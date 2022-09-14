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Новини Бюджет-2023
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Державний борг України в 2023 році може перевищити 100% від ВВП

бюджет,госбюджет

Держборг України у 2023 році може зрости вдвічі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ

В оприлюдненому проєкті держаного бюджету на наступний рік пропонується встановити граничний обсяг державного боргу в сумі 6 трлн 406 млрд гривень. Це на 76% більше, ніж у 2022 році. 

Планується, що у 2023 році доходи становитимуть  1 трлн 279 млрд гривень, а видатки - 2 трлн 514 млрд гривень. Граничний дефіцит бюджету становитиме 1 трлн 280 млрд гривень. 

Мінфін має право запозичити 1 трлн 687 млрд гривень (у тому числі на зовнішніх ринках - 1 трлн 596 млрд гривень).

Водночас Мінфіну надається право за рішенням Кабміну у разі потреби випускати ОВДП на додаткові суми для збільшення статутних капіталів державних банків та фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023: видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази (оновлено)

Автор: 

держбюджет (2388) Мінфін (3627) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+8
Державний борг України в 2023 році може перевищити 100% від ВВП

Результати мудрого вибору насєлєнія три роки тому у всій свої красі. А ви не вірили у економічного генія -Ze, який за сумісництвом працював клоуном на карпаратівах ігаря валерьевіча.
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14.09.2022 15:45
+7
І шо? Бене все одно Зеля борги перед бюджетом простить.
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14.09.2022 15:42
+7
Так зеледенту теперь на стадион при следующих выборах, или сразу в СИЗО?
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14.09.2022 15:43
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Так що,нових доріг не буде?
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14.09.2022 15:40 Відповісти
Сын алкоголика спрашивает у отца : " Папа , я слышал водка подорожала . Ты теперь будешь меньше пить ? " - " Нет сына , ты теперь будешь меньше есть . "
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14.09.2022 15:48 Відповісти
Будуть, якщо коломойського взяти за сраку.
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14.09.2022 20:22 Відповісти
Докерувалися! Спеціалісти блін! А красти менше не пробували?Тепер після війни треба поспостерігати за майновим станом "зелених"!
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14.09.2022 15:41 Відповісти
копали пороху ямищу, та самі в неї попали....
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14.09.2022 19:00 Відповісти
І шо? Бене все одно Зеля борги перед бюджетом простить.
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14.09.2022 15:42 Відповісти
Так зеледенту теперь на стадион при следующих выборах, или сразу в СИЗО?
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14.09.2022 15:43 Відповісти
Ніі зразу на стадіон, щоб йому наступник сказав "-що я твій вирок"-зеля ж любить показуху
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14.09.2022 15:54 Відповісти
Представляю как Порох это в вежливом тоне скажет...
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14.09.2022 15:55 Відповісти
Лохбонэвтик можэ до стадиона не доехать и тут 2 варианта. 1) Таки втэче. 2) Нэбайдужи украинцы (для Лоха это плохой вариант)
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14.09.2022 16:29 Відповісти
Державний борг України в 2023 році може перевищити 100% від ВВП

Результати мудрого вибору насєлєнія три роки тому у всій свої красі. А ви не вірили у економічного генія -Ze, який за сумісництвом працював клоуном на карпаратівах ігаря валерьевіча.
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14.09.2022 15:45 Відповісти
Якщо б тількі у Бєні. ЗЄ і у кацапських олігархів на сходняках дригався.
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14.09.2022 15:49 Відповісти
Саме тому, доречі, ***** не безпідставно вважає ЗЄ діркою від сраки, а не президентом.

Ну а ким йому вважати людину, яка танцювала на корпоративах у його підлеглих та слуг?
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14.09.2022 15:51 Відповісти
Але це не перешкода для дерибану бабла на "великому крадівництві".
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14.09.2022 15:47 Відповісти
Державний борг ріс всю нашу незалежність. Подивіться в гуглі відкриті дані. При останніх трьох президентах приблизно по +30 відсотків. А зараз оскільки війна,то звісно й більше.
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14.09.2022 15:47 Відповісти
Ми вже винні 97 млрд доларів.
Найбільше набрала Юлька.
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14.09.2022 15:54 Відповісти
Найбільше ж ніби Азіров набрав - під Євро-2012 з мега-розпилом і для утримання доллара по восєм...
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14.09.2022 15:59 Відповісти
а все тому що ніхто не хотів розвивати свою країну, будувати економіку,почати видобувати свій газ і нафту, жили на тому що досталося від совка
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14.09.2022 15:55 Відповісти
Бо зельониє, або упираються, або не спроможні перевести економіку на воєнний стан.
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14.09.2022 15:52 Відповісти
бо війна! Не дивно
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14.09.2022 15:57 Відповісти
Нарешті прийшло кінець епохи бідності, так 73% і це притому, що США фінансує військових і пенсіонерів, а весь захід годує і одягає всю Україну. То де гроші, Володя?
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14.09.2022 15:57 Відповісти
ВиНеПанімаєтеЕтоДругоє.
Вова не винен. Знову.

За місяць до вторгення.
"В Украине введут продуктовые талоны"
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14.09.2022 16:01 Відповісти
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14.09.2022 15:58 Відповісти
Питання не у розмірі боргу, а у можливості економіки його обслуговувати. У Японії борг взагалі 266% від ВВП за рік.
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14.09.2022 16:18 Відповісти
Буде і 200%, якщо не не припинити марафон зеленої сарани.
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14.09.2022 16:59 Відповісти
 
 