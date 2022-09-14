Уся підготовка до псевдореферендуму на Херсонщині згорнута, документація евакуюється на лівий берег, - ОК "Південь"

Окупанти на Херсонщині не у змозі провести псевдореферендум про "приєднання до РФ".

Про це заявила на брифінгу начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Зрозуміло, що референдум не те що перенесений, перевідкладений. Уся підготовка до нього спакована по коробках і евакуюється на лівий берег. Оскільки немає у них ні шансів, ані можливостей це провести та й часу в них на це немає, бо постійно тривають на окупованій території повітряні тривоги пов'язані з нашим вогневим контролем", - додала Гуменюк.

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