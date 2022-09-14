Державний борг України в 2023 році може перевищити 100% від ВВП

Держборг України у 2023 році може зрости вдвічі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

В оприлюдненому проєкті держаного бюджету на наступний рік пропонується встановити граничний обсяг державного боргу в сумі 6 трлн 406 млрд гривень. Це на 76% більше, ніж у 2022 році.

Планується, що у 2023 році доходи становитимуть 1 трлн 279 млрд гривень, а видатки - 2 трлн 514 млрд гривень. Граничний дефіцит бюджету становитиме 1 трлн 280 млрд гривень.

Мінфін має право запозичити 1 трлн 687 млрд гривень (у тому числі на зовнішніх ринках - 1 трлн 596 млрд гривень).

Водночас Мінфіну надається право за рішенням Кабміну у разі потреби випускати ОВДП на додаткові суми для збільшення статутних капіталів державних банків та фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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