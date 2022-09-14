Складові ефективного контрнаступу - професійність і мужність ЗСУ, патріотизм волонтерів і допомога союзників, - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Euronews зазначив, що складовими успішного контрнаступу є професіоналізм та мужність ЗСУ, патріотизм українського народу, а також підтримка західних союзників, які надають сучасне озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Ці здобутки стали можливими завдяки кільком факторам. З 2014 року ми змогли створити нову, за стандартами НАТО, українську Армію. Позиція друга - це все стало можливим завдяки мужності українських військ, а також завдяки допомозі наших західних союзників. Без мужності, професіоналізму, як і без патріотизму українського народу та волонтерів, а також без потужної допомоги Україні західними озброєннями та боєприпасами, все це однозначно не було б можливим", - вважає Порошенко.

"Йдеться більше про контрнаступальну операцію, коли ми змогли сконцентрувати найбільшу з 24 лютого кількість озброєння і техніки на відповідних напрямках. Вже йдеться про тисячі квадратних кілометрів, що були звільнені. Проте наступ все ще триває, навіть попри те, що Путін намагався зібрати якомогашвидше резерви та доставити їх з території Росії на фронт у Донецьку та Луганську області", - констатує Порошенко.

"Ми однозначно не зупиняємося. Ця контрнаступальна операція буде ще розвиватися. Одночасно триває також і контрнаступальна операція на Півдні. Адже ми привернули увагу там нашою артилерією і Хаймарсами, рознесли військову інфраструктуру, зруйнували російські боєприпаси та війська. Відповідно маємо ефект на всіх лініях фронту", - зазначає лідер "Європейської солідарності".

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"Ми демонструємо, що тактика Путіна, російська тактика більше не працює в Україні. А отже це є дуже важливим символом та знаком нашої майбутньої перемоги. І це буде перемогою всього світу, перемогою Європи. Пригадую, як до війни росіяни казали "можем повторить", маючи на увазі наступ проти всього світу. Однак сьогодні, однозначно завдяки діям українських військ, їхня самовпевненість руйнується", - наголошує Порошенко.