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Новини Війна
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Уся підготовка до псевдореферендуму на Херсонщині згорнута, документація евакуюється на лівий берег, - ОК "Південь"

херсон

Окупанти на Херсонщині не у змозі провести псевдореферендум про "приєднання до РФ".

Про це заявила на брифінгу начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Зрозуміло, що референдум не те що перенесений, перевідкладений. Уся підготовка до нього спакована по коробках і евакуюється на лівий берег. Оскільки немає у них ні шансів, ані можливостей це провести та й часу в них на це немає, бо постійно тривають на окупованій території повітряні тривоги пов'язані з нашим вогневим контролем", - додала Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже вся територія окупованої Херсонщини під вогневим контролем ЗСУ, - ОК "Південь"

Автор: 

референдум (627) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+11
А как же маладая республика? Не будит?
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14.09.2022 15:11
+9
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14.09.2022 15:37
+8
Пока не все далеко. Нужно выходить на дамбу, к Херону и перебивать ход в Марик. Дальше уже давить эту гниди с двух сторон.
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14.09.2022 15:27
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А как же маладая республика? Не будит?
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14.09.2022 15:11 Відповісти
Как она называть-то должна "херовая"? "Хер-сонная"?
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14.09.2022 15:18 Відповісти
Для них еще хуже. Я бы написал, но забанят
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14.09.2022 15:20 Відповісти
Та зараз начебто тут матюкатися можна (з огляду на умови воєнного часу) 🤬🤬🤬
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14.09.2022 15:24 Відповісти
Да вроде и так понятно что они в Херсоне попробовали со своей республикой.
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14.09.2022 15:26 Відповісти
Як казав Митець - "скуштували ***"

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14.09.2022 15:34 Відповісти
ХРЕН - ВАМ🇷🇺💩мрази кацапские, а не Херсон❤️💙💛‼️
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14.09.2022 15:40 Відповісти
Жест доброй Мавзолєйное Моли
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14.09.2022 15:12 Відповісти
І де поділися ті півні, які "я не бачу контрнаступ"?
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14.09.2022 15:14 Відповісти
Москалям би стурбуватися тим, що діється в Бєлгародскай Наротнай Ріспублікє, нє?
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14.09.2022 15:15 Відповісти
Скрепоусов удрал на Воронеж..там буде українців зазивати на референдум...
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14.09.2022 15:16 Відповісти
Сперма усов 🤬, Балецкий🤬и другие 👹💩🇷🇺 выродки -должны быть утилизированы‼️☠️, как особо опасные террористы Балецкий сегодня сознался в убийствах мирного населения Мелитополя
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14.09.2022 15:43 Відповісти
Накрилися ****** всі кацапські сподівання... )))))))
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14.09.2022 15:25 Відповісти
Пока не все далеко. Нужно выходить на дамбу, к Херону и перебивать ход в Марик. Дальше уже давить эту гниди с двух сторон.
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14.09.2022 15:27 Відповісти
Так... але концепція вже вимальовується...
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14.09.2022 15:33 Відповісти
Най відразу ті документи-бюлетені везуть на Кубань, Тамань та у Чечню. Чомусь мені здається, що вони там невдовзі ************... Особливо в Ічкерії
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14.09.2022 15:35 Відповісти
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14.09.2022 15:37 Відповісти
Варто було ЗСУ лише почати збиратися на рехферендум 😆👍
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14.09.2022 15:41 Відповісти
та как-то вообще *****.....
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14.09.2022 15:44 Відповісти
Кацапы осознали таки, шо им настал пипец и сели на чемоданы. И правильно. Цэ всэ Украина, детка! Кацапы идут нахрен!
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14.09.2022 16:37 Відповісти
 
 