.2022 21:18 Відповісти
Про кацапські пропагандони на рахунок "договорняків", то повилазили оптом всі консерви, бо треба ж рятувати "лицо пуйла", бо воно вже обісране зі всіх сторін. Нуну, рятуйте.
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14.09.2022 15:32 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/09/14/poroshenko-na-msnbc-nastupalna-operacziya-zsu-bula-yakisno-prorahovana-dlya-prodovzhennya-nastupu-nam-potribno-bilshe-zbroyi/ Петро Порошенко: наступальна операція ЗСУ була якісно прорахована; але для продовження наступу нам потрібно більше зброї

П'ятий президент України Петро Порошенко https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/petro-poroshenko-victory-of-ukraine-is-definitely-possible-148332613800 в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC зазначив, що контрнаступальна операція українських військ на Харківщині була добре підготовлена.

«Це є найбільша концентрація військ та артилерії, яку нам вдалося забезпечити від початку вторгнення росії 24 лютого. Ця операція була дуже якісно прорахована, і все це завдяки генералу Залужному, генералу Сирському. Не можу розкрити всього, але, повірте, що ми підготовлені - включно з постачанням всього необхідного. Це стосується не лише пального, а й ***********», - зазначив Порошенко.
«На півночі нашої країни ми зараз ведемо бої на відстані близько 15 кілометрів від кордону між Україною та касапією. Наші бригади воюють вже не в Харківській, а в Луганській області. Звісно, ми розуміємо надзвичайну важливість того, щоб забезпечувати належні лінії постачання. Про це каже і восьмирічний досвід нашої боротьби», - наголосив Порошенко.
«Тепер наша армія повністю нова, а в її складі - надзвичайно вмотивовані солдати та волонтери», - говорить Порошенко.
«Нам вдалося це зробити також завдяки допомозі наших міжнародних партнерів та союзників. У першу чергу завдяки Сполученим Штатам, Великій Британії, країнам Північноатлантичного альянсу, які екіпірували нас найбільш ********* взірцями озброєнь. Слова моєї особливою вдячності я адресую за надані системи реактивного залпового вогню «Хаймарс», які є надзвичайно ефективні, надзвичайно точні та далекобійні», - сказав Порошенко.
«лаптєстан просто не знає, що протиставити цим озброєнням, адже їхні протиракетні технології не працюють. І тому нам потрібно більше. Заради продовження наступу, як каже Головнокомандувач Збройними Силами України Залужний та його заступник генерал Забродський, нам потрібні додаткові 20 бригад. Солдати і волонтери у нас є, маємо також і високо мотивоване населення, однак нам однозначно потрібна і зброя», - наголосив Порошенко.
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14.09.2022 16:46 Відповісти
Досить,що він гарно читає з папірця (що те ж має значення). Гарна промова ( написана кимось іншим), але прочитане актором, має великий вплив.
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14.09.2022 17:06 Відповісти
Складові ефективного контрнаступу - професійність і мужність ЗСУ, патріотизм волонтерів і допомога союзників, - Порошенко

хотілося би почути роздуми на цю ж тему голови іншої фракції ВР -КІРИ РУДИК ...
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14.09.2022 17:58 Відповісти
 
 