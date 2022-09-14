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Родичі загиблих або зниклих безвісти військових можуть виїхати за кордон, - Держприкордонслужба

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Родичі військових та силовиків, які загинули або зникли безвісті, обороняючи Україну, не підлягають мобілізації. Вони можуть виїхати за кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено категорію військовозобов‘язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Водночас приписи Статті 23 не регулюють питання перетину державного кордону", - кажуть у ДПСУ.

Тому Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, що визначають категорію чоловіків віком 18-60 років, які можуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Читайте: Кабмін зняв обмеження на виїзд людей з інвалідністю за кордон. ПЕРЕЛІК

Згідно з доповненням, ухваленим 29 липня, призову на військову службу не підлягають "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Відповідно, ці громадяни можуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Для виїзду необхідно надати:

  • документи, що підтверджують сімейні зв‘язки зі зниклою чи загиблою людиною;
  • та інформацію про факт її загибелі або зникнення безвісти.

Також читайте: Понад 7 тис. захисників України вважаються зниклими безвісти

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5927) кордон (4750) втрати (4384) зниклий безвісти (202)


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Топ коментарі
+8
Як на мене -:азовців здали! Кривоноса під суд! Родичів загиблих за кордон ! Вони готуються до приходів народу на Банкову після війни
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14.09.2022 14:54
+5
воно це добре звичайно

але виглядає так що має статись шось хренове шоб можна було виїхати за кордон
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14.09.2022 14:52
+5
Щось подібне до програми з ладою калиною....
Чи що б менше питань ставили владі?
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14.09.2022 14:57
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воно це добре звичайно

але виглядає так що має статись шось хренове шоб можна було виїхати за кордон
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14.09.2022 14:52 Відповісти
Щось подібне до програми з ладою калиною....
Чи що б менше питань ставили владі?
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14.09.2022 14:57 Відповісти
Як на мене -:азовців здали! Кривоноса під суд! Родичів загиблих за кордон ! Вони готуються до приходів народу на Банкову після війни
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14.09.2022 14:54 Відповісти
цієй владі невигідно закінчувати війну
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14.09.2022 14:57 Відповісти
"Иных уж нет, а те далече..."
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14.09.2022 15:02 Відповісти
тобто..а в інших областях??? і раніше неможна було?? що за фігня..
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14.09.2022 14:56 Відповісти
Шось не до кінця - а якшо зниклии безвісті -- перебіжчик.
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14.09.2022 15:06 Відповісти
А якщо добровільно здався в полон?
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14.09.2022 15:35 Відповісти
А щоб владі очі не мозолили, нічого не вимагали, на заходи про здачу полонених не виходили, їдьте за кордон, подалі...
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14.09.2022 15:06 Відповісти
Дєнісову звільнили, бо дискретувала владу розказуючи про страхіття на окупованих територіях, родичів загиблих відпускають закордон, щоб не задавали незручних питань владі: за що загинуть воїни, якщо їх сім'ї обкрадає діюча влада...
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14.09.2022 15:37 Відповісти
 
 