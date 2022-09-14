Родичі загиблих або зниклих безвісти військових можуть виїхати за кордон, - Держприкордонслужба

Родичі військових та силовиків, які загинули або зникли безвісті, обороняючи Україну, не підлягають мобілізації. Вони можуть виїхати за кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено категорію військовозобов‘язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Водночас приписи Статті 23 не регулюють питання перетину державного кордону", - кажуть у ДПСУ.

Тому Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, що визначають категорію чоловіків віком 18-60 років, які можуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Читайте: Кабмін зняв обмеження на виїзд людей з інвалідністю за кордон. ПЕРЕЛІК

Згідно з доповненням, ухваленим 29 липня, призову на військову службу не підлягають "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Відповідно, ці громадяни можуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Для виїзду необхідно надати:

документи, що підтверджують сімейні зв‘язки зі зниклою чи загиблою людиною;

та інформацію про факт її загибелі або зникнення безвісти.

Також читайте: Понад 7 тис. захисників України вважаються зниклими безвісти